Fórmula 1: Jack Doohan no les da importancia a los rumores sobre Franco Colapinto y busca disfrutar de cada carrera “como si fuera la última”

El gran espectáculo de la Fórmula 1 levantará el telón por primera vez en la temporada, en Australia, durante este fin de semana. Uno de los focos de atención, sobre todo para los amantes de la categoría en la Argentina, está puesto en lo que sucede en la escudería Alpine, con Franco Colapinto como primer suplente. En el mismo país en el que se correrá la carrera se refirieron al local Jack Doohan: The Sydney Morning Herald publicó que el oriundo de Gold Coast tiene las horas contadas como piloto titular en el equipo francés y que el pilarense tendría todo para reemplazarlo en breve.

Ante tantas versiones y especulaciones vinculadas a Colapinto en el mundo de la Fórmula 1, el propio Doohan dijo que pretende disfrutar de cada carrera “como si fuera la última”. Durante una rueda de prensa realizada en Melbourne, el hijo de Mick Doohan (cinco veces campeón del mundo en motociclismo 500cc) expresó: “Para ser sincero, no he pensado en nada de eso porque, como todos saben, no tiene sentido pensar en rumores o comentarlos”.

Jack Doohan arranca la temporada como piloto titular de Alpine, pero Franco Colapinto presiona y busca su oportunidad

Según distintos rumores periodísticos, Alpine le habría dado a Doohan tres carreras para demostrar su potencial. Doohan, de 22 años, fue fichado por Alpine en agosto pasado y debutó en la F1 en el último Gran Premio de 2024, en Abu Dabi. Pero su incorporación para acompañar a Pierre Gasly este año tuvo lugar antes de que Colapinto ascendiera a piloto principal en Williams, encumbrándose como prometedor piloto en las nueve carreras que disputó, algo que alteró lo planeado.

“Tengo un contrato, al menos, para este año, si no son más, así que espero disputar muchos grandes premios en casa (Australia). Por si no se habían dado cuenta, tenemos cuatro pilotos reserva (además de Colapinto, Paul Aron, Ryo Hirakawa y Kush Maini). Los cuatro, no sólo Franco, posiblemente quieran mi sitio y seguramente también el de Pierre (Gasly). Creo que tengo que rendir al máximo cada vez que me suba al coche, aunque haya alguien persiguiéndome el puesto”, declaró Doohan.

Jack Doohan, antes de competir en el circuito de Albert Park, en Melbourne: "Tengo un contrato, al menos, para este año, si no son más, así que espero disputar muchos grandes premios en casa (Australia)" Heath McKinley - AP

Y añadió, tratando de mostrar su fortaleza y disipando las versiones sobre un inminente ascenso del piloto argentino: “Yo también quería un volante cuando fui piloto de reserva los dos últimos años. Voy a disfrutar cada carrera como si fuera la última. Quiero disfrutar cada momento que esté en el coche. No hay mucho más que decir al respecto”.

Hace algunos días, The Sydney Morning Herald publicó un artículo titulado “791.000 dólares (500 mil dólares estadounidenses) por carrera: la razón por la que un piloto australiano de Fórmula 1 podría quedarse sin trabajo”. Luego, la noticia comienza refiriéndose al contexto en el que se encuentra Doohan en este inicio de año: “Imaginate que vas avanzando poco a poco hacia el trabajo de tus sueños y finalmente consigues el visto bueno, pero que tu empleador contrata inmediatamente a alguien igual de cualificado, y más atractivo económicamente, y te prepara para el fracaso”.

El medio australiano planteó un escenario en el cual Doohan llega al debut en el circuito de Albert Park del próximo domingo “con el tic tac del reloj que lo presiona para sorprender a su equipo con sus habilidades bajo la imponente sombra proyectada por el pequeño nuevo piloto de reserva de Alpine, Colapinto”. Luego, hizo referencia a que el puesto del australiano esté en peligro “parece brutal”, incluso para una escudería como Alpine, que en los últimos años estuvo inmersa en un gran caos.

El equipo completo de Alpine, con Pierre Gasly como piloto principal y Colapinto como primer suplente Alpine F1

El mismo medio se hizo eco de la parte económica, relacionando a Colapinto con Doohan. “La popularidad del argentino generó un interés comercial significativo. El año pasado, personas con información privilegiada del paddock sugirieron que los patrocinadores comerciales de Colapinto estaban aportando 500 mil dólares por carrera durante su breve paso por Williams. El medio italiano Gazzetta dello Sport informó que Williams recibió 20 millones de euros de parte de Alpine por ese contrato de varios años con Colapinto”. Por este motivo, la lista de patrocinadores argentinos de Alpine aumentó. El tiempo -y las carreras- determinarán el futuro de Colapinto y Doohan.

Un mate con el exjefe

Mientras tanto, en el circuito de Melbourne ya comenzó el movimiento y los protagonistas se dejan ver. Franco Colapinto se mostró sonriente y vivió un simpático episodio en el reencuentro con su viejo jefe en Williams, James Vowles. El piloto argentino, hoy suplente en Alpine, departió entre sonrisas con quien fue el gran sostén e impulsor de su llegada a la Fórmula 1. Colapinto, termo en mano, cebó un mate que el ingeniero aceptó gustoso, lo cual describe la gran relación que forjaron durante el tiempo que compartieron en 2024.

Franco Colapinto estalla de risa cuando James Vowles, jefe del equipo Williams, le acepta un mate Kym Illman - Getty Images AsiaPac

