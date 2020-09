Lewis Hamilton, en monopatín en medio de la carrera en Monza Crédito: captura TV

6 de septiembre de 2020 • 12:19

Accidentado, imprevisible, apasionante. El Gran Premio de Italia, que se corrió en el emblemático Circuito de Monza, finalizó con el increíble triunfo del francés Pierre Gasly, de la escudería Alpha Tauri, que consiguió su primera victoria en la categoría.

Lo que parecía que iba a ser otro desfile triunfal para el campeón mundial Lewis Hamilton, que buscaba su victoria 90 en la categoría, se malogró por un error del piloto y de su equipo. El inglés lideraba con comodidad la competencia, como ya es habitual, y entró a boxes cuando no tenía permitido hacerlo.

Luego, al cabo de la vuelta 27, tras un fuerte choque de Charles Leclerc, las autoridades de la carrera decretaron bandera roja para reparar la valla de contención que quedó dañada por la Ferrari del francés.

Este hecho produjo una larga interrupción de la carrera, que Hamilton aprovechó para ir a reclamar contra los comisarios deportivos debido a la sanción que le impusieron por su infracción. Para reiniciar la carrera, el inglés volvió en monopatín a su auto, que estaba en la pista, lo que dio lugar a una de las imágenes más destacadas de la jornada.

El error de Hamilton, que no vio la luz roja en los pits, fue compartido con su equipo, que no le avisó. Por esto lo castigaron con un "stop and go" de 10 segundos que le terminó costando la carrera. El campeón tuvo que detenerse, después del reinicio, en la vuelta 27, y quedó último. Luego comenzó a remontar posiciones y terminó en el séptimo lugar.