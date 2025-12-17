LA NACION

Calendario de la F1: todas las fechas de la temporada 2026

El próximo Mundial ya tiene fechas confirmadas para cada uno de los Grandes Premios; Franco Colapinto será uno de los pilotos titulares de Alpine

Lando Norris en Mónaco; el británico se consagró campeón del mundo por primera vez en la temporada 2025
Lando Norris en Mónaco; el británico se consagró campeón del mundo por primera vez en la temporada 2025

La temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará el fin de semana del 8 de marzo, con el Gran Premio (GP) de Melbourne, y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el GP de Abu Dhabi. El argentino Franco Colapinto será uno de los 20 pilotos titulares: correrá con Alpine, junto a Pierre Gasly, como en 2025. Lando Norris intentará defender el título en el campeonato de pilotos y McLaren, escudería para la que justamente compite el británico, buscará hacer lo propio en el de constructores.

Los ensayos de pretemporada serán, por primera vez, tres: del 26 al 30 de enero en Barcelona, del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. Luego, en medio de la temporada, habrá un receso entre las fechas 13 y 14, del 27 de julio al 20 de agosto. Seis GPs se correrán bajo el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

El Circuito Internacional de Bahréin será la sede de dos de los tres ensayos de pretemporada
El Circuito Internacional de Bahréin será la sede de dos de los tres ensayos de pretemporada

Se estrenará un nuevo reglamento técnico. Con esto, los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, habrá unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio. Con esto, es una incógnita saber con tanta antelación qué equipos serán candidatos firmes al título.

El calendario completo de la Fórmula 1 2026

  • GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)
  • GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)
  • GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)
  • GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)
  • GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)
  • GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)
  • GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)
  • GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)
  • GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)
  • GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)
  • GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)
