Fórmula 1 en Qatar: Oscar Piastri presiona, Max Verstappen pierde terreno y Franco Colapinto está desolado

LUSAIL, Qatar.– Oscar Piastri se llevó todo hasta ahora en el fin de semana qatarí. No ganaba una carrera desde agosto, cuando triunfó en el Gran Premio de Países Bajos. Atravesó un período oscuro desde el punto de vista psicológico, con negativas consecuencias para su técnica de manejo. Estaba desfavorecido en los circuitos de baja adherencia. Pero en cuanto hubo curvas muy rápidas y largas con asfalto de gran agarre, el australiano resucitó. Y entre la prueba de clasificación para la carrera sprint (viernes), la propia sprint que dominó y la pole position que consiguió para este domingo, se fue a dormir fortalecido y esperanzado.

Ahora el hierro candente quema en las manos de su compañero en McLaren, Lando Norris, que acabó tercero en la sprint, detrás de George Russell, de Mercedes, y que deberá administrar desde su segunda posición de largada la ventaja de 22 puntos que ahora tiene sobre Oscar en el Mundial de Pilotos de Fórmula 1.

Por ahora, Piastri domina absolutamente el fin de semana en Qatar; el australiano necesita descontarle diferencia a Norris para ir por la corona en Abu Dhabi. Fatima Shbair - AP

Complicado el viernes (sexto en la qualy para la sprint), y también en la carrera corta, en la que acabó tercero y preocupado porque los McLaren eran hasta medio segundo más rápidos a una vuelta, Max Verstappen saltó de nuevo al ruedo con energía. Entre la sprint y la prueba de clasificación nocturna sus ingenieros modificaron la puesta a punto del Red Bull RB21 y propiciaron que el neerlandés redujera la diferencia con Piastri a 261/1000. Pero era difícil descontar en una carrera breve lineal, carente de incidencias reseñables. De todos modos, Max sabe fabricar esas incidencias (sobre todo, en la primera y la segunda curvas) y puede complicarle el panorama no solo a Norris, sino también a Piastri. No obstante, resulta muy difícil sobrepasar en Lusail y eso va en su contra.

En McLaren están pidiendo calma a sus pilotos, que partirán primero y segundo este domingo, para que no se choquen en el primer viraje, se alejen de Verstappen y después definan entre ellos, ya sea mano a mano en la pista o por estrategias.

En el otro extremo de la grilla quedó Franco Colapinto, enojado por verse en la última posición en la sprint y en la prueba de clasificación. El argentino dejó traslucir su disgusto y no buscó excusas. Sintetizó así lo ocurrido: “Manejé mal. Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino”.

Franco Colapinto apareció derrumbado como nunca, culpándose del mal rendimiento: "Manejé mal. Fue todo mío", se responsabilizó el argentino. Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Casi no sabía qué más decir, pero dijo más. “Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas, y la última tampoco fue muy buena. Así que estoy triste porque creo que... o sea... fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. Y no cerré una buena vuelta. Así que no fue una buena qualy. Fue todo mío, no me sentí bien y no cerré una buena vuelta", enfatizó.

Duele mucho para el argentino que el compañero en Alpine, Pierre Gasly, que en la sprint había finalizado 18º no sólo haya pasado, tras ser cambiada la configuración de los coches, a la Q2 sino que se haya metido a la Q3. De hecho, ya son tres las veces seguidas en que con ese A525 de muy modesto rendimiento en carrera el francés se mezcla con los mejores en una qualy. Y el día que había comenzado mal para él, se iluminó al caer la noche.

Gasly a la Q3

Una sprint de procesión

Más temprano, entre las 13 y las 14 de Qatar, cuando cesó el “toque de queda” reglamentario sobre los horarios de trabajo, se abrieron los garajes para los mecánicos. Ambiente de calma aparente antes del primer gran combate. Colapinto ya sabía de la decisión que su equipo había tomado en la noche del viernes: ambos pilotos comenzarían la sprint en la calle de boxes. En solitario, corriendo desde el fondo, con ambos coches podrían comparar diferentes soluciones.

En la primera fila, con Piastri en la pole, con Russell segundo dispuesto a todo, con Norris en la segunda fila y con Verstappen en la tercera, la temperatura iba a ser alta en la carrera sprint. Ambos pilotos de McLaren subieron a los MCL39 absolutamente concentrados. ¿Qué pasaría entre los dos compañeros papayas?

