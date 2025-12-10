Quién es Margarida Corceiro, la actriz y modelo portuguesa que se convirtió en la primera dama de la Fórmula 1

La imagen de Lando Norris (26) celebrando en el podio su primera victoria en el campeonato de pilotos de la F1 dio la vuelta al mundo, al igual que la del apasionado beso de gloria que se dio con su novia, la actriz, modelo e influencer portuguesa Margarida “Magui” Corceiro.

El beso entre Lando Norris y Magui Corceiro

La euforia consagratoria fue tal que, al día siguiente, la joven de 23 años publicó por primera vez en su Instagram una foto junto a su pareja, que los fanáticos de ambos festejaron con un millón de likes y más de ocho mil comentarios.

“Mi pequeño gran campeón”, escribió la actriz para homenajear a Lando Norris por su victoria

¿Quién es Magui Corceiro?

Nacida el 26 de octubre de 2002 en Santarém, Portugal, es hija de los médicos Rita Ferreira y Paulo Corceiro. Su carrera como modelo comenzó a temprana a edad, a sus diez años, y a los 17 debutó en la pantalla chica con la producción de TVI Prisioneira, donde tuvo un personaje regular durante las dos temporadas de la telenovela.

Magui Corceiro durante una sesión de fotos en Capri

Un año más tarde, en 2020, Corceiro formó parte de la quinta temporada de Bailando con las estrellas, en su edición portuguesa, y de la telenovela Bem me Quer, también para TVI.

Su camino actoral continuó en Quero É Viver (2022); Morangos com Açúcar (2023); A Fazenda (2024), donde interpretó a uno de los personajes principales; participó en un episodio de Citas Barcelona (2024) e integra el elenco de Punto Nemo (2025), una serie de ciencia ficción de Prime Video en la que comparte pantalla con Alba Flores, Maxi Iglesias, Najwa Nimri y Óscar Jaenada.

En junio estrenó en su país natal la película Hotel amor y el año que viene llegará su primer protagónico en la pantalla grande de la mano de Todo lo que nunca fuimos, adaptación cinematográfica de la novela de Alice Kellen. La película, que finalizó su rodaje a fines de junio, la reunió con el español Maxi Iglesias. Según la sinopsis oficial, la historia sigue a Leah, una joven pintora que vive sumida en una depresión luego de perder a sus padres. Su hermano Oliver (Sebastián Zurita) le pide a Axel (Iglesias) que cuide de ella mientras está fuera, sin saber que entre ellos surgirá un amor que podría cambiarlo todo.

Como influencer y modelo, Magui Corceiro ostenta 2.4 millones de seguidores en Instagram y 900 mil en TikTok, y es embajadora de Armani Beauty (que este año la llevó al Festival Internacional de Cine de Venecia), Vichy, Alo y la firma de lencería Intimissimi.

La campaña de moda con temática navideña que recientemente protagonizó para la firma de lencería Intimissimi

Su trabajo como modelo la lleva a recorrer distintas partes del mundo. Para esta sesión de ropa interior estuvo en Bali, Indonesia

Además, en 2022 se lanzó como emprendedora al cocrear la marca de trajes de baño Missus (de la que también es modelo) junto a su prima Marta Matias. De acuerdo al sitio web oficial, los diseños son elaborados de forma sostenible con plástico reciclado del océano y se distinguen por su fusión de calidad, sofisticación y comodidad.

A su carrera como actriz, modelo e influencer, Corceiro sumó el emprendedurismo con su propia marca de trajes de baño

Se llama Missus, está radicada en Portugal y la creó junto a su prima Marta

“Una vida alocada”

Norris y Corceiro comenzaron a salir a mediados de 2023, aunque su relación fue intermitente. En las primeras imágenes que se difundieron se los vio disfrutando de distintas actividades en Mónaco, pese a que eligieron mantener un perfil bajo y no confirmaron su romance.

Al mismo tiempo surgieron rumores de que la actriz portuguesa habría iniciado su vínculo con el piloto de McLaren mientras seguía de novia con el futbolista João Félix, aunque el delantero luego aclaró que ya habían puesto fin a la pareja meses antes. Sin embargo, la relación no prosperó y en agosto de 2024 Lando Norris aseguró que estaba soltero y hasta bromeó con que tenía “muchas novias”.

La actriz en el Festival Internacional de Cine de Venecia

Una nueva oportunidad para su amor llegó meses más tarde. En mayo de este año, Corceiro fue vista durante el Gran Premio de Mónaco siguiendo de cerca la carrera desde el garaje de McLaren. Un beso frente a las cámaras que confirmaba que la relación iba viento en popa tuvo lugar en agosto, en el Gran Premio de Hungría.

El tierno encuentro entre Lando Norris y Magui Corceiro luego de que el británico ganara el campeonato Getty Images

“Nos conocemos hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco”, dijo Norris en una entrevista con British Vogue en septiembre. "Todo en ella me parece especial. Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos", señaló sobre su dinámica de pareja.