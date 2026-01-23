Fechas y horarios de la Fórmula 1 para la temporada 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto en Alpine, comenzará el fin de semana del 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne en Australia y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el GP de Abu Dhabi. Lando Norris intentará defender el título en el campeonato de pilotos y McLaren, escudería para la que justamente compite el británico, buscará hacer lo propio en el de constructores.

Los ensayos de pretemporada serán, por primera vez, tres: del 26 al 30 de enero en Barcelona; del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. Luego, en medio de la temporada, habrá un receso entre las fechas 13 y 14, del 27 de julio al 20 de agosto, tras el GP de Hungría y en la previa del de Países Bajos.

Tras el receso por el verano europeo, la Fórmula 1 regresará en la fecha 14 con el Gran Premio de Países Bajos Clive Rose - Getty Images Europe

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El A526 de Alpine que utilizará Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1 Captura

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

: Lando Norris y Oscar Piastri. Mercedes : George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Red Bull : Max Verstappen e Isack Hadjar.

: Max Verstappen e Isack Hadjar. Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

: Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Williams : Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

: Liam Lawson y Arvid Lindblad. Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

: Fernando Alonso y Lance Stroll. Haas : Esteban Ocon y Oliver Bearman.

: Esteban Ocon y Oliver Bearman. Audi (ex Kick Sauber) : Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto. Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto.

: Pierre Gasly y Franco Colapinto. Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.