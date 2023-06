Fórmula 1, Gran Premio de Canadá: entrenamientos suspendidos por el circuito cerrado de TV y una nube de panaderos sobre la pista

escuchar

La primera sesión de ensayos del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 se prolongó por apenas cuatro minutos debido a un problema en el sistema de videovigilancia, que motivó que los segundos entrenamientos fueran extendidos de forma excepcional. La tanda inicial se interrumpió tras una avería del Alpine del francés Pierre Gasly antes de la curva 8, probablemente en el embrague, según Otmar Szafnauer, el jefe del equipo. Pocos minutos después, el auto fue evacuado de la pista, pero no se pudo reanudar la sesión debido a la falla en el circuito cerrado de televisión del circuito Gilles Villeneuve, de Montreal. Ese sistema es esencial para la seguridad.

La tanda debía durar una hora pero el problema técnico no fue resuelto a tiempo y la acción no fue retomada. Doce de los 20 pilotos habían completado una vuelta cronometrada antes de la interrupción, pero ningún tiempo fue significativo, al punto de que quedó a la cabeza el Alfa Romeo del finlandés Valtteri Bottas. Y de hecho el Alpine de Esteban Ocon y los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell ni siquiera llegaron a pisar la pista.

La bella Montreal de fondo, desde el circuito Gilles Villeneuve, de la Isla de Nuestra Señora; el Red Bull de Max Verstappen transita la pista. Graham Hughes - The Canadian Press

Los comisarios accedieron a la petición del director de carrera de prolongar la segunda sesión, de 60 a 90 minutos. Y en ella los registros ya fueron más normales, pero un poco distorsionados por el clima. Hamilton y Russell fijaron los mejores tiempos, pero gracias a que rodaron con neumáticos blandos poco antes de que una fuerte lluvia irrumpiera a falta de cinco minutos en la tanda. El siete veces campeón hizo una mejor vuelta de 1m13s718/1000, y su compañero figuró apenas 27/1000 detrás.

Luego quedaron los españoles Carlos Sainz, de Ferrari, y el Fernando Alonso, de Aston Martin. El monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, fue quinto por delante del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, ganador de los dos últimos certámenes y líder en esta temporada al cabo de siete carreras. El mexicano Sergio Pérez, compañero de Verstappen y segundo en el campeonato, fue octavo por delante del local Lance Stroll, de Aston Martin.

Tan extrañamente se comportó el clima que llegó a flotar una suerte de nube de panaderos sobre el circuito, poco antes de que apareciera la fuerte precipitación en la isla de Nuestra Señora, en cuyo parque público está emplazado el circuito. Por ende, la primera jornada de acción en Montreal comenzó bajo un cálido sol y terminó en medio de una intensa lluvia, y con la pausa forzada intermedia. Un día atípico e incierto para la Fórmula 1.

La inusual invasión de panaderos

Red Bull vs. el límite de presupuesto

Mientras el ruido de los motores suena en Canadá, el de escritorios se genera en Europa y se esparce por donde pasa la categoría, a raíz de un contrapunto relativo al límite presupuestario para las escuderías. El tope está destinado a igualar las posibilidades las posibilidades de los más fuertes y los más modestos (algo parecido a lo que ocurre con las franquicias de NBA) y crear una competencia más reñida, ya que nadie puede gastar más que la cifra acordada. El equipo que lo hace se expone a una sanción.

Está permitido tener tres empleados por fuera de ese frontera de gastos. Usualmente, entre ellos están el director del equipo y el director técnico. Y ya dentro del tope se suele incluir a los que participan en el diseño, la fabricación y el funcionamiento de los vehículos. Y son ya varias las escuderías que se vieron obligadas a desprenderse de sus figuras de grandes sueldos que no estaban exentas del borde presupuestario, como ocurrió en Aston Martin con Andrew Green y en Mercedes con Geoff Willis. Red Bull, entonces, se quejó. Su director, Christian Horner, expuso que el límite está obligando a los equipos a replantearse sus estrategias, porque se está debiendo sustituir a miembros experimentados por otros que cobran menos para permanecer debajo del techo de presupuesto. Y piensa que está en juego el propio prestigio global de la Fórmula 1, ya que se puede ingresar a una espiral de baja de salarios.

Christian Horner, el director deportivo de Red Bull, se queda del límite de gastos de las escuderías; cree que conspira contra los sueldos del personal y contra el nivel de la categoría. Asanka Brendon Ratnayake - AP

“Hay que asegurarse de que no sea una carrera hacia el fondo. Hay veteranos que han contribuido de forma significativa y no queremos que se vean forzados a dejar sus puestos por culpa del límite, sólo porque podamos contratar a diez jóvenes y a un solo experimentado. Ése es el debate constante que tenemos, y en el que hemos tenido despidos”, explicó el directivo de Red Bull. Y ejemplificó con la ahora ex directora de recursos humanos de la escuadra austríaca: “Jay Poole fue una de ellos. La despedimos porque no podíamos justificar un puesto dentro del límite presupuestario”.

En ese contexto, la categoría negó que vaya a modificar la normativa para evitar que Red Bull, ganador de las siete carreras ya efectuadas este año, monopolice los triunfos y los campeonatos. El CEO de la F. 1, Stefano Domenicali admitió que desde el punto de vista de la emoción sería mejor que hubiera una lucha mucho más reñida en la punta pero aclaró que tiene claro que sería un error que la Fórmula 1 o la Federación Internacional del Automóvil (FIA) impusiera cambios en el reglamento a mitad de la temporada para frenar a Red Bull. “No es correcto, porque no podemos ser vistos como parte de la manipulación. No es correcto y no es justo. No imagino en absoluto este tipo de enfoque”, negó el ex director deportivo de Ferrari.

