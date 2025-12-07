Agustín Canapino festejó la quinta corona de Turismo Carretera y es el máximo campeón del automovilismo argentino

Demoledor. Apabullante. Aplastante. Agustín Canapino no tuvo rivales en el año. El arrecifeño arrasó en las pistas y la estadística refleja esa abrumadora superioridad que terminó por certificarse en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, en la 15ta y última fecha del calendario del Turismo Carretera, que resultó el desenlace de la Copa de Oro, el mini torneo que consagra al campeón de la temporada. No necesitó de la prueba final, la que además ganó, para ceñirse la corona: con el triunfo en la serie clasificatoria dejó sin margen al resto y firmó el quinto título en la categoría más popular del automovilismo nacional.

Agustín Canapino se consagró quíntuple campeón de Turismo Carretera y sumó el primer título para el modelo Camaro, de Chevrolet Prensa ACTC

Una consagración emotiva, porque es la primera sin la presencia de su padre Alberto, que murió el 15 de febrero de 2021; también porque se reencontró con la gloria tras la experiencia en IndyCar. El festejo devolvió al Titán a la cima luego de seis años, selló la mejor racha histórica en la Copa de Oro con un póquer de éxitos en cinco carreras, recuperó el cetro para Chevrolet y ofreció el estreno del modelo Camaro entre los campeones del TC.

Pero hay más: sumó el decimoséptimo título en el automovilismo argentino y se erigió como el piloto con más conquistas, tras quebrar la marca que compartía con Juan María Traverso. “Irreal y soñado”, apuntó, tras rubricar la conquista quien, en una semana, en el TC Pick-Up, puede redondear el año con otro título.

Junto a La 15, como se denomina la hinchada de Chevrolet, Agustín Canapino ensaya la celebración; el arrecifeño, con 17 títulos, es el piloto más laureado en el automovilismo argentino Prensa ACTC

El listado de logros empezó en la Copa Megane en 2007. Canapino es una rara avis del automovilismo argentino: no hizo escuela con el karting y recién debutó con 15 años. Tampoco compitió en autos de fórmula y sí lo hizo en IndyCar. Su padre no quería que corriera, aunque después de la primera experiencia lo apoyó. ¿La razón? Alberto, un preparador consagrado y al que buscaron los mejores, vio pasar a muchos pilotos que querían ser profesionales y no lo lograron. Quería proteger al hijo, aunque no estaba en su esencia boicotearlo. El chico se ganó el respeto, trepó la escalera y en el palmarés agregó cinco coronas de Turismo Carretera, dos de Super TC2000, siete de Top Race V6, una de Turismo Carretera 2000 y una de TC Pista.

Números contundentes: Agustín Canapino registró victorias en seis de las 14 carreras finales, siete poles y triunfó en nueve de las 15 series Prensa ACTC

En el autódromo de La Plata selló esta vez el título de TC con anticipación, pero ese también fue el escenario de una conquista agónica y trepidante en 2017, cuando derrotó a Facundo Ardusso (Torino) por 0,25 puntos. Ahora marcó la pole, ganó la serie y la carrera final; ocho años atrás, dibujó una remontada a puro manejo y coraje para saltar desde el casillero once al cuatro. “Son carreras de autos: tengo el mejor auto y el mejor conjunto”, la respuesta para definir la actual consagración.

Pero detrás de esas palabras hay largas jornadas de trabajo de los integrantes del Canning Motorsport, la estructura que lideran Gustavo Lema y Walter Pérez, y el profesionalismo de Canapino, una virtud que el piloto heredó de su padre.

El trofeo de la Copa de Oro y el auto de Agustín Canapino que alista el Canning Motorsport con los impulsores de Martín Constanzo; el arrecifeño el próximo fin de semana puede cerrar el año con un nuevo título en TC Pick-Up Prensa ACTC

“Yo soy mi viejo, soy una continuación de él. Por eso cuando me pregunta con él, sin él, para mí siempre es con él. Así lo siento”, relata. Canapino analiza, compara, ejecuta y a partir de los datos ensaya modificaciones, corrige. El abrupto desenlace de la experiencia en IndyCar, en 2024, un golpe que demoró en asimilar. Retornó al TC y empezó a construir. “Esta es mi verdadera vuelta: vuelvo a empezar de cero para tratar de pelear el campeonato, con el grupo de mecánicos e ingenieros para encarar el calendario completo. Uno tiene que formar un buen conjunto, un equipo para estar a la altura, y el objetivo de correr el año pasado fue armar el grupo, aprender de los autos nuevos…”, señaló Canapino, tiempo atrás, en una charla con SoloTC.

🏆 5x Campeón de Turismo Carretera pic.twitter.com/k5UGCavpPu — Agustín Canapino 🇦🇷 (@AgustinCanapino) December 7, 2025

La motorización de Martín Costanzo y el liderazgo de Guillermo Ortelli en la función de manager deportivo, eslabones de una cadena que tenía una única meta: diseñar la conquista del título por el piloto que era el último en festejar con Chevrolet, en 2019. El armado del que habló Canapino se reflejó en los números: ganó seis de las 14 carreras finales, registró siete poles y triunfó en nueve series. “Ayer [por el sábado] descargué un montón y ahora lo puedo disfrutar”, comentó el arrecifeño, que en medio de una entrevista rompió en llanto. “Dedicado a mi papá, para él y por él es todo esto. Un año soñado. Por el sistema de campeonato que tiene el TC es atípico que suceda esto, por eso agradecer al equipo que me hizo vivir un año increíble. No siento la presión de los demás, la presión me la pongo solo, porque siempre quiero mejorar y siempre quiero ganar”, expresó el Titán, que rodeado de hinchas de Chevrolet con banderas con el N°15 –identifica a los fanáticos de la marca del Moño- y de bengalas de humo rojo, en una vieja autobomba se trasladó al podio del autódromo platense.

Canapino, el dueño del título del TC y de los récords en el automovilismo argentino. El piloto que respira carreras de autos y que siempre va por más.