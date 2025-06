Flavio Briatore respaldó su elección a Franco Colapinto con su decisión por Fernando Alonso en 2003

Último en el Mundial de Constructores, Alpine ofrece un presente enredado después de nueve fechas del calendario de Fórmula 1. Un retroceso de un casillero, si se toma como parámetro la posición que la escudería de Enstone tenía al momento de provocar el cambio de pilotos en el que Franco Colapinto trepó a la segunda butaca en reemplazo de Jack Doohan.

El argentino desanduvo tres grandes premios con el modelo A525, que es un auto reciclado del año pasado, ratificando los apuros que arrastra un conjunto que experimenta múltiples modificaciones en la dirección pero que no acierta en el relanzamiento del coche. La decisión de Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder absoluto del equipo de F. 1, de ejecutar el movimiento de pilotos dividió el pensamiento entre aquellos que resistieron el cambio y los que apoyaron la oportunidad para el pilarense.

En una comparación con Jack Doohan, Colapinto tiene varias desventajas: menos grandes premios y menos tiempo de trabajo y conocimiento del equipo. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Con la actuación de Colapinto en el Gran Premio de España, una nueva ola de murmullos rodeó al conductor de 22 años. Briatore es quien negoció con Williams para sumar al argentino, que en la escudería de Grove quedó tapado por la alineación que componen Alexander Albon y Carlos Sainz, llegado desde Ferrari. Tanto en su exequipo como en Alpine, el inicio de 2025 sería para cumplir una misma función: piloto de reserva y de pruebas. Pero la finalidad no era igual, porque la ventana para suplantar a Doohan era real y esa chance no entraba en los planes de Williams.

“Como aspecto positivo, nos llevamos algunos puntos de Barcelona después de un fin de semana difícil para el equipo. Sabemos que no estamos en el nivel en el que queremos estar con el auto, y eso quedó claro en estas tres carreras consecutivas [en referencia a Emilia-Romagna, Mónaco y España]. Pierre hizo una carrera sólida y los estrategas tomaron una buena decisión al aprovechar la salida del safety car para darle una parada libre, lo que permitió tener neumáticos más frescos para mantener su posición hasta el final. Para Franco, sabíamos que sería una tarde complicada largando desde atrás, y terminó siendo una carrera decepcionante, sin avanzar tanto como esperábamos. Como equipo debemos reagruparnos y redoblar esfuerzos para salir de esta situación”.

Briatore reconoció que el Gran Premio de España resultó difícil para Alpine y decepcionante para su elegido, Colapinto.

Ése análisis hizo Briatore en Montmeló, sin despellejar al pilarense, que largó en el puesto 18 y vio la bandera de cuadros en la 15ª posición. Sainz partió 17º y escaló hasta la 14ª colocación, tratándose de un piloto de 11 temporadas en la F. 1, con pasado en Ferrari, McLaren, Renault y Toro Rosso y formado en la academia Red Bull.

En el triplete de grandes premios en fines de semana consecutivos, Colapinto cedió un casillero en el clasificador final desde la qualy en Imola; en cambio, en Mónaco y Montemló ascendió: siete escalones en el principado –de 20º a 13º- y cuatro en el circuito catalán. En dos de las tres fechas el argentino tuvo complicaciones: en Emilia-Romagna se despistó en Tamburello durante la Q1, cuando tenía chances de saltar a la Q2; este fin de semana, un principio de incendio en el motor lo obligó a regresar al garaje y la prueba de clasificación fue un tormento, después de que el auto se quedara clavado en la calle de boxes, por un desperfecto en la transmisión y la caja de velocidades.

