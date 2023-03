Fórmula 1: Fernando Alonso consiguió el mejor tiempo en la segunda práctica de Bahréin e ilusiona a sus seguidores con volver a ser

escuchar

Durante las prácticas de pretemporada, Aston Martin emergió como una de las grandes sorpresas del 2023 de la Fórmula 1, por lo cual había las expectativas sobre lo que mostraría en las prácticas del primer Gran Premio del año, en Bahréin. Y la segunda sesión del viernes arrojó una sorpresa aun mayor: el mejor tiempo fue de nada menos que Fernando Alonso, con una vuelta de 1m30s907/1000, con la que superó a los Red Bull de Max Verstappen, campeón de las últimas dos temporadas, y Sergio “Checo” Pérez, que había terminado primero en la tanda inaugural, seguido por el asturiano.

Antes de este resultado, los directivos de la escudería británica habían considerado que era aún muy temprano como para considerar que se podía pelear por los puestos más altos en el inminente Mundial, pero el español de 41 años fue mucho más asertivo al ser consultado por aquellas posibilidades: “Lawrence [Stroll] tiene esa visión con todo lo que hace. Es muy difícil verlo fracasar en cualquier cosa que haga”, destacó Alonso, que se unió a Aston Martin tras dos años con Alpine.

Primer puesto para Alonso en la segunda sesión de prácticas#MíraloEnStarPlus Marcó su mejor vuelta en 1:30.907. Buen viernes para el español con Aston Martin en Bahrein.



▶️ No te pierdas la #Formula1 en #StarPlusLA pic.twitter.com/lmEPWR9mvJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 3, 2023

El inicio generó mucha ilusión entre quienes sueñan con un regreso del mejor Alonso, aquél que se coronó campeón en 2005 y 2006 y compitió por los primeros puestos a principios de la década pasada, corriendo con Renault y Ferrari. No obstante, el propio piloto fue más bien cauto: “Todo es relativo a lo que hagan los otros equipos. Puedes sentirte bien en un auto y que después haya tres o cuatro más rápidos que el tuyo, y uno ya no se siente tan bien. Veamos dónde estamos”, advirtió quien de todos modos llenó de elogios a la escudería: “Hay que estar orgullosos del estado actual. Los últimos dos o tres meses de trabajo en la fábrica fueron muy intensos; muchas horas en el simulador y en reuniones. El conocimiento y el talento de este equipo no tienen precedentes. Es muy alentador para el futuro”.

Esa cautela se extendió a sus tiempos en las entrenamientos: el español quiere esperar a ver cómo se desempeña en las primeras carreras. “Es bueno ver que los tiempos sean competitivos. Siempre hay sensaciones encontradas sobre donde uno está parado en las prácticas, hasta que uno va a la clasificación y la carrera. Las primeras tres son en circuitos muy diferentes: Bahréin, Jeddah y Australia. Por el momento estamos concentrados sólo en nosotros mismos y en mejorar el auto; el equilibrio no estuvo perfecto hoy. Estamos en proceso de reforzar todas las áreas del equipo, tratamos de reagrupar todo para ser tan fuertes como sea posible. Es muy interesante”, se entusiasmó Alonso.

Resumen de los ensayos del viernes en Bahréin

Stroll, con problemas en las muñecas

No todo fue alegría para Aston Martin. A pesar de haberse fracturado ambas muñecas en un accidente sobre su bicicleta hace dos semanas, lo cual le hizo perderse gran parte de la pretemporada, Lance Stroll decidió a último momento presentarse a los entrenamientos. Fue operado el 20 de febrero, e intenta sobreponerse al dolor. Sin embargo, el canadiense volvió a presentar molestias que le impiden “buscar tiempos rápidos”, según informó. Como consecuencia, no es segura su presencia en la carrera del domingo; de no poder participar, su reemplazante será el brasileño Felipe Drugovich, campeón de la Fórmula 2.

La clasificación al término de la segunda práctica

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.907 (25 vueltas)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:31.076 (24)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:31.078 (26)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.367 (26)

Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:31.376 (25)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:31.450 (28)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.475 (24)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:31.543 (27)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:31.570 (27)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:31.586 (27)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:31.608 (25)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:31.793 (28)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:31.882 (25)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:31.956 (28)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:32.024 (27)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:32.110 (18)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:32.440 (28)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:32.525 (27)

Nyck de Vries (NED/AlphaTauri-Red Bull) 1:32.605 (28)

Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:32.749 (29)

