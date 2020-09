George Russell gira por el trazado de Mugello, en Italia Fuente: AFP

Como si la carrera del fin de semana en Monza, Italia, no hubiera tenido suficiente adrenalina y entretenimiento, este viernes en las prácticas previas a la clasificación el show volvió a tomar las pistas italianas. Esta vez el escenario fue el de Mugello, el circuito que se sumó al calendario de la Fórmula 1 2020, y el protagonista fue George Russell, el piloto de Williams que recorrió la pista en modo 'guía de turismo'.

Una nueva escena se llevó a cabo a través de las radios que comunican a los pilotos con sus jefes de equipos en boxes. Siempre son cortos y elocuentes los diálogos entre ambas partes durante la carreras. Palabras de agradecimiento, alguna recriminación o instrucción se llega a escuchar, pero esta vez Russell utilizó este medio de comunicación para instruir y guiar a la audiencia por todo el circuito.

Una vuelta relatada por Russell

"Acá va una vuelta en Mugello con George Russell", comenzó su relato, antes de completar la vuelta en 1m18s843. Russell, de 22 años, le puso humor a sus comentarios con su inglés británico característico. Además, dio consejos acerca de cómo tomar las curvas, cuál es la que más disfruta y reveló la clave para saber el estado de viento y así anticiparse a la próxima maniobra.

"Por la curva uno vamos a unos 290 km/h, donde hay que frenar tarde, entrar temprano y hacer una comba (use the camber).Tranquilo en la potencia en la subida luego... Intenta montar sobre el borde interior izquierdo, después apunta al derecho y usa toda la salida posible", dice, entusiasmado.

"Entrando a la curva cuatro, un poco de comba hacia adentro y hacia afuera, antes de ir a la mejor curva del circuito", comenta a la audiencia en un tono un tanto agitado producto de la exigencia del deporte sumado al desgaste extra de hablar.

"Esta estará plana mañana, y ahora también. Hay que chequear la pequeña bandera de Ferrari a la izquierda para ver la dirección del viento antes de entrar a la curva diez. Freno tarde y acelero para montar ambos bordes internos de la pista. Un poco de subviraje en esta zona, por eso me voy ancho, y acá viene un gran giro a la derecha. Un poco de cierre innecesario, no es lo ideal, pero de todas formas gracias a la comba, no hay mayores problemas", sigue Russell, quien sorprendió con su iniciativa en un circuito donde Lewis Hamilton promedió una velocidad en las curvas de 285 km/h.

"Una vez más, mirar la bandera de Ferrari adelante nuestro, para ver la dirección del viento...entrar rápido en la curva, parecerá que se viene la salida, un poco de subviraje, la curva sigue, más subviraje, en la salida tomar todo el borde interno de la pista. Y ahora línea recta y llana para terminar la vuelta en Mugello", finaliza su recorrido por el caluroso circuito italiano.

Esta será la primera carrera del equipo de Williams (Russell forma pareja equipo junto a Nicholas Latifi) sin la familia Williams como directores y dueños de la escudería. Desde este Gran Premio, las directivas estarán a cargo de Simon Roberts, el nuevo jefe de equipo (en reemplazo de Claire Williams, hija de Frank, el fundador de la escudería). A finales de agosto, la escudería anunció su compra por el fondo de inversión estadounidense Dorilton Capital, una adquisición con el propósito de devolver a Williams su gloria pasada.

Tras las prácticas de este viernes el piloto Russell terminó en el escalón 16, mientras que su compañero finalizó en el puesto 18. Este sábado se realizará la clasificación para ver cómo se armará la grilla de salida para el GP de Mugello, la carrera número nueve de este reducido calendario.