🔵⚪🔵FRANCO COLAPINTO



🎙️La radio post carrera, el analisis de Franco y Stuart Barlow sobre la estrategia y el rendimiento de hoy.pic.twitter.com/icMnazgsDU — Corazondef1 (@Corazondef1) June 1, 2025

Las frustraciones de ahora son lamento también para el futuro. El equipo instaló un nuevo motor de combustión y ese es el cuarto en el año, porque Doohan necesitó de tres renovaciones y son contabilizadas las alteraciones del auto y no las de los pilotos. Eso se traduce en que, de existir un nuevo cambio, Colapinto será penalizarado con puestos de retraso en una grilla de partida. Las actualizaciones de alerones delanteros y cubremotor que observadas en Ímola –impulsan el rendimiento aerodinámico– no ofrecieron el avance que se proyectó y el motor Renault sigue siendo un lastre. No es una casualidad que Briatore decidiera convertir a Alpine en equipo cliente de Mercedes y desactivar las tareas en la fábrica de Viry-Châtillon.

Pierre Gasly firmó los 11 puntos que tiene Alpine en el Mundial de Constructores; el modelo A525 sufre la falta de potencia del motor Renault y las actualizaciones aerodinámicas resultan insuficientes. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Lejos de apuntar a Colapinto, que fue anunciado por cinco grandes premios como piloto titular cuando suplantó a Doohan, Briatore refuerza la apuesta y rememora una determinación que tomó más de dos décadas atrás y que también generó controversias. “En el pasado tomé la decisión de poner en el auto a un jovencísimo Fernando Alonso, que entonces era piloto de pruebas, en lugar del experimentado Jenson Button, lo que despertó la ira de la prensa británica contra mí. Pero al final acerté”, comentó el italiano en una charla con Corriere della Sera. “Los errores son una constante. El secreto es corregirlos enseguida, cuando te das cuenta, sin insistir por orgullo”, argumentó.

Fernando Alonso, el piloto por el que se decantó Briatore en 2003 y relegó a Jenson Button; el español fue un acierto del italiano: se consagró bicampeón entre 2005 y 2006 con Renault.

En una comparación entre Doohan y Colapinto, los dos enseñan como mejor puesto un 13º. El australiano, que estuvo seis grandes premios al volante en 2025, ofreció una mejor posición de largada, con la 11ª en Bahréin, el circuito donde se desarrollaron los tests de pretemporada y donde el rendimiento de Alpine hizo imaginar que los autos podían pulsear por el quinto casillero entre los constructores. El despiste del pilarense en Ímola tiene como contrapeso el espectacular accidente, por no cerrar el DRS en una curva, de Doohan en Japón. Dos abandonos, ambos por toques, y dos penalizaciones, una por haber dejado sin espacio a Isack Hadjar (Racing Bulls) en Shanghái y la restante por exceder los límites de la pista en Bahréin, figuran en el boletín del oceánico.

El Gran Premio de Canadá, entre el 13 y 15 de junio, será el siguiente episodio de Colapinto en la Fórmula 1; el de Montreal es un trazado novedoso para el argentino. Clive Rose - Getty Images Europe

Doohan, en favor, tuvo seis tandas de entrenamientos en Sakhir, que posibilitaron adquirir más datos, mientras que Colapinto realizó algunos Testing of Previous Car con el modelo de 2023, en Montmeló, Monza, Qatar y Zandvoort. El conocimiento del auto y del funcionamiento del equipo para el argentino recién entran en una etapa de progreso, a diferencia de lo que sucedió cuando James Vowles provocó su debut en la Fórmula 1 el año pasado, en Williams: Franco era parte de la escudería de Grove desde hacía más de un año, tenía horas de simulador y hasta participó en la primera práctica en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone.

Dos abandonos en seis grandes premios en 2025 sumó Doohan en Alpine antes de ser reemplazado por Colapinto; además protagonizó un fortísimo accidente en Suzuka y dos penalizaciones. MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Gran Circo descansará hasta el 13 de junio, cuando la caravana haya desembarcado en Montreal. Un tiempo útil para analizar datos y encontrar soluciones en Enstone para que Alpine recobre competitividad, algo que espera Colapinto para que las observaciones de Briatore sobre su tarea en España y la decisión de darle la oportunidad en el lugar de Doohan tengan argumentos. Como cuando arriesgó con Alonso.