Cuándo empieza la Fórmula 1 2026: novedades y todas las carreras, fecha por fecha

La temporada 2026 de la Fórmula 1, el campeonato de automovilismo más importante del mundo, ya tiene su calendario confirmado. Y hay novedades, ya que el Gran Premio de Emilia-Romagna será reemplazado por el de Madrid, manteniendo así 24 fechas al igual que en 2025. Además, hay una pequeña diferencia en el orden de algunos GPs: el de Canadá dejará de correrse a mediados de junio para pasar al 24 de mayo, inmediatamente después del de Miami, con el fin de permitir que los equipos puedan trasladarse por Norteamérica sin necesidad de regresar a Europa.

El certamen iniciará el fin de semana del 8 de marzo en Melbourne y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi, carrera que cerrará el torneo por duodécima vez consecutiva. Se realizarán dos jornadas en Latinoamérica en el cierre del calendario: México albergará la fecha 20 el 1° de noviembre y Brasil la 21ra el 8 del mismo mes. El argentino Franco Colapinto será uno de los pilotos titulares de Alpine.

La mayoría de los autos ya salieron a la pista por primera vez en el marco de los ensayos de la pretemporada, que comenzaron este lunes 26de enero y se extienden hasta el viernes 30 en Barcelona, España. Colapinto, por ejemplo, dio 60 vueltas en el circuito de Montmeló, el equivalente a 279 kilómetros. Luego, habrá dos prácticas más para probar los nuevos autos, ambas en Bahréin y con transmisión televisiva: la primera entre el 11 y el 13 de febrero y la restante entre el 18 y el 20 del mismo mes.

Para esta temporada hay cambios notables que marcarán un antes y un después en el Gran Circo. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault tras firmar contrato con Mercedes, que ahora también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin firmó un contrato exclusivo con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes. Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y ahora tiene motor propio por primera vez en la historia.

Kick Sauber ahora se llama Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac, la nueva escudería que se sumará al Campeonato Mundial (serán 11 equipos equipos y 22 pilotos en total) con el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas como representantes, cerró un acuerdo con Ferrari y ya utiliza sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.

“Sigue siendo un auto de carrera al que hay que conducir rápido, dentro del grip disponible... Lo técnico es lo que cambia: la gestión de la energía, los neumáticos son más estrechos y pequeños. Son muchos cambios a los que nos tenemos que adaptar y readaptar la forma de manejo, al igual que el modo en que trabajamos la puesta a punto. Nuestro foco está en trabajar bien para tener buenos resultados en Melbourne”, aseguró Colapinto tras girar con su nuevo monoplaza en Montmeló.

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

8 de marzo a la 1 (Melbourne) GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

15 de marzo a las 4 (Shanghái) GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

