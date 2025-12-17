Max Verstappen ya eligió el número con el que seguirá en la F1 tras entregarle el 1 a Lando Norris
El piloto de automovilismo neerlandés tendrá un cambio rotundo en la próxima temporada; las razones detrás del nuevo dorsal para el multicampeón de Red Bull y por qué no será la 33
Max Verstappen ya eligió el nuevo número con el que seguirá en la Fórmula 1 tras entregarle el 1 a Lando Norris, el flamante campeón mundial de la escudería McLaren. Con motivo de no haber podido mantener el título, el piloto de Red Bull Racing quedó obligado a una modificación y dio las razones detrás de su nuevo dorsal.
En diálogo con el servicio de streaming Viaplay, Verstappen fue consultado por su esperado cambio de número luego de no haber podido retener su título de Fórmula 1. Al respecto, reveló: “No será el 33. Mi número favorito siempre fue el 3, salvo el 1. Ahora podemos cambiar. Será el 3. El 33 siempre estuvo bien, pero prefiero un solo 3 a dos 3. Siempre he dicho que representa el doble de felicidad, pero claro, ya tuve suerte en la F1″.
De esta manera, el piloto de Red Bull podrá cumplir su sueño de llevar el número 3 y esto se debe principalmente al reciente cambio en el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), además del hecho de que ya no tiene el título mundial. En el pasado, si Max hubiera estado en este mismo escenario de no revalidar su campeonato, tendría que haber vuelto al 33, pero el retiro del australiano Daniel Ricciardo en 2024 le abrió esta posibilidad para el 2026, ya que nadie tomó el dorsal en el 2025.
Por otro lado, Verstappen bromeó con respecto a la posibilidad de llevar el número 69 durante la próxima temporada de Fórmula 1: “Cada vez que lo digo en una entrevista, Kelly [Piquet] me mira como diciendo... ¿Qué decís?”. Con estas palabras, el multicampeón aprovechó para hacer mención a su pareja y la integró en el tema del momento.
Cuándo será el estreno del nuevo número de Max Verstappen
La temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará el fin de semana del 8 de marzo, con el Gran Premio (GP) de Melbourne, y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el GP de Abu Dhabi. De esta manera, Verstappen lucirá su flamante número 3 en Australia y en los primeros días de marzo.
Así será el calendario completo para la Fórmula 1 en 2026:
- GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne).
- GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái).
- GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka).
- GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir).
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah).
- GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens).
- GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal).
- GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo).
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló).
- GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg).
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone).
- GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest).
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort).
- GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza).
- GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú).
- GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1 de noviembre (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina).
