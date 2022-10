Fernando Alonso, sufre con Alpine, pero respira porque ya tiene fecha de debut con Aston Martin

escuchar

La expectación por ver a Fernando Alonso en su nuevo equipo para le temporada 2023 va en aumento. En especial tras los últimos problemas que experimentó el español con Alpine y lo que sucedió en el Gran Premio de México que tuvo que abandonar la carrera cuando estaba en el séptimo lugar por problemas en el motor. Por eso la comunicación de Aston Martin, que se podrá ver a Alonso con su nuevo equipo a fines de este mes generó mucha atención en la Fórmula 1.

Según el sitio Motorsport el test que se celebrará el martes siguiente a la última carrera de la temporada (GP de Abu Dhabi) contará con dos vehículos por equipo. Los pilotos oficiales rodarán con los neumáticos Pirelli definitivos de 2023 en un monoplaza, y los jóvenes y novatos llevarán el otro.

Fernando Alonso sufre con Alpine, pero ya puede pensar en su debut en Aston Martin Moises Castillo - AP

Normalmente, tras la carrera de Abu Dhabi los pilotos que cambian de equipo para el año siguiente se estrenan con sus nuevas escuderías, siempre que hayan podido negociar el permiso con sus actuales equipos. El director de AlphaTauri, Franz Tost, reveló en México que Nyck de Vries estará con su nuevo conjunto, mientras que se espera que Pierre Gasly haga lo mismo con Alpine, tras el acuerdo para salir del proyecto Red Bull de cara 2023.

Motorsport.com contó que Fernando Alonso tuvo que obtener el permiso por sí mismo para su liberación de Alpine, sin la participación directa de Aston Martin, y que logró hacerlo. Cuando le consultaron sobre la situación, Alonso sonrió y dijo: “¡Siempre soy dueño de mi propio destino!” .

Se espera que Fernando Alonso haga medio día de test de neumáticos en Abu Dhabi , y que su futuro compañero de equipo, Lance Stroll, haga la otra mitad. Se cree que el español podrá tener más rodaje con el AMR22 en los test de neumáticos Pirelli en febrero, antes del lanzamiento del nuevo monoplaza y de los únicos test de pretemporada oficiales en Bahrein, una semana antes de la primera carrera de la temporada 2023.

El fastidio de Alonso por un nuevo abandono

Fernando Alonso terminó muy molesto el Gran Premio de México. Su coche dijo basta y explotó el español, que sufrió el quinto fallo de fiabilidad de la temporada. Estaba tan enojado que salió a hablar después de la carrera y cargó contra el “coche 14″ como él define al vehículo que conduce. Y lo comparó con la falta de fiabilidad con la que sufrió en 2015, con el motor Honda.

“Para el coche 14 siempre hay problemas de fiabilidad. A 20 vueltas del final perdí un cilindro, así que estaba rodando con cinco cilindros, con un 20% menos de potencia”, dijo Alonso en Racefans. Y continuó: “Estaba 20 segundos por delante de los McLaren y de mi compañero de equipo. Habíamos perdido 60 puntos este año, ahora se añaden otros seis, ya serían 66; y además todos los demás se benefician porque suman dos puntos más de los que deberían. Es impresionante que sólo uno o dos coches se retiren en cada carrera y que siempre sea el coche 14 . Rompieron cinco motores este año, el problema en Australia en la clasificación, en Austria ni pudimos empezar la carrera porque hubo un apagón...”

Y agregó: “Así que creo que de las carreras, en más o menos el 50% de las carreras no sumamos los puntos que merecíamos, pero no hay nada que podamos hacer ahora”.

No se pudo contener el español y cerró su relato con esta declaración: “En el primer año de Honda tuvimos como una penalización de 72 posiciones al final de año. Pero lo que pasaba en Honda era que ambos coches se paraban... Este año sólo se para el coche 14.. El motor no es capaz de terminar las carreras. No puede ser mala suerte cuando tenés que cambiar seis o siete motores, como hemos hecho, y todavía no terminamos las carreras. Así que creo que tienen trabajo que hacer el próximo invierno”, cerró Alonso.

