Fórmula 1: alerta de seguridad por un herido y una invasión descontrolada en el Gran Premio de Australia

El Gran Premio de Australia todavía sigue generando ruido. Más allá del primer puesto de Max Verstappen, el segundo lugar de Lewis Hamilton y otro podio de Fernando Alonso, la prueba en Melbourne desató un extraño episodio. El promotor de la carrera, Andrew Westacott, habló este lunes ante los medios y se refirió a dos temas muy inquietantes en materia de seguridad: un fanático resultó herido por los restos que se desprendieron del Haas de Kevin Magnussen y se produjo una grieta en los protocolos que permitieron a los aficionados invadir la pista antes de que los vehículos regresaran al pitlane .

Se trata de dos temas muy delicados para la Fórmula 1 y que puso en alerta a los organizadores del gran circo del automovilismo. Los especialistas calificaron de “extraño” el accidente que sufrió el fanático que estaba en las tribunas y resultó herido tras recibir el impacto de la fibra de carbono que dejó el Haas de Kevin Magnussen cuando chocó contra el muro. Los restos le produjeron cortes en el brazo (aunque sin gravedad) y, según los testigos, esa pieza voló veinte metros en el aire antes de atravesar la valla de protección hasta el público.

El denunciante, un australiano que se llama Will Sweet y se encontraba sobre una colina baja a poca distancia de la pista, mostró ante la TV un pedazo de metal incrustado en su brazo ensangrentado. “Magnussen impactó contra la barrera y algo me golpeó el brazo y empecé a sangrar. El brazo me cubría el cuello, pero si hubiese golpeado a mi novia, habría impactado en su cabeza”, narró Sweet a Radio 3AW. “Las personas se estaban reuniendo, en parte para alejarse y otras para agarrar restos del auto. Cuando levanté un trozo de neumático, me di cuenta de su tamaño y su peso”, agregó Sweet. “Una parte estaba machacada y era filosa. Si me hubiese impactado en otro ángulo, hubiese sido horrible”, completó el espectador.

El accidente de Kevin Magnussen y la bandera roja en el GP de Australia Captura de video

Aunque este fanático no sufrió heridas graves, Westacott le restó trascendencia al incidente y comentó: “Casualmente, uno de nuestros ingenieros lo vio y, anecdóticamente, parece que los restos de fibra de carbono de la rueda salieron disparados unos 20 metros por el aire, se elevaron y cayeron en el brazo de un señor . Nuestra gente estaba al tanto del incidente, parece que se trataba de un caso aislado, porque no es normal que las vallas de contención de escombros se eleven 20 metros en el aire”. Y agregó: “La altura de las vallas es la misma en todo el mundo, cumplimos con las normas de la FIA, y al final de la carrera se hace un informe para ver qué se puede hacer para mejorar”.

Una invasión que preocupa e inquieta

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) convocó a la organización del GP de Australia para pedirle explicaciones, por la invasión de la pista por un gran número de espectadores al final de la carrera del domingo en Melbourne, ya que el incidente constituye una grave violación del código deportivo. Los medios internacionales publicaron imágenes de una multitud de espectadores atravesando y escalando las barreras de seguridad, a sólo unos metros de los coches cuando todavía estaban rodando. La FIA calificó el episodio registrado en la víspera como una “grave violación del código deportivo” en una carrera que registró cuatro largadas.

Westacott se refirió a esta invasión: “Podría haber sido terrible. Los aficionados saben que el acceso es controlado, y subrayo la palabra controlado, al circuito después de la carrera es sinónimo de carreras de F1. Los vemos en Monza, y lo vemos aquí y en muchos otros eventos en todo el mundo”.

Los fanáticos invadieron la pista con los vehículos todavía rodando SOPA Images - LightRocket

Y agregó: “Desgraciadamente, a la derecha de donde pasan los pilotos, unos 200 metros más abajo, antes de la curva 1, se produjo una entrada descontrolada de gente en el pasto, y un par de personas llegaron al asfalto. Mi director de operaciones, yo mismo y otras personas nos reunimos con la FIA y los comisarios, y van a llevar a cabo una investigación sobre las causas del incidente. Tenemos una enorme cantidad de videos para evaluar y entender qué pasó”.

Westacott, además, comentó que espera que el resultado de la investigación no sea la prohibición total de que los aficionados ingresen en el circuito después de la carrera: “Espero que no haya una prohibición, y no creo que sea necesario que la haya, pero lo que quiero decir es que hay líneas de protección primarias, secundarias y terciarias, que son infraestructuras físicas”.

Y finalizó: “Creo que con la combinación de infraestructuras y planes modificados y revisados, que siempre debemos hacer, el año que viene puede que sea todo bueno, pero está claro que lo que ocurrió no fue una situación ideal”.

Con información de AFP y ANSA

