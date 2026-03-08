Qué dijo Franco Colapinto tras ser penalizado con un “stop and go” en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

En la primera fecha de la Fórmula 1 en 2026, el Gran Premio de Australia comenzó con una fuerte sanción para el piloto argentino Franco Colapinto. La última incorporación de la escudería Alpine obtuvo una penalización producto de un error en un procedimiento de salida que lo hizo retrasarse más de medio minuto. “Es un stop & go. Es una locura“, se quejó tras el resultado.

El pilarense quedó en el puesto 14° de la carrera, a cuatro puestos de su compañero, el francés Pierre Gasly. Luego del incidente, no ocultó su malestar por la penalización que ocurrió como consecuencia del error de un mecánico, que empujó el Alpine número 43 un poco hacia atrás en el cajón de largada cuando ya había acabado el tiempo reglamentario de intervención y quedaban pocos segundos para la vuelta previa.

“Una pena. Creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar; no entendí bien qué pasó. Cosas para trabajar, para mejorar todos...”, lamentó. Y si bien concluyó tan distante del resto de los pilotos y de Gasly, quedó relativamente conforme y afirmó que “guarda una esperanza” para la carrera del próximo fin de semana.

"UNA PENA EL STOP AND GO", Franco Colapinto habló sobre la penalización que recibió en la largada.



“El ritmo fue un poco mejor. Creo que en la carrera peleamos un poquito más. Podría haberme quedado tirado en la largada por lo cerca que le pasé a Lawson. Por suerte, terminamos la carrera. Creo que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar y ojalá dentro de poco tengamos un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”, afirmó el argentino.

Colapinto, además, a través del comunicado de prensa de Alpine, expresó: “A pesar del resultado, pienso que desde donde comenzamos el fin de semana, podemos estar satisfechos de cómo se siente y rinde el coche, especialmente con la puesta a punto de carrera, que es comparable a la de algunos de nuestros rivales de mitad de pelotón”.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) explicó que los comisarios comprobaron que “el personal del equipo estaba tocando el auto en la parrilla después de que se hubiera mostrado la señal de 15 segundos y el coche no pudo comenzar la carrera desde el pit lane”. La penalidad le costó en torno a 31 segundos en total y lo envió al último puesto, 17 segundos por detrás del penúltimo auto, que en ese momento ocupaba el Aston Martin de Lance Stroll.

El 43 de Colapinto.

Finalmente, y tras 57 vueltas, Colapinto terminó en el puesto 14º y a 2 vueltas del ganador. El francés Gasly aventajó al argentino por 65 segundos y con su 10ª ubicación consiguió el primer punto del año para Alpine. Sin embargo, Colapinto —que tenía que largar 16° tras la clasificación del sábado, pero ganó dos lugares porque Nico Hülkenberg se retiró por un desperfecto eléctrico en su Audi y Oscar Piastri (McLaren)se accidentó en la vuelta de preparación— fue el piloto que alcanzó la máxima velocidad en el GP de Australia con 344 kilómetros por hora en su Alpine A526.

Ahora, Colapinto, que inició una temporada de la F1 por primera vez desde el GP inaugural, volverá a competir en el Gran Circo el próximo fin de semana en Shanghai, donde tendrá lugar el Gran Premio de China.