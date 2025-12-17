LA NACION

Max Verstappen ya eligió el número con el que seguirá en la F1 tras entregarle el 1 a Lando Norris

El piloto de automovilismo neerlandés tendrá un cambio rotundo en la próxima temporada; las razones detrás del nuevo dorsal para el multicampeón de Red Bull y por qué no será la 33

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
LA NACION
Max Verstappen ya eligió su nuevo número tras entregarle el 1 a Lando Norris
Max Verstappen ya eligió su nuevo número tras entregarle el 1 a Lando NorrisGIUSEPPE CACACE - AFP

Max Verstappen ya eligió el nuevo número con el que seguirá en la Fórmula 1 tras entregarle el 1 a Lando Norris, el flamante campeón mundial de la escudería McLaren. Con motivo de no haber podido mantener el título, el piloto de Red Bull Racing quedó obligado a una modificación y dio las razones detrás de su nuevo dorsal.

En diálogo con el servicio de streaming Viaplay, Verstappen fue consultado por su esperado cambio de número luego de no haber podido retener su título de Fórmula 1. Al respecto, reveló: “No será el 33. Mi número favorito siempre fue el 3, salvo el 1. Ahora podemos cambiar. Será el 3. El 33 siempre estuvo bien, pero prefiero un solo 3 a dos 3. Siempre he dicho que representa el doble de felicidad, pero claro, ya tuve suerte en la F1″.

Max Verstappen dejará el número 1 en la temporada 2026 y confirmó su elección del 3
Max Verstappen dejará el número 1 en la temporada 2026 y confirmó su elección del 3Darko Bandic - AP

De esta manera, el piloto de Red Bull podrá cumplir su sueño de llevar el número 3 y esto se debe principalmente al reciente cambio en el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), además del hecho de que ya no tiene el título mundial. En el pasado, si Max hubiera estado en este mismo escenario de no revalidar su campeonato, tendría que haber vuelto al 33, pero el retiro del australiano Daniel Ricciardo en 2024 le abrió esta posibilidad para el 2026, ya que nadie tomó el dorsal en el 2025.

Por otro lado, Verstappen bromeó con respecto a la posibilidad de llevar el número 69 durante la próxima temporada de Fórmula 1: “Cada vez que lo digo en una entrevista, Kelly [Piquet] me mira como diciendo... ¿Qué decís?”. Con estas palabras, el multicampeón aprovechó para hacer mención a su pareja y la integró en el tema del momento.

Max Verstappen irá en búsqueda de recuperar su corona con el número 3 en su vehículo
Max Verstappen irá en búsqueda de recuperar su corona con el número 3 en su vehículoMIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Cuándo será el estreno del nuevo número de Max Verstappen

La temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará el fin de semana del 8 de marzo, con el Gran Premio (GP) de Melbourne, y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el GP de Abu Dhabi. De esta manera, Verstappen lucirá su flamante número 3 en Australia y en los primeros días de marzo.

Así será el calendario completo para la Fórmula 1 en 2026:

  • GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne).
  • GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái).
  • GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka).
  • GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir).
  • GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah).
  • GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens).
  • GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal).
  • GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo).
  • GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló).
  • GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg).
  • GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone).
  • GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps).
  • GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest).
  • GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort).
  • GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza).
  • GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid).
  • GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú).
  • GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay).
  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin).
  • GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1 de noviembre (Hermanos Rodríguez).
  • GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos).
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip).
  • GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail).
  • GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina).
LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Santiago Montiel ganó el Puskas al mejor gol del año: la chilena que impresionó a la FIFA
    1

    The Best: Santiago Montiel ganó el Premio Puskas al mejor gol del año

  2. Flamengo y PSG en la final de la Copa Intercontinental, la Carabao Cup y la Copa del Rey
    2

    La agenda de la TV del jueves: la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y PSG, y la Copa de la Liga inglesa

  3. Denunciaron a RD Congo ante la FIFA y una selección muy conocida podría reemplazarlo en el repechaje
    3

    Nigeria denunció a RD Congo y podría cambiar el repechaje rumbo al Mundial 2026

  4. Las impactantes fotos de Messi en un santuario de animales y el inesperado homenaje que le hicieron
    4

    Las impactantes fotos de Lionel Messi en un santuario de animales en la India y el inesperado homenaje que le hicieron

Cargando banners ...