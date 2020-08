Lewis Hamilton logró cinco coronas de la Fórmula 1 con Mercedes; la supremacía de las Flechas de Plata y los títulos del piloto británicos un argumento que expuso Toto Wolff para recibir una mayor recompensa y firmar el Pacto de la Concordia Fuente: AFP

Con el Gran Premio de España, la Fórmula 1 cerrará el segundo ciclo de tres carreras consecutivas y cumplirá la sexta parada del calendario 2020. El Gran Circo desanda una temporada atípica, que se revoluciona a cada paso entre resultados, rendimientos, protocolos, casos positivos de Covid-19, protagonismo de los neumáticos, sospechas, acusaciones... La previa del GP 70 aniversario, el domingo pasado en Silverstone, tuvo como eje la sanción que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le impuso a la escudería Racing Point, con una multa de 400 mil euros y una quita de 7,5 puntos a cada uno de sus autos, después de las denuncias que presentó Renault, sobre la ilegalidad de los conductos de frenos traseros de los denominados Mercedes rosa, por tratarse de una copia del modelo W10, del año pasado, de la fábrica de Brackley.

El dictamen de la FIA no conformó a nadie, abrió un segundo debate y enseñó distintos posicionamientos de los equipos,aunque también mostró las costuras de una antigua-nueva batalla que disputan Ferrari y Mercedes, camino a la firma del Pacto de la Concordia, un acuerdo que refrendan todas las escuderías y que debería sellarse en esta fecha.

Los jefes: Christian Horner, de Red Bull Racing, Toto Wolff, de Mercedes, y Mattia Binotto, de Ferrari; con la sanción a Racing Point y la firma del Pacto de la Concordia como eje del debate, los líderes de las Flechas de Plata y de la Scuderia alimentaron las diferencias Fuente: Reuters

Apenas se conoció el fallo, antes del primer entrenamiento del viernes pasado, Renault anticipó que apelaría la medida. Detrás de la fábrica francesa asomaron Ferrari, McLaren y Williams, aunque solo la primera ratificó la decisión de recurrir el dictamen. "Hay un primer veredicto que dice que lo que hizo Racing Point es ilegal. [Lawrence] Stroll y [Toto] Wolff pueden estar enojados, pero se violaron las reglas. Es como copiar en un examen: están los que copian el examen y los que aprueban para que otros les copien. No creo que haya nada más que agregar", disparó Mattia Binotto, el jefe de la Scuderia, acerca de la determinación de la FIA y las quejas del propietario de Racing Point y del jefe de Mercedes.

"Los hechos son obvios, pero somos rivales y esto es normal: cada uno defiende sus intereses. Nosotros creemos que la sentencia no es la mejor, porque no es posible copiar sin entender el concepto completo detrás del auto. Las regulaciones no son lo suficientemente claras y entonces se produce la violación de la regulación del proceso", advirtió el ingeniero suizo, que sospecha de una connivencia entre Racing Point y Mercedes.

Lance Stroll, una de las espadas de Racing Point, el equipo que ubicó en orillas opuestas a Ferrari y Mercedes; Lawrence Stroll, dueño de la escudería que recibió una sanción de 400 mil euros y una quita de 15 puntos en el campeonato de Constructores, apelará dictamen y se enseñó molesto con los rec Fuente: Reuters

El magnate Stroll lanzó un comunicado en el que declaró "sentirse decepcionado y conmocionado por la decisión de la FIA y en el que mantiene la inocencia de Racing Point", a la vez que se queja de aquellos que lo acusan y afirma que apelará las sanciones: "Mi equipo trabajó incansablemente para ofrecer un auto competitivo y estoy realmente molesto al ver la poca deportividad de nuestros competidores", remarcó.

También Toto Wolff saltó al escenario ante las sombras que enlazarían a Mercedes y frente a un posible daño colateral.Desafiante, el austríaco animó a los rivales a llevarlo a los tribunales: "Si alguien piensa que hicimos algo mal debería protestar y estaremos encantados de ir a los tribunales. No hicimos nada malo y creo firmemente que Racing Point tampoco lo hizo. Nuestra reputación es importante y está intacta", consideró el hombre que conduce con habilidad y eficacia a las dominantes Flechas de Plata.

