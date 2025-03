Fórmula 1: se abre la temporada 2025, con tres campeones, tres debutantes y Franco Colapinto listo para saltar a la acción

Tres campeones del mundo, tres rookies y tres pilotos con un puñado de grandes premios como experiencia pero que por primera vez iniciarán una temporada, formarán parte de la grilla de 2025 de la Fórmula 1. Se dará el estreno de Lewis Hamilton con Ferrari y la búsqueda de la octava corona para convertirse en el hombre más laureado de la historia. Max Verstappen irá a la caza de la quinta estrella consecutiva para igualar la marca que impuso Michael Schumacher entre 2000 y 2004. Fernando Alonso, el piloto que más grandes premios protagonizó, 401, de los 778 que escribieron la aventura que se inició en 1950, iniciará su 24º curso.

McLaren hará la defensa del campeonato de Constructores y tendrá la ilusión de señalar un pleno en la pulseada del Mundial de Pilotos. Ocho escuderías modificaron las alineaciones, después de un 2024 en que por primera vez en 75 años se mantuvieron los 20 pilotos de una campaña a la otra. Franco Colapinto está instalado en el garaje de Alpine como piloto de reserva y de pruebas a la espera de una oportunidad de reiniciar la experiencia del año pasado. Algunos cambios modificarán técnica y deportivamente el reglamento...

Una grilla de partida montada en el O2 Arena de Londres, donde la Fórmula 1 presentó las decoraciones de los autos para el año que comienza. x.com

El Gran Circo empezará el recorrido con el Gran Premio de Australia, que regresa al primer peldaño del calendario luego de cinco temporadas. En el circuito de Albert Park, en Melbourne, se renovarán las ilusiones desde este jueves de Argentina a las 22.30, con la primera de las tres prácticas libres, y se acelerará el pulso entre la velocidad y la emoción que regala la categoría reina del automovilismo mundial. Con el tridente Hamilton-Verstappen-Alonso la F. 1 ofrece a tres monarcas que sostienen la voracidad y el deseo de agigantar la leyenda. El séptuple campeón británico lidera las estadísticas de campeonatos junto a Schumacher, pero en soledad encabeza múltiples rubros: victorias (105), pole positions (104), podios (202), cantidad de vueltas al frente en carrera (5486)...

El desembarco en Ferrari, acordado al inicio de 2024, refleja la necesidad de Hamilton de imponerse retos para alimentar sueños y su figura. “No podés compararme con otro piloto de 40 años. Ni del pasado ni del presente, porque no se parecen en nada a mí. Tengo hambre, estoy motivado y no tengo mujer ni hijos. Estoy centrado en una cosa, y es ganar”, apuntó quien ratifica la necesidad de nuevos registros, entre los que aparece también convertirse en el décimo piloto en ganar con 40 o más años.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Piazza Castello, Milán, donde Ferrari realizó un road show antes del viaje a Melbourne para la apertura del calendario; para el inglés, puede tratarse de "la mejor pareja de la historia" de la categoría. PIERO CRUCIATTI - AFP

Para recuperar el brillo, el dominio que ejerció desde 2014 hasta 2020 –en 2016 fue derrotado por Nico Rosberg, su compañero en Mercedes–, Hamilton deberá pulsear con Charles Leclerc, que con 126 grandes premios en la Scuderia demandará atención en pos de celebrar su primera gran conquista. El monegasco conoce del peso de triunfar en Monza con el sello del Cavallino Rampante y ahora pretende subir la vara y romper el hechizo de 17 años sin que un piloto de Maranello se corone campeón. Las dos espadas de Ferrari, que conformarán, en la visión de Hamilton, “probablemente la pareja más fuerte de la historia de la F. 1″, tendrán en principio a Verstappen (Red Bull Racing) y a Lando Norris (McLaren) como los rivales de mayor potencial. “Tengo muchas ganas de competir con Lewis y, con suerte, devolver a Ferrari a lo más alto”, destacó Leclerc.

