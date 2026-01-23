LA NACION

Fechas y horarios de la Fórmula 1 para la temporada 2026

El Gran Circo tiene la programación confirmada para las competencias centrales; el argentino Franco Colapinto correrá en Alpine

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Oscar Piastri, de McLaren, será anfitrión en la primera fecha de la temporada 2026 de la F1, que se correrá en Australia
Oscar Piastri, de McLaren, será anfitrión en la primera fecha de la temporada 2026 de la F1, que se correrá en AustraliaANDREJ ISAKOVIC - AFP

La temporada 2026 de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto en Alpine, comenzará el fin de semana del 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne en Australia y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el GP de Abu Dhabi. Lando Norris intentará defender el título en el campeonato de pilotos y McLaren, escudería para la que justamente compite el británico, buscará hacer lo propio en el de constructores.

Los ensayos de pretemporada serán, por primera vez, tres: del 26 al 30 de enero en Barcelona; del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. Luego, en medio de la temporada, habrá un receso entre las fechas 13 y 14, del 27 de julio al 20 de agosto, tras el GP de Hungría y en la previa del de Países Bajos.

Tras el receso por el verano europeo, la Fórmula 1 regresará en la fecha 14 con el Gran Premio de Países Bajos
Tras el receso por el verano europeo, la Fórmula 1 regresará en la fecha 14 con el Gran Premio de Países BajosClive Rose - Getty Images Europe

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

  • GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
  • GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
  • GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
  • GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
  • GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
  • GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
  • GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
  • GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El A526 de Alpine que utilizará Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1
El A526 de Alpine que utilizará Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1Captura

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026

  • McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
  • Mercedes: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.
  • Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
  • Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
  • Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.
  • Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
  • Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
  • Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.
  • Audi (ex Kick Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.
  • Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
  • Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.
Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez renuevan su ilusión en la Fórmula 1: correrán con Cadillac
Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez renuevan su ilusión en la Fórmula 1: correrán con Cadillac
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Horarios de las carreras de la F1 en 2026: así se corre en la temporada
    1

    Horarios de las carreras de la F1 en 2026: así se corre en la temporada

  2. Qué dijo Franco Colapinto después de presentar el nuevo Alpine 2026
    2

    Qué dijo Franco Colapinto después de presentar el nuevo Alpine 2026

  3. Un crucero para presentar el modelo A526 y la sonrisa de Colapinto, que cortará una racha de 25 años en la Fórmula 1
    3

    Un crucero, el modelo A526, Franco Colapinto y un piloto argentino desde el primer gran premio como hace 25 años

  4. Ensayos de la F1 2026: días, horarios y todo lo que se sabe
    4

    Ensayos de la F1: días, horarios y todo lo que se sabe