La batalla de los millones

Los contrapuntos de Binotto y Wolff, respecto al caso Racing Point, también exhiben el recelo que existe entre Ferrari y Mercedes sobre algunos puntos del nuevo Pacto de la Concordia. Los responsables de la Scuderia advirtieron en Silverstone que estaban listos para sellar el acuerdo, aunque quedaban algunos detalles jurídicos que resolver, mientras que desde Mercedes tensaron la cuerda para ajustar los números y no ser derrotados con el bonus de 40 millones de euros que favorecerá al Cavallino Rampante por ser el único equipo presente en todos los calendarios desde 1950. El sitio alemán F1-Insider.com asegura que Mercedes rubricará el acuerdo, aunque con una cláusula que les permita abandonar la categoría al final de una temporada sin una penalización económica. Este término lo sugirió Red Bull Racing (RBR) y para los futuros cinco años. En 2021, entonces, la continuidad de las Flechas de Plata estará garantizada.

"Ferrari siempre estará, porque forma parte de la historia de la Fórmula 1. Otros vienen y se van, hoy están y mañana pueden irse", acicateó Binotto, que sin hacer nombres apuntó a Mercedes. "No es cuestión de eternizar las discusiones, ya duraron mucho tiempo. La fecha límite es el 12 de agosto, nosotros estamos plenamente comprometidos y firmaremos. El nuevo Pacto beneficia a los equipos pequeños y esto es importante", remarcó el jefe que recibe cuestionamientos por la debacle de la SF1000.

Ferrari se estrenó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco de 1950 y acumula 996 carreras en el Gran Circo; la antigüedad de la Scuderia le permitirá embolsar un bonus de 40 millones de euros Fuente: Reuters

Mientras Binotto apura la firma, Wolff intentó posponer la fecha del acuerdo con la intención de renegociar. El mensaje del sueco Ola Källenius, el presidente de Daimler AG, es lograr que la estructura de la F.1 de Mercedes tenga un costo lo más próximo a cero, una posición compleja debido a la pandemia mundial de Covid-19 que repercute con fuerza en Liberty Media, el principal accionista del Gran Circo. Las cuentas del segundo semestre de 2020 arrojan una drástica caída interanual de 600 millones de beneficio bruto de explotación, por lo que se presume que serán suspendidos definitivamente los pagos a los equipos correspondientes a ese segmento del año.

"Mercedes es el más perjudicado, seríamos la principal víctima, porque perderíamos más ingresos. Ferrari mantiene su posición de ventaja y Red Bull Racing se queda igual, porque pierde con su equipo, pero gana con Alpha Tauri. Pero nosotros somos los grandes perdedores, siendo el equipo que contribuyó muchísimo a crecer a la F.1 en estos últimos años. No solo tenemos el mejor auto en la pista, también al piloto más carismático a nivel mundial y en esta negociación no se nos trata como lo merecemos", se quejó Wolff, que encontraría respuestas a su reclamo.

Mercedes alienta que las escuderías más pequeñas reciban mayores beneficios, pero estima que sí la Scuderia embolsará alrededor de 40.000.000 de euros por su antigüedad, la marca de la Estrella de tres puntas, que domina desde 2014 la F.1, debería tener un reconocimiento. El límite de presupuesto de 145 millones de euros es un obstáculo para un equipo que triplica las cifras en gastos, por lo que Wolff apunta a que la F.1 le entregue mayores ingresos por derechos comerciales.

La firma del Pacto de la Concordia siempre resultó un tema de debate: diez escuderías, la FIA y la FOM (Fórmula One Managment, es decir Liberty Media) pelean y defienden sus intereses con diversas miradas. Ferrari y Mercedes enseñan que la batalla en las pistas y en los escritorios tienen la misma fuerza, convicción y despliegue.