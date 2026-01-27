Fórmula 1 hoy: qué pasó en los ensayos de Barcelona y todo lo que se sabe

Se llevó a cabo este martes la segunda jornada de la primera etapa de ensayos oficiales de la Fórmula 1 en el circuito de Montmeló en Barcelona de cara a la temporada 2026 y los únicos dos equipos que salieron a una pista mojada por la lluvia que afectó a la región fueron Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc y Red Bull con Max Verstappen e Isack Hadjar.

Si bien los entrenamientos son a puertas cerradas, trascendió la información. En el turno de la mañana el tetracampeón del Gran Circo provocó una bandera roja y luego hizo el tiempo de referencia con una vuelta en 1 minuto 20 y segundos, 8 milésimas por encima del monegasco. Ambos pilotos debieron utilizar neumáticos para pisos mojados y giraron entre 10 y 20 segundos más lento que lo habitual. El neerlandés dio unas 30 vueltas y Leclerc, alrededor de 50.

Max Verstappen giró este martes en el circuito de Barcelona, en la segunda jornada de ensayos oficiales de la Fórmula 1 Fórmula 1

En el turno tarde, los que salieron al circuito fueron Hadjar y Hamilton y lo hicieron bajo intensas precipitaciones. En ese contexto, fueron a menos velocidad de la habitual y el piloto francés se accidentó en la última curva del trazado. Su auto dio contra las protecciones del circuito y tuvo que se retirado por una grúa.

Tras los dos primeros días de tests, son ocho los equipos que salieron a pista en Barcelona y restan que lo hagan McLaren con Oscar Piastri y Lando Norris; Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll; y Williams con Alex Albon y Carlos Sainz Jr. Las condiciones de la pista de este martes hicieron que escuderías que tenían previsto girar, no lo hagan.

La actividad continuará este viernes en Montmeló, donde no se permite el acceso de la prensa ni el público. El motivo es que se quiere evitar que, en caso de arranques problemáticos por la enorme cantidad de modificaciones en el armado de los monoplazas, los medios lleven preocupación a los fanáticos del deporte motor. Los equipos eligieron esa pista para los primeros entrenamientos por, entre otras cosas, su versatilidad y su cercanía a las fábricas europeas para una logística eficiente.

Luego, los ensayos se mudarán al Circuito Internacional de Bahréin, ubicado en Sakhir. Allí habrá prácticas del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20. Serán jornadas diarias, televisadas, de 4 a 8 y de 9 a 13 (hora argentina). Este autódromo es sede de la pretemporada de manera ininterrumpida desde 2021 debido a que ofrece condiciones climáticas ideales para probar los autos (cálidas y secas), curvas de alta y baja velocidad y la posibilidad de hacer sesiones nocturnas.

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

: Lando Norris y Oscar Piastri. Mercedes : George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Red Bull : Max Verstappen e Isack Hadjar.

: Max Verstappen e Isack Hadjar. Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

: Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Williams : Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

: Liam Lawson y Arvid Lindblad. Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

: Fernando Alonso y Lance Stroll. Haas : Esteban Ocon y Oliver Bearman.

: Esteban Ocon y Oliver Bearman. Audi (ex Kick Sauber) : Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto. Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto.

: Pierre Gasly y Franco Colapinto. Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

Franco Colapinto probó su Alpine en el circuito de Barcelona el lunes @TinoCLeclerc

El calendario completo de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)

GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)

GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)

GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)

GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)

GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)

GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)

GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)

GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)

GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez)

GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

Los cambios para la temporada 2026

La Fórmula 1 cambia por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.

Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.