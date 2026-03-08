Qué es el “Stop and Go”, la sanción que sufrió Franco Colapinto en el GP de Australia

En la primera fecha de la Fórmula 1 de este año, el esperado regreso del piloto Franco Colapinto terminó con un puesto 14 y sin puntos para el argentino en Alpine. Pese a que su desempeño a bordo del monoplaza de la escudería francesa había comenzado bien, una sanción producto de un error en un procedimiento de salida lo hizo retrasarse más de medio minuto y lo dejó por detrás de todos sus competidores.

Luego de sobrepasar a Fernando Alonso, de Aston Martin, y Liam Lawson, de Red Bull, y ubicarse 15º en la novena vuelta, el pilarense tuvo que cumplir una sanción que consistía en una parada de 10 segundos llamada “Stop and go”.

Esto ocurrió debido a que un mecánico movió su auto hacia atrás en el cajón de largada cuando ya había acabado el tiempo reglamentario de intervención en los coches antes de la vuelta de alineación, error que su equipo atribuyó al software. Esta penalidad le costó en torno a 31 segundos en total y lo envió al último puesto, 17 segundos por detrás del penúltimo auto, que en ese momento ocupaba el Aston Martin de Lance Stroll.

Colapinto no pudo superar la penalización que lo dejó en el último puesto. ap - AP�

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) explicó que los comisarios comprobaron que “el personal del equipo estaba tocando el auto en la parrilla después de que se hubiera mostrado la señal de 15 segundos y el coche no pudo comenzar la carrera desde el pit lane”.

Finalmente, y tras 57 vueltas, Colapinto terminó en el puesto 14º, cuatro ubicaciones por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y a 2 vueltas del ganador. El francés Gasly aventajó al argentino por 65 segundos y con su 10ª ubicación consiguió el primer punto del año para Alpine.

Sin embargo, Colapinto —que tenía que largar 16° tras la clasificación del sábado, pero ganó dos lugares porque Nico Hülkenberg se retiró por un desperfecto eléctrico en su Audi y Oscar Piastri (McLaren) se accidentó en la vuelta de preparación— fue el piloto que alcanzó la máxima velocidad en el GP de Australia con 344 kilómetros por hora en su Alpine A526.

Las declaraciones

"UNA PENA EL STOP AND GO", Franco Colapinto habló sobre la penalización que recibió en la largada.



📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q7rdoA72pV — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

Luego de la carrera, el joven piloto no ocultó su malestar por la penalización. “¿Un poco? Es un stop & go. Es una locura“, se quejó Colapinto de la consecuencia del error del mecánico, que empujó al Alpine número 43 un poco hacia atrás cuando quedaban pocos segundos para la vuelta previa.

“Una pena. Creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar; no entendí bien qué pasó. Cosas para trabajar, para mejorar todos...”, lamentó. Y si bien concluyó tan distante del resto de los pilotos y de Gasly, quedó relativamente conforme y afirmó que “guarda una esperanza” para la carrera del próximo fin de semana. “El ritmo fue un poco mejor. Creo que en carrera peleamos un poquito más. Podría haberme quedado tirado en la largada por lo cerca que le pasé a Lawson. Por suerte, terminamos la carrera. Creo que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar y ojalá dentro de poco tengamos un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”, afirmó el argentino.

Ahora, el argentino, que inició una temporada de la F1 por primera vez desde el GP inaugural, volverá a competir en el Gran Circo el próximo fin de semana en Shanghái, donde tendrá lugar el Gran Premio de China.