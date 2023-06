Fórmula 1: Nick De Vries, el piloto que liberará un asiento con el renombramiento de Alpha Tauri

escuchar

Los movimientos y las especulaciones que se desarrollan en el paddock de la Fórmula 1 no alteran a Nyck de Vries. El neerlandés es un novato en el Gran Circo, aunque tiene una trayectoria en el automovilismo y la experiencia le posibilita entender que los resultados marcan el pulso. Mucho más para un piloto que no convencía a parte de la cúpula de Red Bull Racing, pero que por el descarte de Mick Schumacher logró hacerse de una de las butacas en Alpha Tauri para la actual temporada. Aquel análisis que ensayó Christian Horner y que ratificó el jefe de la escudería con sede en Faenza, Franz Tost, se cumple después de ocho episodios y la visita al circuito austríaco de Spielberg impone una mayor presión, tras conocerse que Alpha Tauri volverá a cambiar de nombre con el arribo de un nuevo patrocinador en 2024 y que la estructura tendrá de nuevo una sintonía fina, como un puñado de años atrás, con su equipo guía, Red Bull Racing.

Nyck de Vries no estaba en los planes de Christian Horner para ser parte de Alpha Tauri y los flojos desempeños del neerlandés aumentan el descontento RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“No es un shock. Es normal, porque así es esta industria. Siempre lo fue y en particular en Red Bull y en la Fórmula 1. No creo que antes de esta temporada fuera diferente. El secreto es que hay que actual cumplir y así fue durante toda la vida. Como piloto se lucha por la supervivencia y para continuar la carrera con éxito hay que cumplir metas”, apuntó sin enredos De Vries, que arribó para desandar un calendario completo en el Gran Circo con 27 años, con los títulos de la Fórmula 2 de la FIA y la Fórmula E como antecedentes, además de ser piloto de prueba de Mercedes desde 2020.

La sólida actuación en el estreno, el año pasado, en el Gran Premio de Italia, en Monza, en reemplazo de Alexander Albon -aquejado por una apendicitis-, motivó que el nombre del neerlandés tomara impulso para ocupar una butaca en la F.1. El noveno puesto significó dos puntos de los ocho que sumó Williams en el año, aunque los asientos en la escuadra británica para 2023 estaban destinadas para Albon y el estadounidense Logan Sargeant. El americano y De Vries son los pilotos que todavía no puntuaron, tras ocho citas, y la continuidad del europeo empieza a ser juzgada cada vez con mayor detalle.

El incidente entre Nyck de Vries y Kevin Magnusse en el Gran Premio de Canadá

En el podcast Inside Line F1, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, expuso la situación crítica por la que transita De Vries. Consultado sobre las diferencias que pueden aparecer con Horner en el manejo de situaciones, fue contundente y sacó a relucir el nombre del piloto neerlandés: “No hay desacuerdos a menudo, pero diría que el último fue acerca De Vries. Y, de momento, parece que él tenía razón. Somos como una gran familia y se piden opiniones y Christian demostró que no era tan fan de De Vries”, reconoció el asesor.

Eran los tiempos en que Red Bull Racing tenía un dilema, porque Tost había enseñado una preferencia en contratar a Schumacher y el nombre del hijo del séptuple campeón del mundo chocaba con algunas particularidades que tiene sentarse en Alpha Tauri, que desde siempre y en mayor o menor porcentaje fue una escudería subsidiaria de Red Bull Racing. “Schumacher era piloto de la Academia Ferrari, se formó en la Scuderia, y tenía dos temporadas con Haas en la F.1. Alpha Tauri es un equipo junior y la diferencia era que De Vries había participado en solo una carrera, contra las 43 de Mick, y encajaba en nuestra filosofía de piloto para equipo junior”, explicó Marko, acerca de cómo resultó la elección.

