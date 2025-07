Formula 1: Hadjar no vio a Antonelli, lo tocó desde atrás y se estrelló contra uno de los muros de la pista

En una carrera marcada por las condiciones meteorológicas adversas, Isack Hadjar quedó afuera del circuito de Silverstone tras perder el control de su auto. El flamante piloto de Racing Bulls tocó desde atrás al italiano Kimi Antonelli, perdió el control de su auto y chocó contra una de las barreras de contención de la pista.

Producto del fuerte impacto, el francés de 20 años destruyó gran parte de su vehículo y tuvo que abandonar el Gran Premio de Gran Bretaña. En el video se puede ver la brusca maniobra que realiza para esquivar al italiano y se justificó con su equipo a través de la radio. “No lo vi... Quiero decir, apareció de la nada. Dios mío”, dijo.

El momento en que Hadjar se va de la pista

La jornada de este domingo de Formula 1 estuvo marcada por accidentes similares: Liam Lawson y Gabriel Bortoleto, de Red Bull y Sauber, respectivamente, también tuvieron que abandonar el circuito. El auto de Antonelli, por su parte, quedó afectado tras el cruce con Hadjar y minutos más tarde se retiró de la competición.

Apenas segundos después del comienzo, el mismo Franco Colapinto quedó afuera al no poder sacar su auto de los boxes de la escudería Alpine. El pilarense ya había tenido varios percances en su proceso clasificatorio, cuando no pudo controlar su auto en la última curva, patinó y terminó contra un muro de contención del circuito.

El auto de Hadjar contra la barrera.

Pese a que desde el equipo aseguraron que los mecánicos de Alpine iban a tratar de solucionar los problemas, este domingo tuvo problemas con el motor en la largada y Colapinto tuvo que bajarse de su monoplaza.

Cambios en Alpine

Mientras Colapinto se enfrenta a una carrera que no resultó como quería, el finlandés Valtteri Bottas emergió en los últimos días como el principal candidato para un cambio en Alpine a fines de este año, si es que la escudería decide reemplazar al argentino. Los medios especializados detallaron que el director de Alpine, Flavio Briatore, se acercó el último domingo al paddock de Mercedes para discutir la posible disponibilidad de su piloto de reserva en el Gran Premio de Austria.

“Si bien se entiende que las discusiones entre Alpine y Mercedes sobre Bottas han sido muy preliminares y no han avanzado hacia un acuerdo definitivo, sí sugieren que Briatore está considerando sus opciones de piloto en medio de las continuas luchas de Alpine”, describe la web The Race, que agrega: “Bottas, que fue abandonado por Sauber a finales del año pasado, no ha ocultado que quiere volver a competir a tiempo completo en la F1″.

Las fuentes sugieren que Mercedes no tendría ningún problema en permitir que Bottas regrese a la F1 con Alpine, especialmente porque se convertirá en un equipo cliente de Mercedes a principios del próximo año. En este marco, la situación de Alpine es preocupante: se encuentra actualmente en el último lugar del campeonato de constructores con, hasta el momento, solo 11 puntos.