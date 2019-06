Fórmula 1: Mercedes estrenará motores y Hamilton idealiza cambios para el futuro

Fuente: AFP

Alberto Cantore SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2019 • 12:00

El comienzo avasallante de temporada no le quita la iniciativa a Mercedes y tampoco desenfoca a Lewis Hamilton de una sexta corona. Ellos van por todo, así lo enseñaron en las seis estaciones del año y ese es el camino que se trazaron para recorrer el domingo en Montreal, durante el Gran Premio de Canadá. La enorme brecha que se abrió en la Copa de Constructores, donde el conjunto que lidera Toto Wolff aventaja por 118 puntos a Ferrari, no desacelera la búsqueda de mejores prestaciones: en la pista del autódromo Gilles-Villeneuve, Mercedes estrenará la primera evolución de motor; menos amplia es la diferencia entre Hamilton y su perseguidor Valtteri Bottas, 17 unidades hay entre los compañeros de techo, aunque el británico observa, por primera vez en 2019, a los pilotos de la Scuderia como principales rivales en la carrera del fin de semana. "Aquí hay rectas largas, espero una batalla apretada", señaló el quíntuple campeón.

Las características del dibujo se adecuan mejor a Ferrari y eso no resultó un detalle menor al momento de equipar a los monoplazas con los impulsores W10, los que deberían ofrecerle más potencia. "Fuimos fuertes en el tránsito de las curvas en las seis carreras, pero tuvimos dificultades en las rectas. Canadá será un gran desafío", anunció Wolff. Mercedes es la última escudería en lucir una evolución de motor: Ferrari lo ensayó en Montmeló, España; Alfa Romeo y Haas, clientes de la factoría de Maranello, recibieron las unidades en Mónaco. Renault debió apurar la evolución tras los problemas de fiabilidad en Bakú, la cuarta parada del calendario de la F1, fecha que la japonesa Honda fijó para proveer a Red Bull y Toro Rosso.

El único cambio que ofreció Mercedes en el año no fue en los motores de sus autos, si no en el Williams de George Russell, después del incidente con la tapa de una alcantarilla en el GP de Azerbaiyán. Las modificaciones se dieron en un nuevo recuperador de energía y en los controles electrónicos.

El reparto de victorias, cuatro éxitos de Hamilton por dos de Bottas, son relativizados por el británico, que en la semana celebró en familia en cumpleaños de su padre Anthony; al arribar a Montreal volvió a recordar a Niki Lauda, presidente no ejecutivo de Mercedes que murió el 20 de mayo pasado, y a Harry Shaw, el pequeño fanático que padecía sarcoma de Ewing, un raro cáncer de huesos, y que falleció el martes. "Niki fue fundamental para mi, sin él no me hubiera unido a Mercedes. Su enfoque y cómo empujaba a las personas a aprovechar al máximo su potencial te enseñaba lo que fue como piloto; naturalmente, siempre traté de aprender de mis errores, pero sin él no tendría la base que tengo ahora", fue el reconocimiento para el triple campeón del mundo. "Harry fue una luz positiva para todos nosotros, un chico tan valiente que el mundo extrañará. Él nos ayudó a comprender lo preciosa que es la vida. Gracias, amigo, por ser una fuente de inspiración", le dedicó al pequeño, ese ángel espiritual que lo empujó a batallar para doblegar a Bottas en el GP de España.

Pero el tono reflexivo de Hamilton se convirtió en crítica cuando enunció conceptos sobre la falta de participación de los pilotos, a través de la Asociación de Pilotos de F1 (GPDA, por sus siglas en inglés), respecto a la elaboración de las nuevas normas que regirán en 2021. Por primera vez, todos los pilotos estamos unidos, trabajando juntos, comunicándonos. Pero por desgracia las regulaciones técnicas las hace gente con poder y dinero y nosotros no podemos opinar demasiado sobre esos cambios. Sabemos qué es competir y los desafíos que tenemos, estamos abiertos para colaborar y aportar nuestras ideas. Queremos ser parte del debate, queremos impulsar ayuda a los jóvenes pilotos", demandó Hamilton, que en Canadá firmó su primer festejo de los 77 que tiene en la F1. "Con McLaren me fue bien, era un coche rápido que se adaptaba bien a este circuito, en la nueva era no brillé tanto", comentó quien además de aquel GP en 2007, repitió el éxito en 2010, 2012 y 2015.

Entre las modificaciones que Hamilton apuntaría para la F1 del futuro asoman el regreso a los motores V12 y que la quita de ayuda a los pilotos. "Caja de velocidades manual, motores aspirados V12, eliminar la dirección asistida y las enormes vías de escape. Me gustarían autos que nos lleven al agotamiento físico, en los que al terminar una carrera terminar tan cansado como si hubiera corrido una maratón. Ahora siento que podría correr dos o tres Grandes Premios consecutivos. La F1 no debería ser así, este es un deporte de adultos, ahora llegan los adolescentes y les resulta fácil, sencillo, adaptarse. ¡Y necesitamos mejores neumáticos!", enfatizó Hamilton, una voz que se alza por un mayor espectáculo, un piloto con opinión y convicciones, más allá de las cinco coronas.