Nicolás Varrone tuvo una loca carrera en la Fórmula 2 en Australia

El piloto argentino Nicolás Varrone tuvo un debut loco, loco, loco en la Fórmula 2. Luego de finalizar último el sábado en la carrera sprint en Melbourne (Australia) y de cometer un trompo en la clasificación, Varrone largó en el puesto 19 y terminó apenas dos lugares más adelante: fue 17º. En el medio le pasó de todo: fue primero durante varias vueltas, se aprovechó de un auto de seguridad que ingresó a la pista por el medio del pelotón y sufrió una penalidad de cinco segundos por exceder el límite de 60 kilómetros por hora en la calle de boxes en la vuelta 19.

El corredor nacido en Ingeniero Maschwitz hace 25 años no olvidará su bautismo en una de las dos categorías teloneras de la Fórmula 1. Arrancó bien de atrás en la mañana australiana de Albert Park. Ya en los primeros minutos de la carrera había ganado cuatro puestos y se ubicaba en el puesto 15, incluso más adelante que su compañero de la escudería Van Amersfoort, el mexicano Rafael Villagómez.

¡¡¡NICO VARRONE SALIÓ CON BLANDOS Y LIDERA LA CARRERA EN LA 10° VUELTA!!



📺 #AusGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FOj5dALxW3 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

Al cumplirse la vuelta nueve, y aprovechando que todos los líderes ingresaron a boxes para cambiar los neumáticos, Varrone se colocó primero de un saque. Su equipo le preparó una estrategia inversa a la del resto de la grilla: en lugar de largar con los neumáticos súperblandos, el argentino se calzó los blandos. Aguantó más en pista que el resto y eso lo catapultó al primer puesto. Toda una sorpresa...

A partir de la vuelta 11 comenzó a tener en el espejo retrovisor al inglés Cian Shields, del equipo AIX Racing. En la vuelta 17, el argentino llegó a sacarle ¡14 segundos! de ventaja a su escolta. Hasta que un accidente comprimió a todos: el sueco Dino Beganovic (DAMS) se fue afuera de la pista y hubo safety car virtual. Varrone necesitaba sacar la mayor diferencia posible para que, cuando le tocara ingresar a boxes, esa luz de distancia le permitiera seguir en la vanguardia.

Los pilotos se juntaron: Varrone con Shields y, detrás, el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing). Shields fue a boxes y Tsolov se quedó con el segundo puesto. El auto de seguridad dejó de ser virtual. Se corría la vuelta 19. En ese giro, el argentino fue a los boxes para el recambio de neumáticos. El equipo perdió tiempo por un error al colocar la goma delantera izquierda. Sin embargo, más sorpresas: volvió primero a la pista. Nadie podía creerlo. El auto de seguridad había jugado para el argentino y Tsolov se había equivocado: el búlgaro nunca entendió la seña del copiloto del auto verde para que acelerara y lo pasara. Eso retrasó al resto de los pilotos. Varrone, entonces, ganó una vuelta más como líder.

LA MANIOBRA QUE AYUDÓ A NICO: Tsolov nunca vio la seña del Safety Car y esa demora hizo que Varrone continúe en la punta de la carrera.



📺 #AusGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NFd41Cbl7C — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

Pero perdió cinco segundos, porque más tarde se comprobaría que excedió el límite de velocidad en la calle de boxes (el máximo es de 60 kilómetros por hora). Y eso acarreó la penalidad que, a la postre, terminaría retrasándolo aún más en el clasificador final. Al comienzo de la vuelta 22 dejó de haber safety car y todos se juntaron. A once vueltas para el final, el argentino empezó a perder terreno. Lo pasó Tsolov y el auto ya no iba tan rápido.

El argentino se mantuvo segundo hasta la vuelta 27, apenas a seis giros del final de la carrera. A partir de allí, su monoplaza se quedó sin adherencia y perdió velocidad. Empezó a perder posiciones hasta cruzar la bandera a cuadros en el puesto 14. Y concluir en el puesto 17 en el clasificador tras la penalización de cinco segundos. De todos modos, Varrone consiguió que todo el paddock de la F2 hablara de un piloto argentino, tal como ocurriera con Franco Colapinto cuando corrió sus primeras vueltas con Williams en la Fórmula 1.

¡¡¡SAQUE ESA RUEDA, MESTRO!!! Nico Varrone tuva un parada en boxes complicada pero igualmente SALIÓ PRIMERO con Safety Car.



📺 #AusGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eBKW2wdAwk — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

Ex corredor del Mundial de Resistencia (WEC), bicampeón de las 24 horas de Le Mans en divisiones menores, Varrone tuvo un estreno que invita al optimismo. “Fue una carrera positiva para nosotros”, dijo el argentino a ESPN luego de su debut en una carrera que tuvo de todo. Y que antes había tenido a otro argentino como protagonista: en la Fórmula 3, Mattia Colnaghi (17 años, nacido en Monza) concluyó décimo y sumó su primer punto. Había terminado último en la sprint. Igual que Varrone.