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, admitió que Nyck de Vries no estaba entre los pilotos mejores considerados por Christian Horner para tomar una butaca en Alpha Tauri NurPhoto - NurPhoto

La curva de De Vries tiene como primera comparación los rendimientos de Yuki Tsunoda, su compañero de garaje, y la estadística no lo acompaña. Perdió en cinco de las ocho pruebas de clasificación -demostrando una menor velocidad- y en siete de los grandes premios: solo en la visita a Mónaco el neerlandés arribó por delante del japonés, aunque con el 12do puesto no logró puntuar. La pareja de pilotos apenas cosechó dos puntos y Alpha Tauri cierra el Mundial de Constructores, a cinco unidades de Williams, seis de Haas y siete de Alfa Romeo. “Creo que cometí demasiados errores”, se sinceró De Vries, que no rehúye de la crítica.

Al llegar a Mónaco, De Vries empezó a sentir la sensación de inestabilidad y su mejor rendimiento hizo que Marko tuviera una pequeña esperanza, aunque la ilusión del asesor se esfumó tras las citas en España y Canadá. “Por ahora no vamos a hacer nada”, señaló el austríaco, sobre una posible estrategia de quitar al neerlandés a mitad de temporada y ofrecerle el lugar a Daniel Ricciardo -tercer piloto de Red Bull Racing, con una trayectoria de 232 grandes premios y ocho victorias-, aunque también se mencionó al piloto de reserva Liam Lawson, el neozelandés que participa en el actual campeonato de Súper Fórmula Japonesa.

Nyck de Vries no logró puntuar en las ocho fechas del calendario de la Fórmula 1; el año pasado sumó dos unidades en el estreno con Williams, al reemplazar a Alexander Albon en el Gran Premio de Italia RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los frecuentes accidentes, como en Azerbaiyán o Miami -chocó a Lando Norris (McLaren)-; los trompos en la clasificación en España y el incidente de carrera con Kevin Magnussen (Haas) en Canadá, episodios que desfavorecen los intentos de Marko de sostener a De Vries en la estructura. “No hay más presión que en cualquier otro campeonato, aunque cuando la brecha es un poco mayor de la media existen especulaciones y conversaciones. Esa es la diferencia entre la F.1 y el resto de las categorías, existe mucho más ruido alrededor”, comentó De Vries.

La situación del piloto y el nuevo rumo de Alpha Tauri en 2024 son dos puntos que están en la agenda de Red Bull Racing. En un principio, desde Milton Keynes se presionó con una venta o que se abandone la sede en Faenza y se traslade a Gran Bretaña, aunque la decisión se modificó por el ingreso de un patrocinador y el cambio de rótulo. No será la primera vez, ya que en 2020 y después de 14 temporadas, Alpha Tauri tomó el nombre de Toro Rosso. Las dos escuderías tienen una victoria en el historial y ambas celebraron en Monza: Sebastian Vettel, con Toro Rosso, en 2008, y Pierre Gasly, en 2020. “El rumbo será claro: seguirá a Red Bull Racing hasta donde la normativa lo permita”, expuso Marko, en una entrevista con el periódico Kleine Zeitung, de Austria.

Carlos Sainz Jr. y Max Verstappen, los pilotos de Toro Rosso en la temporada 2015 de la Fórmula 1; el equipo de Faenza disputó 14 temporadas con ese nombre y en 2020 cambió por el de Alpha Tauri AFP

El mensaje es que después de trazar un camino propio con el diseño de mayor cantidad de piezas, sin depender de Red Bull Racing, el equipo volverá a ser mayormente subsidiario del equipo de Milton Keynes. Con la supuesta baja performance que tendrían los actuales campeones del mundo en 2024, según especula el director técnico Pierre Waché, debido al menor uso del túnel de viento, sanción por quebrar el reglamento económico, las experiencias desarrolladas en el segundo equipo podrán servir para el análisis. Actualmente, en oportunidades los autos de Alpha Tauri ensayan ingresos prematuros en algunas carreras para montar neumáticos cuyos rendimientos son observados por el resto para evaluar qué camino tomar.

