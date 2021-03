Fórmula 1. Haas, la escudería estadounidense que lleva los colores de la bandera rusa, y el “efecto Schumacher”

Una escudería estadounidense con los colores de la bandera rusa y dos pilotos debutantes. La Fórmula 1 exhibe en su recorrido por el planeta la combinación de deporte y negocios, y el equipo Haas enseñó en la presentación del modelo VF-21 cómo se puede conjugar la ambición de progresar en la grilla con los sponsors que avalan el plan 2021, después de quedar acorralada financieramente. Mick Schumacher, el hijo de Michael, el séptuple campeón de la Fórmula 1, y Nikita Mazepin, el joven de los escándalos y que aporta dinero para el proyecto, las caras visibles en la pista de la escuadra que llevará motores Ferrari en sus autos.

Toda una novela se esconde detrás de la decoración de los autos de Haas, que se desprendió de Romain Grosjean y de Kevin Magnussen para impulsarse con dos jóvenes que le pueden aportar frescura y también un efecto propagandístico. El apellido Schumacher atrae a los fans y a los desprevenidos del deporte motor, tanto como a los patrocinadores, y Mick demostró tener talento para tomar las riendas de un F.1, más allá de las puertas que abre la figura de su padre.

La increíble historia de Marcus Willis: de jugar contra Federer en Wimbledon a trabajar en una obra

Mazepin fue noticia apenas se confirmó su butaca, aunque su comportamiento a punto estuvo de hacer estallar el acuerdo, cuando se hizo viral un video en el que el ruso manoseaba a una joven. La marca de fertilizantes Uralkali, que se sumó a Haas bajo el brazo de Dmitry Mazepin –padre del piloto-, la razón por la que el escándalo se diluyó, entre pedidos de disculpas del actor y una advertencia del equipo, por la conducta inapropiada de su espada.

La decoración que eligió Haas para el modelo VF-21, autos con los que competirán Mick Schumacher y Nikita Mazepin

Con Mazepin queda al resguardo la presencia de pilotos rusos en 2021, tras la salida de Daniil Kvyat, de Alpha Tauri. Pero el asiento no disimula el plan de Dmitry, que intentó comprar Force India –finalmente fue a manos de Lawrence Stroll-, que tras llamarse Racing Point participará esta temporada con el apoyo de Aston Martin. Más tarde fue por Williams para desembarcar como equipo en la F.1 –la maniobra le aseguraba un espacio a su hijo Nikita, como hizo Stroll con su hijo Lance-, aunque las ideas de grandeza se recortaron y el apoyo a Haas, con una cifra de 25 millones de euros, resultó el camino más directo y de corto plazo.

Mazepin no podrá correr en 2021 y 2022 con la bandera de su país debido a la sanción de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a Rusia, tras descubrirse manipulación de datos de su laboratorio de control de dopaje. Los pilotos rusos de F.1, WRC, WRX, WEC, Fórmula E y campeonato de karting no podrán usar la imagen de la bandera, pero sí sus colores, por lo que Haas tuvo vía libre para pintar sus autos con los colores de la bandera de Rusia. “Es el atleta el que no puede mostrar la bandera rusa y no el equipo. El equipo es un equipo estadounidense. No estamos eludiendo ninguna norma, la decoración estaba decidida desde 2020”, aseveró Guenther Steiner, máximo responsable de la escudería y quien estuvo en permanente contacto con la FIA para evitar problemas.

El aporte de 25 millones de euros de Uralkali, un patrocinador relacionado con Dmitry Mazepin, padre de Nikita, razones para el cambio estético que presentará Haas en 2021

Menos explosiva fuera de la pista es la llegada de Schumacher. Piloto de la Academia Ferrari, la Scuderia eligió Haas por sobre Alfa Romeo para Mick. Posiblemente, el dinero que aporta Mazepin hizo que el equipo estadounidense asome con mayores perspectivas que la escuadra que se presentará con Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi al mando de los C41. Después de una temporada con dificultades, el año pasado el alemán logró el campeonato de la Fórmula 2; talentoso y trabajador, la rápida adaptación será determinante para el rendimiento. Entiende que sus actuaciones serán observadas al detalle y abstraerse del mundo de las comparaciones, una batalla que librará a cada paso, en cada circuito.