En el aire: Lewis Hamilton lanza el trofeo y celebra la victoria en el Gran Premio de España; con la victoria N°88, el británico marcó el récord de 156 podios en la Fórmula 1

16 de agosto de 2020

Sin rivales en la vuelta y sin oposición en la carrera. El mejor auto del parque en manos del piloto estrella de la categoría y bajo el paraguas de una escudería que sabe reaccionar para desatar los nudos. La victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de España de Fórmula 1 resultó un paseo de 66 giros por el circuito de Montmeló para el británico, que junto a Mercedes hizo una dedicada tarea para descubrir las razones que llevaron al conjunto a ser derrotados en el GP 70 Aniversario, de la semana pasada, y a sufrir con los neumáticos en el angustiante y épico éxito de 14 días atrás, competencias que se desarrollaron en Silverstone.

Con los 25 puntos que embolsó por el triunfo N° 88 de su historial, el cuarto del calendario, el puntero del campeonato de Pilotos estiró a 37 puntos la brecha con Max Verstappen (Red Bull Racing), primer escolta en Barcelona, y además se adueñó de un nuevo récord: con 156 podios superó la marca que había establecido Michael Schumacher en el GP de Europa, de 2012.

Lewis Hamilton lidera el pelotón, mientras su compañero Valtteri Bottas cae al cuarto puesto, superado por Max Verstappen y Lance Stroll; el británico gestionó los neumáticos para arrasar en Montmeló

En la gestión de los neumáticos estuvo el secreto del éxito. Las pruebas libres del viernes empezaron a delinear la estrategia y Hamilton se involucró para trazar los lineamientos que le permitieron volver a treparse a lo más alto del podio. En una reunión que se extendió hasta las 22 horas, piloto e ingenieros ensayaron los diversos planes y desde ese momento descartaron utilizar el compuesto duro. La temperatura y el modo de administrar la goma era el frente abierto, aunque el rendimiento en las tandas largas y la ausencia de blíster ofrecía señales positivas. Marcar la pole -la 200 de Mercedes- a apenas 59 milésimas de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, se presentó como otro eslabón de buenas sensaciones, porque el finlandés tiene un excelente ritmo en una vuelta, aunque decae en la carrera.

Su partida sin sobresaltos contrastó con la pésima largada de Bottas, que perdió posiciones con Verstappen y Lance Stroll (Racing Point) y cayó al cuarto puesto. Sin el finés al acecho -el único que podía sostenerle o apurar el ritmo- gobernó los tiempos en el cronómetro con una diferencia mínima de 1,5 segundos con el neerlandés, suficiente para que éste no pudiera aplicar el DRS. Con menos desgaste en el tránsito de curvas, dio vida extra a los neumáticos en el inicio, al punto de llevar el primer pit stop al giro 23. Y aunque la tarea de los mecánicos no fue excelente -se trabó la pistola de la goma trasera izquierda, lo que demoró el trabajo a 4,3 segundos; Verstappen marcó 1,9 y 2,0 en cada una de sus detenciones-, Hamilton no vio peligrar su posición de líder del pelotón.

Max Verstappen (Red Bull Racing) logró intercalarse entre los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas; el neerlandés marcha segundo en el campeonato, a 37 puntos del británico

"La salida claramente fue mala y desde ahí debí exigir más el neumático para recuperar", se lamentó Bottas, que en la Curva 1 perdió por fuera y por el interno en la misma maniobra. Las únicas satisfacciones que se llevó de España fueron que el tercer puesto le posibilitó marcar el podio N° 50 y conseguir el punto adicional que obtiene el piloto que señala el récord de vuelta de la carrera. Sin oportunidades de batallar con Verstappen y sin la presión de Stroll, hizo una parada extra para calzar neumáticos blandos y sumar esa unidad. "Dividir a los Mercedes es un buen resultado", admitió Verstappen, que en el primer tercio de carrera exigió en dos ocasiones ingresar al pitlane y el ingeniero Gianpiero Lambiase lo contuvo, porque devolverlo en pleno tráfico era una situación de riesgo para la estrategia de conservar el segundo puesto. En Red Bull Racing palpitaban en la vuelta 20 que Hamilton era inabordable.

Una mala partida dejó sin posibilidades de batallar por la victoria a Valtteri Bottas; el finlandés logró el tercer puesto y así completó el podio N°50 de su carrera

Con la victoria en el bolsillo, Hamilton resaltó la tarea del conjunto y apuntó que la elevada temperatura significó un enemigo un tanto más cruel que la problemática que Mercedes arrastraba con los neumáticos. En el segmento final de la carrera, la única alerta se dio en una comunicación con el ingeniero Peter Bonnington, después de pisar piezas de fibra de carbono diseminadas en la pista, aunque el dato que revela la confianza que tenía en el comportamiento de las gomas es que no se percató cuando entró en la última vuelta. "El esfuerzo del equipo fue fantástico, entendimos lo que nos sucedió el fin de semana pasado. La estrategia de dos paradas era la adecuada, aunque estaba la alternativa de ir a una sola. Pienso y dije al equipo que alistar los neumáticos blandos en la última tanda era arriesgado", comentó, quien refutó la teoría de Mercedes de no repetir con el compuesto medio en la segunda parara. Con su lógica firmó la quinta victoria en España, donde ganó las últimas cuatro veces que el Gran Circo visitó el trazado de Montmeló, donde la F-1 desanduvo 30 de los 50 Grandes Premios en el territorio español.

Valtteri Bottas y Max Verstappen bañan con champagne a Lewis Hamilton; los mismos pilotos, pero en diferentes posiciones, coparon el podio en la segunda carrera en Silvertone y la de Montmeló

"Es verano y nunca estuvimos en Barcelona con este calor. Físicamente todo fue más complicado y más duro, la carrera más calurosa que recuerdo: el cockpit era como un sauna. Muy parecido a lo que eran los Grandes Premios en Malasia y en Singapur", deslizó Hamilton, al que además por los triunfos le gusta la ciudad catalana por su arquitectura y sus playas.

"La mayor satisfacción como equipo es que se trabajó y se comprendió lo que sucedió en Silverstone", dijo Toto Wolff, el jefe de Mercedes, que demostró que la escudería aprendió la lección. Al marcharse de Gran Bretaña, el austríaco dejó una señal sobre el deseo de superación que envolvía al conjunto: "En los días en que estamos un poco perdidos es cuando más aprendemos". El resultado de la enseñanza es la tarea demoledora de Hamilton: solo quienes lo acompañaron en el podio quedaron fuera de la nómina de los pilotos que perdieron una vuelta.