Horarios de la Fórmula 1 para la temporada 2026

La Fórmula 1 2026 iniciará el fin de semana del 8 de marzo y se extenderá hasta el 6 de diciembre. Serán 24 fechas, de las cuales una se correrá en Oceanía, ocho en Asia, seis en América y nueve en Europa. Franco Colapinto (Alpine) afrontará su primera temporada completa, tras dos años en los que se sumó al Campeonato Mundial una vez iniciado.

Los ensayos de pretemporada serán, por primera vez, tres: del 26 al 30 de enero en Barcelona; del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. Luego, en medio de la temporada, habrá un receso entre las fechas 13 y 14, del 27 de julio al 20 de agosto. Otro dato a tener en cuenta es que seis GPs tendrán carrera sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

Uno de los tres ensayos de pretemporada de la edición 2026 de la Fórmula 1 será en Barcelona Andy Hone - LAT Images

En esta temporada se estrenará un nuevo reglamento técnico. Con esto, los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica y combustibles 100% sostenibles. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

8 de marzo a la 1 (Melbourne) GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

15 de marzo a las 4 (Shanghái) GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

La Fórmula 1 2026 se cerrará con el GP de Abu Dhabi, donde Lando Norris gritó campeón en 2025 Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

*Todos los horarios corresponden a la Argentina