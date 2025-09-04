Escándalo en una carrera de karting: una mala maniobra derivó en la violenta agresión de un piloto

No era una carrera más. La competencia de karting inauguraba una nueva pista en la ciudad chaqueña de Sáenz Peña, pero la fiesta se vio empañada por una violenta pelea entre dos pilotos tras una maniobra en la pista, gresca que inició con vehemencia uno de los competidores.

El incidente ocurrió en la segunda serie de la categoría Varilleros 175 kilos, en el kartódromo local. Tras una maniobra que dejó a ambos fuera del trazado, uno de los corredores —identificado por medios locales como Kevin Walter— descendió de su vehículo y, visiblemente alterado, se abalanzó sobre su rival, Tomás Bergallo.

Primero le dio un golpe de puño en el casco, mientras el otro aún permanecía sentado en su butaca. Luego, en una escalada de violencia, le pegó una patada. Bergallo, sorprendido, gesticulaba enérgicamente y le señalaba su karting, aparentemente para explicarle lo ocurrido: según trascendió, se le habría trabado la caja de cambios, lo que dificultó maniobrar y provocó el roce entre ambos vehículos.

La pelea, que incluyó insultos, fue registrada por varios testigos y generó indignación en el público. El piloto agresor llegaba a la competencia como líder del campeonato. La discusión se prolongó durante varios minutos hasta que debieron intervenir terceros para evitar que la situación pasara a mayores.

Repercusiones

Desde la organización oficial del Campeonato Provincial Karting en Tierra (CPKT) publicaron un comunicado sobre la pelea: “Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia y agresiones que se visualizaron y viralizaron en las últimas horas. Queremos dejar en claro que este tipo de actitudes no corresponden con el comportamiento ni con los valores que buscamos transmitir e inspirar en nuestro deporte. El karting, como disciplina, debe ser un espacio de respeto, pasión y compañerismo, donde prevalezcan la sana competencia y el espíritu deportivo”.

Por su parte, la Comisión Directiva del Kartódromo Sáenz Peña también se pronunció: “Nuestro objetivo es que este lugar sea siempre un espacio donde pilotos, equipos y familias disfruten de la competencia en un ambiente de respeto, seguridad y compañerismo. El karting nos une por la pasión por las carreras, y esa pasión debe vivirse con juego limpio, amistad y verdadero espíritu deportivo”.

El kartódromo Sáenz Peña fue inaugurado de manera oficial este fin de semana. El circuito tiene una extensión de 830 metros y fue acondicionado en un trabajo en conjunto entre el municipio local, Vialidad y la Comisión del lugar, informó el medio local Diario Chaco. El flamante predio se ubica sobre la Ruta Nacional 16 a la altura del kilómetro 184.