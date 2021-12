Fórmula 1, en vivo: ver online y todo sobre el duelo Verstappen vs. Hamilton

9.38. La grilla de partida

Estas son las posiciones que ocuparán los 19 pilotos en la parrilla de salida para la decisiva carrera del GP de Abu Dhabi 2021 de Fórmula 1, donde Hamilton y Verstappen se jugarán el título.

9.31. Una foto para el recuerdo

Los 19 pilotos -sin Nikita Mazepin, afectado por covid- posaron antes de la carrera en Abu Dhabi.

9.24. La intimidad de los garages de la F1

La cobertura de prensa oficial de la Fórmula 1 hizo una recorrida por los garages del circuito de Yas Marina y lo mostró en un video de Instagram. Se nota tensión en los boxes por la definición de una temporada que mantuvo el suspenso hasta la última fecha del calendario, el más largo de la historia de la categoría.

9.13. Nikita Mazepin, aislado por covid

Haas correrá este domingo con un solo auto, conducido por Mick Schumacher. El piloto de reserva Pietro Fittipaldi no pudo sustituir a Nikita Mazepin, que dio positivo de covid, porque no manejó en al menos una sesión este fin de semana. El piloto ruso es asintómatico, pero guardará aislamiento voluntario y “seguirá las recomendaciones de las autoridades de salud pública’', según la escudería Haas. “Físicamente se encuentra bien’', comunicó Haas, y agregó: “El Equipo de F1 Uralkali Haas le desea lo mejor a Nikita y estamos deseando que regrese al circuito a principios de 2022 para los entrenamientos de pretemporada’'. En su primera temporada de F1, su mejor resultado en una carrera fue 14to en Hungría. El domingo estaba previsto que saliera 20mo en la grilla.

9.02. La despedida de Raikkonen

Llegó el día del adiós para Kimi Raikkonen, el último campeón con Ferrari y el hombre del récord de presencias. “Tomo las carreras como un reto. Me gustan, las disfruto, pero el resto, lo que rodea a este negocio, no me interesa”, dice este particular finlandés de la escudería Alfa Romeo, quien siempre elige el perfil bajo.

8.46. El desenlace, en un video

“Hoy sabremos cómo termina esta increíble historia”, dice el posteo de la cuenta de Fórmula 1, en donde se muestran varios de los enfrentamientos que tuvieron en pista Hamilton y Verstappen, con los impactantes momentos en Silverstone y Monza, los dos episodios más graves de la temporada entre ellos.

8.32. Así llegaron los dos pilotos a Yas Marina

Llegó el momento de la verdad y tanto Hamilton como Verstappen están en el circuito de Yas Marina, escenario de la definición. El británico optó por uno de sus particulares looks de vestimenta, mientras que el neerlandés eligió la habitual remera de Red Bull.

La clasificación de la F-1 2021: así llegan

Max Verstappen, de Red Bull, y Hamilton, de Mercedes, están igualados en puntos en el campeonato de pilotos y quien termine en una mejor posición en la carrera se quedará con el título. Sería la octava corona del británico, y la séptima consecutiva. El neerlandés, en cambio, va por su primer cetro. Además, sus escuderías dirimirán la copa de Constructores. El equipo alemán le lleva 28 puntos al austríaco, con 44 en juego. Y se retirará el finlandés Kimi Räikkönen, de Alfa Romeo, campeón con Ferrari en 2007. Entre los pilotos, los tres primeros lugares están así: Verstappen (369,5 puntos y 9 triunfos), Hamilton (369,5 puntos y 8 triunfos) y Bottas (218 puntos y un triunfo). Entre los constructores, Mercedes lleva 587,5 unidades, mientras que Red Bul está segundo con 559, 5.

Verstappen vs. Hamilton: cómo les fue en Abu Dhabi

El circuito de Yas Marina fue una suerte de “terreno privado” de Mercedes entre 2014 y 2019, con seis poles y seis victorias. Pero en 2020, Verstappen dio la sorpresa haciéndose con la primera plaza en la parrilla y en la meta. Un elemento de incertidumbre se añade este año: el trazado fue modificado para que fuera más rápido y más propicio para los adelantamientos.

¿Influirán los neumáticos en el GP de Abu Dhabi?

Se aproxima una vibrante definición, sobre todo por la estrategia alternativa que eligieron los dos candidatos al título, ya que Verstappen saldrá con neumáticos blandos y Hamilton con medios. Es decir, el crack de Red Bull será en teoría más rápido en la salida y en las primeras vueltas, pero sus gomas durarán menos que las del múltiple campeón mundial. Con ambos empatados en 369,5 unidades en la general, el neerlandés busca su primera consagración en el ‘Gran Circo’, mientras que Hamilton quiere defender la corona. Quien marque más puntos será campeón.

Max Verstappen se quedó con la pole

No es decisivo, pero Max Verstappen dio un paso importante con miras a la definición de la temporada 2021 de Fórmula 1: se quedó con la pole position al imponerse en la clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi, con un tiempo de 1m22s109. El neerlandés superó por 0.371 al británico Lewis Hamilton y por 0.822 a Lando Norris, de la misma nacionalidad. Con una formidable primera vuelta en la Q3, gracias en parte a un rebufo de Checo Pérez, Verstappen aventajó por medio segundo a Hamilton. En el segundo intento, el británico mejoró, pero solo para quedarse a 0.371, lo que le dio a MadMax su décima pole de la temporada, la 13ª en la Fórmula 1. Sin dudas, la ayuda del mexicano fue crucial para que el equipo Red Bull festejara efusicamente el primer puesto en la grilla. Fue en la curva 9, cuando Checo decide finalmente abrirse y dejarle el espacio a su compañero de escudería.

El piloto de Red Bull Max Verstappen celebra tras conseguir la posición de largada en el Gran Premio de Abu Dhabi

Cómo ver online el GP de Abu Dhabi

En Yas Marina se define la temporada de la Fórmula 1 y la gran definición se podrá ver en exclusiva por la plataforma online Star+. Las prácticas y clasificaciones se transmitieron por Star+ y por ESPN2, pero el GP de Abu Dhabi solo estará disponible para suscriptores de Star+. Al frente de la transmisión estarán Fernando Tornello, Chacho López y Juan Fossaroli. Durante la semana, los ecos y las novedades se conocerán en los programas El show de la F1, Circuito y GP1. Además, el Especial F1 con un repaso carrera por carrera. La transmisión en Star+ empieza a las 9.30 (hora argentina), mientras que habrá repetición en diferido por ESPN2, a las 18.40.

Bienvenidos al minuto a minuto de la última fecha de la F-1 2021

Seguí la cobertura vuelta a vuelta en LA NACION. Max Verstappen y Lewis Hamilton llegan igualados en puntos al último Gran Premio y definen el campeón de la temporada.