El neerlandés Verstappen quiere extender su dominio en una estructura que cambió a su segunda butaca, con Liam Lawson en reemplazo a Sergio Checo Pérez, y sufrió varios movimientos internos: el más relevante fue la salida del ingeniero y diseñador Adrian Newey, que partió rumbo a Aston Martin después de promover los dos ciclos auspiciosos de Milton Keynes: los cuatro campeonatos de Sebastian Vettel (2010-2013) y el póquer que firmó Verstappen. Además, el director deportivo Jonathan Weathley asumirá, el 1° de abril, el rol de jefe de equipo en Sauber...

Max Verstappen en el RB21, el auto con el que desea conquistar la quinta corona consecutiva y emparejar el récord de Michael Schumacher; el neerlandés no quedó conforme con el coche con los ensayos en Bahréin. Darko Bandic - AP

El rendimiento del RB21 será determinante para las aspiraciones de MadMax de igualar las cinco coronas sucesivas que firmó Schumacher en Ferrari. El año pasado, tras un inicio contundente, pasó 11 fechas sin ganar; administrar bien los momentos y rematar la tarea con el fantástico éxito en Brasil bajo la lluvia enseñaron la superioridad del Verstappen. “Hay cuatro equipos que parecen bastante rápidos, incluidos nosotros; creo que es mejor tener problemas antes que encontrarlos más adelante”, señaló el neerlandés. Avaló la opinión el director técnico Pierre Waché: “No estoy tan contento como me gustaría, porque el coche no respondió como queríamos en ciertos momentos, pero vamos en la dirección correcta. Tenemos que trabajar para la primera carrera y para el desarrollo futuro”, afirmó el ingeniero francés.

Media hora en auto hay entre Milton Keynes y Silverstone, la vieja y la nueva sedes donde Newey ha trabajado. Ahora lo hace para el auto de 2026 de Aston Martin. El ingeniero es un argumento que robustece el espíritu de Alonso, que desde 2013 no gana un gran premio y que a pesar de eso aún sueña con sumar su 33ª victoria en el Gran Circo y hasta consagrarse tricampeón. De 43 años, es el piloto más longevo de la grilla, aunque sostiene la misma fantasía que Lando Norris y Oscar Piastri, de 25 y 23 años, respectivamente, que devolvieron a McLaren a la cima entre los constructores y ahora intentarán ceñirse la corona entre los conductores.

La escuadra de Woking no consagra a una de sus espadas desde 2008, con la primera de las siete conquistas de Hamilton. “Voy con la esperanza y la ilusión de pelear por el título de pilotos y el de constructores. Sería aburrido aspirar a menos”, lanzó Piastri, que extendió por tres años el contrato con McLaren. La estructura confirmó ya el año pasado a sus mejores hombres del muro: desde el CEO, Zak Brown, hasta el jefe de equipo, Andrea Stella; Peter Prodomou, jefe de aerodinámica, completó el triángulo.

Lando Norris es la principal espada de McLaren, uno de los dos equipos que repiten la alineación en 2025; revalidar el Mundial de Constructores y ganar el de Pilotos son los objetivos en Woking. BEN STANSALL - AFP

La finalización de 14 contratos en el último día de 2024 fue una señal del recambio que se podía ejecutar en las alineaciones la Fórmula 1. La temporada de rookies se confirmó con el anuncio de Andrea Kimi Antonelli como compañero de George Russell en el asiento que liberó Hamilton en Mercedes. Detrás del italiano de 18 años –el más joven de los 20 titulares– se sucedieron los nombramientos a Oliver Bearman, de 19. El inglés fue tres veces suplente en la pasada temporada: una de Carlos Sainz en Ferrari y dos de Kevin Magnussen en Haas. Y en la escuadra de bandera estadounidense será compañero ahora de Esteban Ocon, recién llegado tras ser desafectado de Alpine.

F1 IS FINALLY BACKKKKK 🙌🥳 pic.twitter.com/l7XfcNao5f — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 10, 2025

La escudería de origen francés, pero que tiene sede en Enstone, Inglaterra, amarró a Pierre Gasly, que es secundado por el australiano Jack Doohan –debutó en Abu Dhabi 2024–. El hijo de Mick, estrella del motociclismo de velocidad –ganó cinco mundiales de 500 centímetros cúbicos–, rendirá examen en cada cita, y después de los tests de pretemporada la presión en él aumentó: en Bahréin Alpine se consolidó como el quinto equipo y el asesor Flavio Briatore dispone de un amplio abanico de pilotos de reserva a la espera de la oportunidad, entre los que se destaca Colapinto, que viajó a Melbourne para cumplir el rol y tiene nueve fechas como experiencia en la categoría. Completan la lista Paul Aron, Ryo Hirakawa y Kush Maini.

