Jessica Hawkins, embajadora de Aston Martin y ex piloto de la categoría W Series, se convirtió en la primera mujer en casi cinco años en probar un coche de Fórmula 1, anunció el martes la escudería que tiene sede en Silverstone. Hawkins, de 28 años, ex campeona británica de karting y que trabajó como doble en películas de James Bond, dio 26 vueltas con el auto de 2021 de Aston Martín en Hungaroring, a las afueras de Budapest, el jueves pasado. Se alternó en la conducción con el brasileño Felipe Drugovich, piloto de pruebas y suplente del equipo.

“Me costó sangre, sudor y lágrimas llegar hasta aquí”, dijo la piloto sobre lo que describió como un sueño hecho realidad. “Nada es equiparable con la aceleración y la frenada de un Fórmula 1. Y tras analizar los datos, estoy muy orgullosa de mi actuación”, comentó. Y fue más allá: “Cuando escuché por primera vez que había una posibilidad, apenas podía creerlo. Tuve que mantenerlo en secreto durante meses, ¡lo cual ha sido bastante duro! Valió la pena y me aportó una experiencia muy valiosa. Llegar a manejar el AMR21 ha sido un sueño hecho realidad para mí. Seguiré luchando por conseguir más y, en el proceso, quiero inspirar a otras mujeres y hacerles saber que deben perseguir su sueño, sea cual sea”.

Aston Martin es este año el cuarto equipo en la clasificación de la Copa de Constructores. Dio un salto muy grande en comparación con 2022 y tuvo un estupendo inicio de año, en el que se ubicó segundo a la altura de la sexta fecha del certamen, el Gran Premio de Mónaco. Su estrella, Fernando Alonso, llegó a luchar por el segundo puesto del Mundial de Pilotos, pero ahora está relegado a la cuarta posición, tras la baja de rendimiento que los vehículos verdes padecen luego de las vacaciones del verano boreal.

Hawkins se unió a Aston Martin como piloto embajadora en 2021. Y ahora mira más al cielo de su deporte. “Estábamos realmente impresionados con la preparación de Jessica para la prueba: trabajó de manera increíblemente dura con nuestro equipo de simuladores y eso hizo que la decisión de ponerla en el AMR21 fuera fácil”, dijo el jefe de la escuadra, Mike Krack. “Jessica afrontó la oportunidad con gran madurez. Se puso al día rápidamente y encontró un buen ritmo. Esto fue un momento muy significativo en el viaje de Jessica con el equipo AMF1, y estoy contento de que pudiéramos darle este siguiente paso en su desarrollo, el de probar un coche moderno de F. 1″, explicó el directivo.

Después de trabajar duramente en la preparación, tuvo un rendimiento correcto en el entrenamiento en Hungría; no hubo información sobre eventuales nuevas participaciones. Aston Martin F1

Robert Sattler, director del programa de evolución de Aston Martin, aseguró: “Jessica se destacó en su primer test de Fórmula 1. Después de la vuelta de instalación tuvimos un pequeño retraso, ya que el circuito se vio afectado por una fuerte lluvia. El resultado fue una pista muy verde, y en su primera tanda todavía había zonas húmedas en algunas curvas. Jessica fue ganando velocidad progresivamente en una pista complicada, al tiempo que gestionaba a la perfección la complejidad del coche AMR21. Sus reacciones eran precisas y se correspondían con nuestros datos”.

La británica tiene su historia en el cine. “Dejé de competir unos años antes de la W Series simplemente porque me había quedado sin presupuesto para continuar en el automovilismo. Luego, un amigo me etiquetó en una publicación de Facebook que decía que estaban buscando una conductora que tuviera buen control. En ese momento no decía para qué era, pero sólo pensé «les enviaré mi CV y veré qué pasa». Resulta que era para un programa llamado «Fast and Furious Live»”.

Así, paso por paso, participó en una película de James Bond, No time to die (Sin tiempo para morir), y relanzó su carrera deportiva, ya que en ese momento era piloto de Racing X de W Series, el campeonato femenino de automovilismo, que nació en 2019.

“En el show recreamos todas las acrobacias de la saga y conocí a Lee Morrison, el coordinador de acrobacias de No time to die. Quedó encantado con mi pericia al volante e instantáneamente me invitó a unirme al equipo de la película”, contó Hawkins, dos años atrás. Entre tantas, una imagen puntual: “Participé en varias escenas de la película, pero puedo hablar de una sola de ellos: la escena del Defender. Se puede ver en un anuncio de Land Rover; yo era la del auto del medio en un salto de tres coches. Una escena loca, mi favorita: fue la experiencia más increíble. Todo el mundo espera grandes acrobacias porque es una película de Bond y no creo que nadie vaya a decepcionarse”, contó.

Doble de riesgo en Sin tiempo para morir

Ahora Jessica está ante la oportunidad de su vida. La Fórmula 1 no tiene una piloto en la grilla de salida de un gran premio desde 1976, cuando largó la italiana Lella Lombardi, pero varias probaron máquinas desde entonces y una fue conductora titular: Giovanna Amati. La también italiana jamás superó una preclasificación, en 1992.

La última piloto en probar antes de Hawkins fue la colombiana Tatiana Calderón, con Sauber (ahora Alfa Romeo), que ensayó en la pista Hermanos Rodríguez, de Ciudad de México, en octubre de 2018.

Jessica se desenvuelve bien en un mundo, el de la Fórmula 1, que tiene gran mayoría de varones. Aston Martin F1

Ahora, mientras corre en European Le Mans Series, la colombiana de 30 años mantiene el sueño de competir en la máxima categoría. Este año presentará un libro inspirado en su historia: La niña más veloz que el viento. Para ella es un sueño correr contra su ídolo Juan Pablo Montoya, de manera casi inesperada. “Uno nunca sabe cuándo llegan las oportunidades. Al final, creo que estoy preparada para dar ese salto a la Fórmula 1. No sé si la Fórmula 1 esté preparada para mí”, advirtió recientemente.

