escuchar

En su carrera por ampliar la cantidad de autos en la categoría y tener más que los actuales 20 que integran la grilla, la Fórmula 1 trabaja para sumar escuderías. Está confirmado que Audi se unirá en 2026 y había expectativas con que Michael Andretti llegase con su equipo en 2025 y por al menos tres años. Pero se generó una polémica a raíz de un comunicado en el que la organización rechazaba la inscripción.

Durante el miércoles pasado, la Fórmula 1 descartó que se incorporara Andretti, aunque dejando abierta la puerta a una opción: entrar una vez que desarrolle una unidad de potencia de fábrica, que llegaría a la escuadra estadounidense en 2028. Y en su informe considera que en las actuales condiciones el conjunto “no aportaría valor” a la competición y tampoco cree que fuera “competitivo”, en contraste con la opinión de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que había dado una aprobación.

Imagen del prototipo de Cadillac General Motors para Fórmula 1 GENERAL MOTORS - GENERAL MOTORS

“Nuestro proceso de evaluación estableció que la presencia de un undécimo equipo, por sí sola, no aportaría valor al campeonato. La forma más importante en la que un nuevo participante aporta valor es ser competitivo. Y no creemos que el solicitante vaya a ser un participante competitivo”, explica la Fórmula 1. “Si bien el nombre de Andretti conlleva cierto reconocimiento para los aficionados de la F. 1, nuestra investigación indica que la categoría aportaría valor a la marca Andretti y no al revés”, justifica. Y agrega: “Implicaría un costo y presión extra para los patrocinadores”.

En marzo de 2023 la FIA publicó una invitación para participar y hubo cuatro solicitudes, entre ellas, la de Andretti. Fue aceptada en octubre y entonces comenzó un proceso de selección que debió atravesar la aprobación de Liberty Media, la empresa estadounidense titular de los derechos comerciales de la categoría, que llegó a tener 33 autos en su parque y realizar una prueba de preclasificación los viernes, además de la tradicional de los sábados, para ir eliminado coches, de modo que quedaran 26 para la largada de la carrera el domingo.

Michael Andretti, que corrió en Fórmula 1 en 1993 (McLaren), no se pronunció al respecto, pero sí lo hizo su padre, Mario, campeón en 1978. “Estoy devastado. No diré nada más porque no encuentro palabras además de «devastado»”, publicó el estadounidense en la red social X (ex Twitter) sobre el plan de su hijo de llegar a la máxima categoría con su propia estructura.

Mario Andretti, el padre: “Estoy devastado”

I'm devastated. I won't say anything else because I can't find any other words besides devastated. pic.twitter.com/UaFBC5n9qF — Mario Andretti (@MarioAndretti) January 31, 2024

Uno de los principales contratiempos, se dijo, fue que Andretti no contaba con un suministrador de unidades de potencia propio, sino que debía llegar a un acuerdo con algún fabricante de los que ya está en la grilla, y todo apuntaba a Renault. No obstante, no estaba claro cómo se llevaría a cabo esa asociación y desde la F. 1 aseguran que lo mejor es esperar a que General Motors tenga la unidad de potencia de Cadillac lista para 2028.

Entonces sí entusiasmaría la propuesta. “En tal caso, habría factores adicionales por considerar respecto al valor que el solicitante aportaría al campeonato. En particular, la entrada de un nuevo y prestigioso fabricante de equipos originales como proveedor”, concluye.

Michael Andretti compitió en Fórmula 1 en 1993, con McLaren; su estructura participa actualmente en IndyCar, en Estados Unidos. Jenna Fryer - ap

Pero no terminó todo en eso. Porque cuando parecía que el tema se extinguía, el círculo íntimo de Andretti (h.) ofreció una versión insólita. Desde la escudería dejaron trascender que la convocatoria con esas condiciones había sido por correo electrónico y que ese envío había llegado a la carpeta de correo no deseado, y que por eso no se habían enterado de esos requisitos, sino que sintieron que la inclusión estaba desestimada por completo.

La historia promete nuevos capítulos. Y, acaso, una tercera etapa de verificación, después de que el equipo estuviera esta semana probando un monoplaza en el túnel de viento con las especificaciones de 2025, a la espera de obtener la aprobación. Por ahora, el final es el no deseado... por Andretti.

Insólito. Ahora Andretti sugiere que F1 los había convocado por mail a fin de año para analizar su ingreso. El correo quedó en la carpeta "no deseado". Nunca se enteraron y todos dieron por desestimada la candidatura @AndrettiIndy @F1 #telemetricof1 pic.twitter.com/YxJ6vJGw5M — TELEMETRICO F1 | Adrian Puente (Oficial) (@TelemetricoF1) February 2, 2024

LA NACION