Fechas y horarios de la Fórmula 1 para la temporada 2026

El Gran Circo tiene la programación confirmada para las competencias centrales; el argentino Franco Colapinto correrá en Alpine
- 3 minutos de lectura'
La temporada 2026 de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto en Alpine, comenzará el fin de semana del 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne en Australia y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el GP de Abu Dhabi. Lando Norris intentará defender el título en el campeonato de pilotos y McLaren, escudería para la que justamente compite el británico, buscará hacer lo propio en el de constructores.
Los ensayos de pretemporada serán, por primera vez, tres: del 26 al 30 de enero en Barcelona; del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. Luego, en medio de la temporada, habrá un receso entre las fechas 13 y 14, del 27 de julio al 20 de agosto, tras el GP de Hungría y en la previa del de Países Bajos.
Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026
- GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
- Mercedes: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
- Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.
- Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
- Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.
- Audi (ex Kick Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
- Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.