“La gran sorpresa de la prueba. Y también confirmamos que Gasly está claramente por delante de Doohan: hay una gran diferencia en términos de tiempo por vuelta”, puntualizó el francés Julien Simon-Chautemps, ingeniero de Kimi Räikkönen en su época de Alfa Romeo, en un podcast de The Race.

Pierre Gasly en las pruebas de pretemporada en Bahréin; el francés, líder de Alpine, abrió en el circuito de Shakir una brecha que ensombreció la figura de su compañero Jack Doohan. FADEL SENNA - AFP

Fiel a su estilo, Briatore hace un tiempo fue contundente sobre la situación de Doohan, del que se especuló que la evaluación sería durante las cinco primeras fechas, pero ahora el tiempo se recortaría a tres grandes premios si se replica la brecha de las pruebas. “Si hay un piloto que no progresa, que no me aporta resultados, lo cambio. En la F. 1 no se puede ser emocional”, fue la frase lapidaria del empresario italiano y asesor de Alpine, que con Colapinto dispone de apoyo económico.

Franco Colapinto acompaña como piloto de reserva a los titulares de Alpine en el Gran Premio de Australia; el argentino sería la primera opción de Flavio Briatore si el australiano Doohan no rinde. Instagram @Alpinef1team

Williams abrió la puerta a Carlos Sainz –perdió el asiento en Ferrari tras el anuncio de Hamilton– para que comparta el garaje con Alexander Albon, en pos de iniciar el salto que reposicione a los autos de Grove en la zona media de la grilla. El español, sin embargo, pretende no crear muchas expectativas: “No me van a ver para el podio ni para el top 5 este año, así que no se motiven mucho. Pero no vine a Williams a pasar el rato, a dejar pasar los años, a estar en mitad de la parrilla. Vine a Williams para sacar adelante a este equipo y confío en que lo puedo hacer”, aseveró el madrileño, que sumó cuatro triunfos en los últimos tres años en Ferrari.

Racing Bulls dio apoyo a Yuki Tsunoda –apalancado por Honda, proveedor de motores–, y el japonés tendrá al novato francés Isack Hadjar, de 20 años, como ladero. Sauber renovó la formación, con la experiencia de Nico Hülkenberg y la juventud de Gabriel Bortoleto, de 20 y último campeón de la Fórmula 2. La casa que posee sede en Hinwil, Suiza, aguarda el próximo año para convertirse en Audi y dejar atrás la flojera que la envuelve desde hace 12 años: hay que remontarse a 2013 para descubrirla en al menos el séptimo escalón entre los constructores.

Carlos Sainz se incorporó a Williams; el español no se ilusiona con grandes resultados, pero vislumbra que la escudería de Grove avanzará en el desarrollo del auto. GIUSEPPE CACACE - AFP

Con 2026 como eje de una renovación del reglamento técnico, para este año la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ensayó mínimos retoques. Los alerones delanteros y traseros estarán sujetos a revisiones para controlar el furor de los alerones flexibles que estalló en 2024. Los pilotos tendrán permitidos dos kilos más de peso mínimo y así los autos, con ellos dentro, alcanzarán los 800 kilos. Si la FIA declara el riesgo térmico en un gran premio –a partir de los 31° de temperatura ambiente– los corredores usarán un equipo de refrigeración y el peso mínimo se incrementará en otros 5 kilos.

Además, en el reglamento deportivo dejará de existir el punto por marcar la vuelta más rápida entre los diez mejor clasificados, y el Gran Premio de Mónaco tendrá dos detenciones obligatorias en los pits, y una sanción de 30 segundos a aquel piloto que no cumpla la medida.

Los 24 escalones de 2025

El Gran Premio de Australia ofrecerá en la madrugada del domingo de Argentina la primera largada del año, pero la F. 1 ya está en marcha.

Alberto Cantore Por

Temas Fórmula 1