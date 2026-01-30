F1 en Barcelona: buenas noticias para Ferrari y primeras 49 vueltas de Fernando Alonso con el nuevo Aston Martin

El piloto asturiano Fernando Alonso dio sus primeras 46 vueltas a bordo del nuevo Aston Martin en el circuito de Barcelona y fue la nota más destacada de la sesión matinal de la Fórmula 1. El monegasco Charles Leclerc, por su parte, hizo el mejor tiempo y provocó sonrisas en el box de Ferrari, que de a poco cambia el susto por el optimismo de cara a la próxima temporada. El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) ya había completado esta semana su plan de trabajo, por lo que fue el francés Pierre Gasly el encargado de dar más vueltas arriba del nuevo A526.

Tanto el paddock de la F1 como los fanáticos de la categoría reina querían ver en pista a la nueva criatura diseñada por Adrian Newey, la mente brillante que dejó Red Bull tras 12 títulos de constructores y 13 de pilotos y recaló en Aston Martin. El jueves, Lance Stroll apenas pudo dar cuatro giros con el nuevo auto. Este viernes, en cambio, Alonso se redimió e hizo 49 giros en la mañana de Barcelona. Y el público lo agradeció.

New era, same Fernando.@alo_oficial completes his first laps in the Adrian Newey-designed AMR26.#AMR26 pic.twitter.com/aF2lNmuDLN — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 30, 2026

Más allá del diseño, renovador, y que seguramente será objeto de cientos de notas periodísticas, los primeros giros del nuevo Aston Martin no mostraron demasiada velocidad. De hecho, Alonso terminó séptimo entre los ocho pilotos que salieron a probar en Montmeló. El asturiano frenó el cronómetro en 1m20s.795 y sólo fue más rápido que el finlandés Valtteri Bottas, con el Cadillac.

“Sos un mago, Newey”, escribió un hincha de Aston Martin en redes sociales. Stroll, por su parte, contó sus sensaciones al manejar por primera vez el nuevo auto: “Me sentí bien. Me alegro de volver al coche después de unas semanas de descanso. Todos hicieron un buen trabajo preparando el coche hoy [por el jueves]. Fue un día largo para todos los mecánicos y todo el equipo, esforzándose al máximo para tener el coche listo”, dijo Stroll el jueves, citado por Motorsport.com. Y agregó: “Dimos algunas vueltas al final del día y me sentí bien”.

El más rápido en la mañana del viernes fue el monegasco Charles Leclerc con la Ferrari. Hizo 1m16s653 y le sacó casi un segundo a su escolta, Oscar Piastri (McLaren). El tercer escalón del podio -aunque los tiempos no sean oficiales ni homologados- quedó en manos del neerlandés Max Verstappen, quien dio 69 vueltas a bordo de su Red Bull. Gasly, por su parte, llevó al nuevo Alpine al quinto puesto. El mejor de sus 78 giros fue de 1m19s754, a poco más de tres segundos de Leclerc.

A first look at the Adrian Newey-designed Aston Martin AMR26 on track at Barcelona! 🤩💪#F1 pic.twitter.com/uhmuo3GRET — Formula 1 (@F1) January 30, 2026

En este sentido, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, hizo un balance de lo que fueron las pruebas del equipo en Barcelona y se refirió a la curva de aprendizaje que representa el nuevo motor Mercedes (hasta el año pasado, la unidad de potencia era de Renault). “Es el primero de los tres tests de este año, así que tenemos una agenda realmente cargada. Para nosotros es un nuevo proveedor de unidad de potencia, empezar a trabajar con Mercedes. Así que hay muchísimo por aprender”, contó Nielsen en declaraciones publicadas por el portal Motorsport.com.

“Estoy seguro de que la mayoría de los equipos aquí están haciendo cosas similares: familiarizarse con las nuevas unidades de potencia que tenemos este año, la gestión y recuperación de energía y todo eso, además de los nuevos paquetes aerodinámicos que todos tenemos. Por suerte, el clima se ha mantenido, así que creo que mucha gente está acumulando kilómetros productivos; nosotros desde luego lo estamos haciendo. Y sí, con suerte nos iremos de aquí habiendo tachado varios puntos de la lista y listos para Bahréin”, aseguró. El circuito bahreiní será el escenario de nuevos tests de cara a la próxima temporada entre el 11 y el 13 de febrero.

Working nicely through our run plan this morning. Onwards to the afternoon ⏩ pic.twitter.com/cKMbwpOAU3 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 30, 2026

Además, Nielsen explicó por qué serán más importantes los tiempos de Bahréin que los conseguidos esta semana en Barcelona: “Todos estamos sentados mirando los tiempos por vuelta, por supuesto, intentando adivinar qué cargas de combustible lleva cada uno. Sólo conocés la tuya. Especulás sobre la de los demás e intentás convencerte de que sos competitivo”, aportó.

Y continuó: “Realmente no lo sabemos [la carga de combustible, básica para poder comparar registros de vuelta], ninguno de nosotros, porque no sabemos qué están haciendo los otros equipos. Pero a medida que avancen los tests, especialmente cuando lleguemos al final del primero y del segundo en Bahréin, veremos a la gente hacer tandas largas, que es donde realmente podés hacer los cálculos precisos. En una sola vuelta no sabés qué está haciendo cada uno”, completó.