Franco Colapinto llegó a China para el segundo GP de la Fórmula 1 y sorprendió con un guiño a Boca

“Me gusta mucho el fútbol, soy fanático del deporte y especialmente bostero”. La frase le pertenece a Franco Colapinto. Se sabe que el piloto argentino del equipo Alpine de Fórmula 1 es hincha de Boca Juniors y suele estar pendiente de lo que sucede con el conjunto dirigido por Claudio Úbeda. Tras su participación en el Gran Premio australiano, en Melbourne, el pilarense llegó a Shanghái, donde competirá en el GP de China, y llamó la atención con un guiño a los xeneizes.

Franco Colapinto llegó a Shanghái con un gorro estilo piluso de Boca: firmó autógrafos y se tomó fotos con los fans

Colapinto apareció por la zona de arribos con un gorrito estilo piluso con los colores de Boca y el escudo. El piloto de la escudería francesa firmó autógrafos y se tomó fotografías con los numerosos fanáticos asiáticos que lo esperaban en el aeropuerto. Hace unos días, antes de debutar en el circuito australiano de Albert Park, llegó al paddock para enfrentarse al llamado media day -el día dedicado a entrevistas con la prensa- y, fiel a su estilo, entró con una gorra de Boca, les convidó mate a los periodistas y anticipó con emoción su estreno en 2026.

Franco Colapinto en la cancha de Boca

En diciembre de 2024, en una entrevista con GQ de España, Colapinto dijo que Boca, las empanadas y el mate son sus pasiones más allá del automovilismo.

La temporada de Fórmula 1 no comenzó de la mejor manera para Alpine en el Gran Premio de Australia. La escudería francesa sumó un punto gracias al décimo puesto logrado por Pierre Gasly, pero sin unidades por parte de Colapinto, que se quedó en la 14° ubicación. Luego de la competencia en el circuito de Albert Park, Flavio Briatore se refirió al inicio del año con un mensaje esperanzador de cara al calendario completo del equipo en la mejor categoría del automovilismo del mundo.

Franco Colapinto en el circuito Albert Park, en Melbourne, durante la primera fecha de la F1 Asanka Brendon Ratnayake - AP

A través de su cuenta de Instagram y acompañada de una foto suya el director de Alpine escribió: “¡Buen trabajo de Alpine hoy al empezar la temporada con un punto! Sabemos dónde están nuestras limitaciones y seguiremos trabajando para solucionarlas. Estamos deseando afrontar el reto en China”. Las palabras del dirigente italiano se dan luego de una carrera que en la que hubo un incidente en el que se vio perjudicado el piloto argentino del equipo francés.

La próxima cita, en China

El triunfo de George Russell (Mercedes) en Melbourne y el 14° puesto de Colapinto ya son historia porque la temporada de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana en Shanghái, donde se desarrollará la segunda fecha.

La jornada se extenderá entre el viernes 13 y domingo 15 de marzo. En la Argentina, por la diferencia horaria (+11 en la ciudad asiática), la actividad será en horas de la madrugada. El hecho de que haya carrera sprint, hace que las escuderías y los pilotos sólo cuenten con un entrenamiento para ajustar el funcionamiento de sus monoplazas.