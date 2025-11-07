Euforia argentina en San Pablo: los hinchas celebraron en las tribunas la confirmación de Colapinto en Alpine 2026

SAN PABLO, Brasil (enviado especial).— El anuncio oficial de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para 2026 desató una celebración espontánea entre los hinchas argentinos que viajaron a San Pablo para acompañarlo. Mientras se preparaba para salir a pista en las pruebas del viernes, las tribunas del autódromo José Carlos Pace estallaron con cantos, aplausos y banderas celestes y blancas. El joven de Pilar fue recibido como un ídolo popular y dio autógrafos con la camiseta nueva de la selección argentina, en un clima de fútbol que transformó a Interlagos casi en una sucursal nacional.

En pleno mediodía paulista, cuando aún faltaban horas para que Colapinto saliera a clasificar para la carrera sprint, en la que terminaría en el puesto 16°, un murmullo fue tomando forma entre las gradas del autódromo José Carlos Pace. En apenas minutos, la versión se volvió certeza: Alpine anunciaba oficialmente que el argentino será piloto titular de la escudería en la temporada 2026 de la Fórmula 1. La reacción fue inmediata. Al grito de “Franco, Franco...”, a modo de aliento, la celebración fue tan genuina como ruidosa. El video del festejo, registrado desde las gradas, da cuenta de la magnitud del momento.

“Fue una linda noticia la de hoy, contento de seguir en el equipo”, declaró Franco Colapinto tras la carrera sobre la confirmación de la noticia, a ESPN.

Asi se celebró la noticia de Franco en Brasil 😍 pic.twitter.com/yUZdO0pGKL — Caro T ✨ (@c_decoqueta) November 7, 2025

Los fanáticos argentinos se hicieron notar desde el primer día en Interlagos, y este viernes, más que nunca, su presencia fue determinante. Según datos relevados por agencias de viaje y enviados especiales, se calcula que hay un 15% más de argentinos que en la edición anterior, donde se llegó a registrar a uno 15/20 mil hinchas. Si bien los grupos están más dispersos en las tribunas que en 2024, la identidad albiceleste se mantiene intacta: banderas con el rostro de Colapinto, camisetas, gorros y un sinfín de cánticos con acento rioplatense que estallan cada vez que se escucha su nombre.

También tuvo un emotivo gesto con un niño fanático: en el paddock de Interlagos, el piloto no solo se sacó fotos con él, sino que también le permitió probar su casco de piloto.

El tierno gesto de Franco Colapinto con un pequeño fanático de la Fórmula 1



El piloto argentino protagonizó un momento conmovedor en el paddock de Interlagos al compartir un gesto lleno de calidez con un niño que se acercó a saludarlo y pedirle una foto. pic.twitter.com/C5cLGNNWau — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 7, 2025

La emoción no solo se vivió en las gradas. También fue palpable en el Fan Zone y los alrededores del circuito, donde decenas de fanáticos de todo el país —incluso pilotos y figuras del automovilismo nacional— llegaron para ser parte de un día que ya quedó marcado en la historia.

Entre el público se repitieron postales que remiten más a un partido de la selección que a una competencia automovilística. Colapinto, por su parte, alimentó ese vínculo emocional desde el inicio: llegó al circuito con la nueva camiseta de la Argentina —la versión oficial para el Mundial 2026—, luego de su salida oficial esta semana. Firmó autógrafos, se sacó fotos con hinchas de todos los equipos y caminó entre los fanáticos como uno más.

Franco Colapinto con la camiseta de la Selección Argentina, con el número 43 de su auto, antes de la carrera de práctica del viernes MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

En lo deportivo, la jornada lo tuvo como protagonista en la SQ1, aunque quedó eliminado a último momento por Lance Stroll. Largará 16° en la carrera sprint de este sábado, en la que su compañero Pierre Gasly saldrá 13°. El argentino buscará ganar terreno en una competencia que otorga puntos hasta el octavo lugar y que puede funcionar como plataforma de cara al domingo. La carrera corta se largará a las 11 (hora de Buenos Aires) y por la tarde, a las 15, será la clasificación general para el Gran Premio de Brasil.

“La Qualy fue complicada. La verdad que los viernes me cuestan últimamente”, declaró Colapinto post carrera. “Si bien México fue un muy buen viernes, acá me está costando un poco más, así que hay que intentar trabajar”, sentenció.

El clima festivo se extenderá más allá de la pista. Para este sábado a las 20, los hinchas argentinos convocaron un nuevo banderazo en la Plaza Alexandre de Gusmão. La iniciativa, organizada por el colectivo @drs.argento, busca repetir la emotiva postal del año pasado, esta vez con un condimento adicional: celebrar la confirmación de Colapinto en la máxima categoría.

Banderazo sábado por Franco Colapinto, en el Gran Premio de Brasil Twitter

Los organizadores solicitaron que no se lleven camisetas de fútbol ni se canten canciones contra Brasil, y pidieron mantener el orden y la limpieza durante el evento. También avisaron que voluntarios con listones rosas estarán disponibles para asistir a quienes lo necesiten.

El futuro es alentador para Franco Colapinto. Y lo es envuelto en una marea celeste y blanca, en un país vecino que por unos días se convirtió en local. La Argentina, una vez más, dice presente.