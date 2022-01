Fórmula 1. El silencio de Lewis Hamilton y el ruido de Mercedes ponen bajo presión a la FIA

Un mes se cumplió desde la dramática y espectacular definición del campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en Abu Dabi. Treinta días transcurrieron desde esa última y fenomenal batalla que brindaron Lewis Hamilton y Max Verstappen, que se adueñó de la corona y terminó con el reinado del piloto británico. La polémica por la actuación del director de carrera Michael Masi, las denuncias que presentó Mercedes y que fueron rechazadas, el retiro del recurso de apelación de las Flechas de Plata… actos y situaciones que acompañaron las horas posteriores a la finalización del gran premio en el circuito de Yas Marina. Pero el caso no está cerrado y la investigación que abrió el lunes la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que en la última reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor anunció que iniciaría un análisis detallado de lo que ocurrió el 12 de diciembre de 2021, es el nuevo eje sobre el que el séptuple campeón del mundo y la estructura de Brackley intentan presionar, camino a la temporada que comenzará el próximo 20 de marzo en Bahrein.

La última aparición pública de Hamilton fue en Londres, cuando Carlos de Inglaterra lo nombró oficialmente caballero en una ceremonia que se desarrolló en Windsor. El acto fue el 15 de diciembre, tres días después del GP en territorio árabe, y desde entonces el silencio también acompañó al británico. Aislado, abandonó las redes sociales y ese mutismo provoca un estruendo dentro del Gran Circo. Con 37 años, cumplidos el 7 de enero, la desilusión por el manejo poco criterioso que se observó en la carrera que determinó el título promovió que se tejieran mil supuestos sobre su futuro. Desde Bernie Ecclestone, que vaticinó el retiro, al tetracampeón Alain Prost, quien con mesura sostiene que tiene tantas razones para continuar y buscar la octava corona como también para marcharse.

El último podio de 2021: la desilusión de Lewis Hamilton contrasta con la felicidad de Max Verstappen, que con el triunfo en Abu Dabi se consagró pro primera vez campeón de la Fórmula 1 ANDREJ ISAKOVIC - AFP

La desconfianza que envuelve a Hamilton es acompañada por Mercedes en un juego de estrategias. La FIA, ya sin la presencia de Jean Todt, que dejó el sillón a Mohammed ben Sulayem, especula que en los primeros días de febrero tendrá una resolución. El caso Abu Dabi lleva la prioridad: el campeonato 2021 devolvió la pasión y el interés mundial por la F.1, pero la disparidad de criterio de las sanciones que aplicó Masi perturbaron al paddock. La nueva conducción desea mantener el crecimiento del negocio, aunque para eso necesita credibilidad y transparencia. Un equipo de investigación tiene la misión de entrevistar a los involucrados en la polémica de Yas Marina y en la lista aparecen desde el director de carrera a los comisarios, pilotos y representantes de las escuderías.

El emiratí Mohammed ben Sulayem no fue condescendiente con Hamilton, cuando el piloto se ausentó de la gala oficial de la FIA de diciembre. El artículo 6.6 del Código Deportivo Internacional exige que los tres primeros clasificados del campeonato Mundial de F.1 deben estar presentes en la ceremonia. “En el caso de que haya habido alguna infracción a alguna norma, no hay perdón para ello. Las reglas son las reglas”, lanzó el ex piloto de rally, que en los primeros días del nuevo año le quitó dramatismo a aquella frase y hasta resultó contemplativo con el estado de ánimo de Hamilton: “No creo que esté en condiciones de responder en este momento. No lo culpamos y entiendo su posición. Tampoco creo que se vaya a retirar: cuando eres piloto declaras por ti mismo y no dejas que los rumores hablen por tí”. De la gala tampoco participó Toto Wolff, el jefe de Mercedes, que tras la pérdida del Mundial de Pilotos y de los rechazos de las denuncias apuntó que “la FIA deberá rendir cuentas”.

La ceremonia en la que fue nombrado caballero en Windsor, la última aparición pública de Lewis Hamilton

La figura de Masi es la apuntada y el australiano no fue aún confirmado en el cargo para 2022. Mercedes desmintió que el retiro de la apelación contra el resultado del GP de Abu Dabi se debiera a un acuerdo, un quid pro quo [una cosa por otra], con la FIA. Además del director de carrera, el jefe del equipo técnico Nikolas Tombazis sería otro de los señalados desde Brackley.

Mohammed Ben Sulayem, asumió el 17 de diciembre como presidente de la FIA y manifestó que la prioridad era investigar lo que ocurrió en Abu Dabi; el nuevo mandamás descree que Lewis Hamilton se retire de la Fórmula 1 FIA

Los malentendidos y las reacciones de los equipos, pilotos y fanáticos de la F.1 por lo que sucedió en Abu Dabi empañaron la espectacular temporada. La FIA desea tener un veredicto para que, en el caso de obtener comentarios negativos, los mismos se pueden debatir antes de los ensayos del 23 de febrero. El resultado del análisis podría determinar la sorpresiva despedida de Hamilton, que tiene contrato vigente hasta final de 2023. Su salida generaría una revolución en el Gran Circo y también en Mercedes, que contrató al talentoso George Russell, pero que no tendría un piloto consagrado para liderar la pista.