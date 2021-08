Fórmula 1. El triunfo de Ocon, con el brillo de Alonso y Alpine en modo Renault

Un carrusel de emociones, de instantáneas histórica, deparó el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Desde la largada al podio, las sensaciones se multiplicaron: del strike de Valtteri Bottas al primer triunfo de Esteban Ocon en el Gran Circo. De la batalla titánica que durante diez giros protagonizaron Lewis Hamilton y Fernando Alonso al festejo desatado de Alpine, la denominación que tomó la escudería Renault para 2021, que volvió a ganar después de 13 años.

Imágenes como el relanzamiento en solitario de Hamilton desde la grilla, por una estrategia equivocada, tras la bandera roja; la llegada en puestos de puntos de George Russell y Nicholas Latifi, los dos pilotos de Williams, el estreno de un piloto de Alpha Tauri en el récord de vuelta y la desclasificación de Sebastian Vettel (Aston Martin), tesoros que descubrió la undécima estación del calendario, la fecha en que se parte el año. La F.1 entrará en receso hasta el 29 de agosto, cuando Spa-Francorchamps vuelva a acelerar el pulso, con Hamilton y Mercedes nuevamente en la cima de los campeonatos de Pilotos y de Constructores.

En equipo: Esteban Ocon celebra con Fernando Alonso, su compañero en Alpine y quien seguró el triunfo del joven francés al detener el avance de Lewis Hamilton Florion Goga - Pool Reuters

La victoria de Ocon, el piloto número 111 en ganar en la F.1, la consecuencia de una tarea en equipo, después del desparramo que generó Bottas. El finlandés quedó patinando en la grilla, perdió cuatro puestos y al arribar a la primera curva -sin carga en el tren delantero y con la pista húmeda- atropelló por detrás a Lando Norris (McLaren); en la carambola, el británico arrolló a Max Verstappen (Red Bull Racing), mientras que el piloto de Mercedes -en su carrera alocada- impactó a Sergio “Checo” Pérez (Red Bull Racing). “Otra vez fui sacado por un Mercedes. Me faltaba todo el lateral derecho del auto, los bargeboard. Y el piso también estaba dañado. Para ser sincero, era casi imposible manejar”, arremetió MadMax, en referencia a lo que sucedió con Hamilton en Silverstone y el accionar de Bottas.

“Cometió un gran error, nos arruinó la carrera. Podría haber sido un gran día para nosotros y las cosas cambiaron dramáticamente”, lanzó el mexicano Pérez. No fue el único enredo: atrás, Lance Stroll (Aston Martin) golpeó a Charles Leclerc (Ferrari). Los comisarios deportivos determinaron que Bottas y Stroll penalizarán con cinco posiciones en la grilla en Bélgica por el incidente en Hungaroring.

Con la bandera roja comenzó un segundo capítulo. A los trabajos contrarreloj de los mecánicos de Red Bull Racing (RBR) para minimizar los daños en el auto de Verstappen le siguió la foto del año: el relanzamiento solo tuvo a Hamilton en la grilla; el resto de los pilotos ingresó a los pits para quitarse los neumáticos para agua. Error garrafal de Mercedes, que dilapidó la posibilidad de una victoria: si MadMax había caído al puesto 14, Hamilton era el último de los que seguían en competencia. La incredulidad del británico se evidenció en la comunicación con su ingeniero Peter Bonnington. La enorme diferencia entre los dos candidatos a la corona fue que el neerlandés no tenía posibilidades de ilusionarse con un podio y el séptuple campeón del mundo alimentaba una remontada y soñaba con el triunfo.

Batalla entre campeones: Fernando Alonso y Lewis Hamilton sostuvieron una batalla estratégica durante diez giros en el Gran Premio de Hungría; el español, con 40 años, brilló para el equipo Alpine Lars Baron - Getty Images Europe

Lejos del duelo entre los candidatos, Ocon, de 24 años, manejó con maestría a pesar de su juventud: soportó el ataque de Sebastian Vettel -que arribó segundo, pero fue desclasificado porque los comisarios solo pudieron obtener 0.3 litros de combustible, cuando el reglamento señala que el mínimo para analizar es de un litro- y tuvo en la tarea de su compañero Alonso una ayuda. El asturiano detuvo el avance de Hamilton al retenerlo durante 10 giros. Una pelea entre campeones, al límite, de defensa y ataque. “Tenía dos segundos y medio de ventaja cuando quedó detrás de mí, pero en las últimas tres curvas cometía los mismos errores y por eso no conseguía el sobrepaso. Sabía que no lo mantendría así hasta el final, pero cada vuelta suya detrás era tiempo de oro para la victoria de Esteban”, analizó Alonso, elegido el Piloto del Día, que a los 40 años -los cumplió el jueves- se clasificó quinto y logró su mejor performance en Alpine.

La vuelta de honor demostró ese trabajo de equipo, los autos de Ocon y Alonso viajaron a la par, con los pilotos prodigándose felicitaciones a través de señas. Antes de la ceremonia de premiación, con abrazos continuaron el festejo. “Atravesamos momentos difíciles y quiero darle mi reconocimiento a Fernando, porque este triunfo también se lo debo a él por cómo batalló con Lewis. Es increíble trabajar con Fernando: todo el mundo me había dicho muchas cosas de él antes de empezar la temporada, pero me di cuenta que todo es falso”, reconoció el francés, que al igual que Alonso tuvo su estreno como ganador en la F.1 en Hungría. Entre el éxito del ovetense con Renault y el de Évreux, con Alpine, pasaron 18 años.

El accidente que modificó las estrategias en el Gran Premio de Hungría: Valtteri Bottas (Mercedes) atropelló a Lando Norris (McLaren), que se llevó por delante a Max Verstappen (Red Bull Racing); en su carrera desenfrenada, el finlandés también colisionó con Sergio Checo Pérez (Red Bull Racing) Darko Bandic - AP

Esta vez el “hammer time” no tuvo efectividad completa, aunque Hamilton atrapó con la baja de Vettel el segundo escalón del podio y sumó 18 puntos que le permitieron recuperar el liderazgo en el campeonato de Pilotos. Su avance sostenido tuvo como contraste los malabares que ensayó Verstappen para clasificarse décimo y tener que contentarse con dos unidades. “Lo di todo, no me guardé nada. Le relaté al equipo cómo estaba la pista, ellos pensaban que la lluvia volvería, pero de repente vi a todos ingresar al pitlane”, comentó Hamilton, que por fatiga y un ligero mareo -en el podio se lo observó confuso- recibió atención médica.

Desde 2014 que los motores de Renault no lograban una victoria en la Fórmula 1: de Daniel Ricciardo, con Red Bull Racing, a Esteban Ocon, con Alpine

La victoria de Ocon le devolvió el brillo extraviado a Alpine y exaltó la figura de Alonso. En la batalla por los títulos, Mercedes sacó tajada del atropello de Bottas sobre los autos de Red Bull Racing, aunque un fallo en la estrategia le impidió a Hamilton sumar su éxito número 100 en la F.1. El último fin de semana de agosto, la aventura de una temporada extrema escribirá un capítulo en Spa-Francorchamps.

El francés Esteban Ocon festejó su primera victoria en 78 carreras en la Fórmula 1; en el Gran Premio de Hungría logró su segundo podio, después de ser escolta del mexicano Sergio Checo Pérez en el GP de Sakhir, en 2020 Florion Goga - Pool Reuters