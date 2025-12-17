Calendario de la F1: todas las fechas de la temporada 2026

El próximo Mundial ya tiene fechas confirmadas para cada uno de los Grandes Premios; Franco Colapinto será uno de los pilotos titulares de Alpine
La temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará el fin de semana del 8 de marzo, con el Gran Premio (GP) de Melbourne, y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el GP de Abu Dhabi. El argentino Franco Colapinto será uno de los 20 pilotos titulares: correrá con Alpine, junto a Pierre Gasly, como en 2025. Lando Norris intentará defender el título en el campeonato de pilotos y McLaren, escudería para la que justamente compite el británico, buscará hacer lo propio en el de constructores.
Los ensayos de pretemporada serán, por primera vez, tres: del 26 al 30 de enero en Barcelona, del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. Luego, en medio de la temporada, habrá un receso entre las fechas 13 y 14, del 27 de julio al 20 de agosto. Seis GPs se correrán bajo el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.
Se estrenará un nuevo reglamento técnico. Con esto, los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, habrá unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio. Con esto, es una incógnita saber con tanta antelación qué equipos serán candidatos firmes al título.
El calendario completo de la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)
- GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)
- GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)
- GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)
- GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)
- GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)
- GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)
- GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)
- GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)
- GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)
- GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)
