Charles Leclerc es la joya a la que apuesta Ferrari para recuperar el protagonismo y sostenerlo en el tiempo. Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2020 • 09:00

Ferrari se apresta para la reanudación de la temporada de Fórmula 1 , que tendrá lugar el 3 de julio en Austria, pero ya está pensando en la siguiente, cuando desembarcará en la escudería italiana el español Carlos Sainz (h.). Y, tal vez en respuesta a declaraciones del todavía piloto de McLaren, que días atrás advirtió públicamente que no firmó el contrato para ser segundo de nadie, el jefe de Ferrari, Mattia Binotto, salió a aclarar la cuestión en el diario español Marca. "Para nosotros lo que cuenta es el espíritu de equipo", destacó Binotto, según el cual el principal objetivo siempre es "llevar a Ferrari a lo más alto" poniendo el interés colectivo por encima del individual.

Con esa situación de objetivos personales enfrentados debió lidiar la pasada temporada, cuando el monegasco Charles Leclerc, el próximo compañero de Sainz, y el alemán Sebastian Vettel, a quien reemplazará el español, protagonizaron algunas maniobras bochornosas. Eso le restó al equipo italiano varios puntos en los campeonatos de constructores y pilotos y obligó a tomar cartas en el asunto a Binotto, que espera que los encontronazos no se repitan cuando Leclerc y Sainz disputen el lugar de privilegio.

En ese sentido, el jefe de la escudería anticipó que las jerarquías internas se "dirimirán en la pista" porque "siempre ha sido así, desde los tiempos de Michael Schumacher, y así seguirá siendo". Sobre el séptuple campeón (récord de coronas), Binotto recordó: "Cada año que empezaba, Michael estaba en el mismo nivel que su compañero, pero a la tercera carrera ya estaba claro quién era el primer piloto".

El español Carlos Sainz (h.) pasará de McLaren a Ferrari en 2021.

Y, como por las dudas, exaltó al joven de Mónaco, que tiene un contrato por los próximos cinco años. "Leclerc puede llegar a ser el mejor piloto en la historia de la Fórmula 1", afirmó el jefe de la escudería italiana, aunque agregó que "Sainz tiene condiciones para ser campeón mundial". Además, Binotto aclaró que al español se le hará un poco más difícil este certamen porque "en la primera temporada deberá adaptarse a la máquina y a un nuevo equipo". "Por eso no firmamos con él por sólo un año", advirtió.

Leclerc quedará como el primer piloto de Ferrari en la próxima temporada, tras la ida de Sebastian Vettel. Fuente: AFP

Y recordó también que Ferrari "invirtió mucho en Leclerc desde hace años. Cuando estaba todavía en la Fórmula 3, cuando pasó a la Fórmula 2 y cuando dio el salto a la máxima categoría". La confianza de Binotto en la figura de 22 años es enorme. "Es un proceso que continúa y esperamos que este año sea aun mejor que el anterior para él y también lo sea el próximo, porque apostamos a que se convierta algún día en el mejor piloto de la historia", completó.

Sobre Sainz aclaró que es "un piloto joven, trabajador, inteligente y veloz que rápidamente comprendió cuál es el espíritu de Ferrari". A la vez, pareció hacer elegantemente algo de presión: "Nos sentiríamos muy felices si expresara su potencial de inmediato". Lo que en Italia esperan de él, al igual que de Leclerc, es que "ayude a Ferrari a conquistar la Copa de Constructores", según el jefe de equipo.

El campeonato que se anunciaba como el más largo de la historia, con 22 grandes premios, fue postergado 112 días a raíz de la pandemia de coronavirus y ahora se conforma si logra completar entre 15 y 18 carreras en el año. Es un escenario con el que seguramente no ha soñado Vettel como despedida de Ferrari. El alemán no ha logrado repetir la coronación tras las cuatro que obtuvo en Red Bull, equipo en el que -se especula- puede llegar a correr el año próximo. Pero no está descartado que lo haga en Mercedes, cuyo número uno indiscutido es el séxtuple campeón Lewis Hamilton.

El monegasco Leclerc, de 22 años, tendrá nuevo compañero en 2021 en Ferrari, que advierte que no habrá prioridad entre Carlos Sainz y él hasta que se dirima en la pista un piloto número uno. Fuente: AP

Sobre esa posibilidad, Binotto dijo que no lo molestaría en absoluto ver a Vettel competir en un equipo rival. "Me sentiría muy feliz por él, realmente lo digo. Ferrari ama a Sebastian como piloto y como persona. Es parte de nosotros y por eso separarnos es doloroso", enfatizó antes de explicar que el alemán "era la primera opción antes de la pandemia, pero luego todo cambió".