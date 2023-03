Las entradas para ver a la selección argentina en el amistoso ante Panamá en el Monumental: los precios y cuándo se ponen a la venta

escuchar

La expectativa por ver en la Argentina al seleccionado campeón del mundo de Qatar 2022 crece minuto a minuto. Y, tras ciertas demoras, finalmente se difundieron los detalles para la venta de entradas para el amistoso que el próximo jueves (23 de marzo), el conjunto liderado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni, disputará ante Panamá, en el estadio Monumental de River.

El seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 Thanassis Stavrakis - AP

La venta de tickets, exclusivamente a través del sitio www.deportick.com, comenzará este jueves (16/3), desde las 14. La Asociación del Fútbol Argentino comunicó las distintas tarifas:

Entrada General: $ 12.000

$ 12.000 Menor a popular (hasta 10 años): $ 7000

(hasta 10 años): $ 7000 Sívori y Centenario Media: $ 24.000

$ 24.000 San Martín y Belgrano Alta: $ 24.000

$ 24.000 San Martín y Belgrano Baja: $ 48.000

$ 48.000 San Martín y Belgrano Media: $ 49.000

$ 49.000 Menores: a partir de los tres años abonan la platea completa.

a partir de los tres años abonan la platea completa. Discapacitados: deberán gestionar su ingreso en www.deportick.com hasta el cupo establecido. El día del partido no tendrán ingreso los que no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.

deberán gestionar su ingreso en www.deportick.com hasta el cupo establecido. El día del partido no tendrán ingreso los que no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada. La apertura del estadio se realizará cinco horas antes del inicio del partido (horario a confirmar).

El estadio Monumental, el escenario del amistoso entre la selección argentina y Panamá Marcelo Endelli - Getty Images South America

Hay una gran efervescencia por ver a la selección nacional. Desde hace días que la gente pregunta, indaga, consulta. El boom por el título conseguido en el Mundial de Qatar no se aplacó; al contrario. El equipo capitaneado por Messi sigue generando admiración y, claro está, todos quieren estar presentes en los partidos que la Argentina jugará ante Panamá y, también, frente a Curazao, el 28 de este mes, en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Por lo pronto, ya hay precisiones sobre el primero de los dos partidos amistosos.

Los convocados de Scaloni

Los 26 campeones del mundo integran la nómina dada por el DT Scaloni. Además, también reaparecen algunos futbolistas que, por lesión o decisiones tácticas, no formaron parte del equipo que hizo historia en Medio Oriente, como Giovani Lo Celso, Nicolás González, Nehuén Pérez y Emiliano Buendía.

Giovani Lo Celso, que se perdió el Mundial de Qatar por una lesión, y Ángel Di María, dos de los convocados para los próximos amistosos de la Argentina Instagram @angeldimariajm

Además, el entrenador optó por incluir a algunos jóvenes de buen presente que podrían formar parte de las habituales convocatorias en el futuro inmediato: Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni y Alejandro Garnacho. Con respecto a este último, salió lesionado en el partido que el domingo disputaron Manchester United y Southampton, en el Old Trafford, por la Premier League. Se lesionó un tobillo en el segundo tiempo después de ingresar desde el banco de suplentes, salió del Old Trafford en muletas y con una bota especial, y quedó afuera de los amistosos del seleccionado nacional.

Con seis semanas de recuperación por delante debido a la lesión que sufrió en el tobillo derecho, el delantero realizó un posteo en el que mostró su dolor no solo por perderse una porción grande en el final de la temporada con Manchester United, sino porque no estará disponible para los encuentros de la selección.

Alejandro Garnacho, lesionado en el partido entre Manchester United y Southampton, se perderá los partidos del seleccionado Jon Super - AP

“Es difícil expresar con palabras cómo me siento ahora mismo -arranca el texto del delantero-. Desafortunadamente no podré ayudar a mi equipo y a mis compañeros en los próximos partidos en lo que es una parte muy importante de la temporada para nosotros en el Manchester United. También me decepciona perder la oportunidad de estar con mis compañeros de la selección argentina en lo que habría sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia. Esto forma parte del fútbol y de nuestra profesión, sin embargo, ya estoy centrado en mi recuperación. Dios me ha enseñado a no rendirme nunca y me aseguraré de volver más fuerte que nunca”.

La nómina completa de los citados por Scaloni

Arqueros : Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano “Dibu” Martínez.

: Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano “Dibu” Martínez. Defensores : Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian “Cuti” Romero, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Lautaro Blanco.

: Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian “Cuti” Romero, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Facundo Buonanotte, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, y Alexis Mac Allister.

: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Facundo Buonanotte, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, y Alexis Mac Allister. Delanteros: Lionel Messi, Angel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Correa, Paulo Dybala, Emiliano Buendía, Valentín Carboni, Nicolás González y Alejandro “Papu” Gómez.