El viernes por la tarde-noche, tras revisar los neumáticos de varios equipos, Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli para la Fórmula 1, había lanzado una advertencia que debía ser escuchada: “Hemos encontrado varias carcasas rasgadas por las piedras de la grava que está más allá de los pianitos. Esas piedras tienen bordes afilados que pueden provocar pinchazos”. Quedaba por ver qué pilotos iban a arriesgar la integridad de su calzado.

Oscar Piastri se movió perfecto en la partida de la sprint. Norris quiso aparear a Russell por la segunda posición pero el hombre de Mercedes lo apretó saliendo de la curva 1. Desistió el puntero del campeonato. No valía la pena tanto riesgo.

Piastri no tuvo problemas en la partida y Norris intentó asaltar el segundo puesto de George Russell (Mercedes), pero no tuvo éxito y prefirió no arriesgar más. Agencia AFP - AFP�

Yuki Tsunoda hizo una magnífica largada con su Red Bull y, superando al Aston Martin de Fernando Alonso, que había empezado cuarto, le abrió el camino a Verstappen. Desenrollando la primera vuelta, entrando al tercer frenaje, Max quedó tercero porque Yuki le abrió la puerta.

Y eso fue todo. A partir de entonces, la sprint fue una procesión. Poco duró Verstappen a distancia de DRS (menos de un segundo) de Norris. Este tampoco podía atacar a Russell, y así se cumplió con el trámite de los 19 giros. Fueran usados neumáticos medios o duros, no iban a cambiar el juego las elecciones.

Se quejaba Verstappen de lo mismo que el viernes en la prueba de clasificación en la que había resultado sexto. “Excesivo rebote, inmanejable”, indicaba mientras era en torno a medio segundo más lento por vuelta que el mejor McLaren, tal como el viernes. Se resignó a terminar cuarto, por detrás de Norris y por delante de Tsunoda.

Max Verstappen protestó por cuánto rebotó su Red Bull y no tuvo chances de ir más allá del cuarto lugar en la carrera sprint. Altaf Qadri - AP

En el medio pelotón navegaba sin esperanzas Charles Leclerc, en otra jornada desilusionante para Ferrari. El monegasco acabó 13º después de una mala salida en la 9ª posición. Su compañero y siete veces campeón Lewis Hamilton, que se había clasificado 18º el día anterior, largó en el pit lane y terminó apenas 17º. En el fondo del pelotón, Colapinto marchaba en la 20ª posición, por detrás de Gasly, 19º. Se les escapaban todos a los dos lentos Alpine.

Franco comenzó a copiar el ritmo de su compañero. Pero cada vez que se acercaba al francés el coche era más inestable. Como otras tantas veces en esta temporada, el argentino dijo por radio “lo siento, estoy muy limitado por el eje trasero. Tendremos mucho por trabajar esta noche”. Al final, Gasly se ubicó 18º, por delante de Lance Stroll (Aston Martin). Pierre comentó: “Tratamos de explorar y dejar el coche preparado para la prueba de clasificación de esta noche, pero...”.

Alpine hizo paradas para calzar gomas blandas. El recambio se hizo en 2,8 segundos con Gasly y 4 segundos con Franco. Esto facilitó que Stroll, que se había detenido poco antes en una maniobra similar, pasara al argentino, que terminó 20º. A Colapinto le quedaba la satisfacción de haber replicado en un arco de 7 vueltas el ritmo de su compañero.

Resumen de la carrera sprint de Qatar

A todo esto, en la vanguardia de la carrera y del certamen, Verstappen concluyó atrás de lo deseado, a 2,7 segundos y a 25 puntos de Norris, casi con respiración asistida en el Mundial: después de Qatar quedarán 25 unidades en disputa por corredor.

Una qualy anaranjada

Ya en la prueba de clasificación, que comenzó a las 21 locales, los McLaren mostraron su verdadro nivel. Norris pudo lograr la pole pero en su último intento en la Q3 cometió un error en el primer sector, en la zona lenta. Piastri, que salió a continuación, tuvo una vuelta perfecta. Dijo el australiano: “Jamás disfruté tanto manejando un auto como hoy”. Estaba inspirado. Oscar está en su casa cuando hay asfalto de gran agarre.

Compacto de la prueba de clasificación de Qatar

Verstappen luchó y redujo a la mitad la ventaja que a una vuelta le habían sacado los Mclaren en la qualy para la sprint. Desde la segunda línea, afirma, esperará su oportunidad. Y el sabe fabricársela. Pero si este domingo pierde un punto más contra Norris en la tabla, quedará fuera de la lucha por el certamen.

Y si Piastri gana, con Norris segundo, el oceánico se ubicará 15 puntos por detrás del inglés, antes de definir en Abu Dhabi, el domingo 7 de diciembre.