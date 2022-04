Fórmula 1: qué sintieron Max Verstappen y su padre cuando el piloto le sacó una vuelta a Lewis Hamilton en Imola

El Gran Premio de Imola provocó un devastador shock de realidad para Lewis Hamilton: no tiene auto para competir contra Red Bull y Ferrari. A falta de 19 carreras, la temporada de la Fórmula 1 puede llegar a ser un calvario para Mercedes y para el británico, que lejos de fantasear con un mensaje esperanzador, aceptó la situación. “Estoy fuera del campeonato, seguro. No hay dudas al respecto”, se resignó el séptuple campeón del mundo, quien perdió la vuelta contra Max Verstappen mientras abrían el giro 41 de 63 en el circuito italiano.

Esa situación generó mucho morbo en la máxima categoría, ante la mirada en vivo de los tifossi desde las tribunas. Y pensar que ayer nomás, en la temporada 2021 y sobre todo en la definición en Yas Marina, ambos pilotos disputaban palmo a palmo cada kilómetro en los grandes premios. En más de una ocasión, incluso protagonizaron incidentes en su desenfrenado combate por la punta, como aquel toque de Hamilton que dejó fuera de carrera al neerlandés en Silverstone, o la vez que en Monza, las dos máquinas impactaron y el Red Bull quedó montado al Mercedes. De milagro, el halo salvó la cabeza de Hamilton.

El domingo pasado, en Imola, la carrera tomó un curso muy claro desde el principio, Más allá del rol protagónico inicial de Charles Leclerc con Ferrari, los Red Bull estuvieron siempre en los puestos de vanguardia, mientras que el Mercedes de Hamilton quedó penando en el puesto 14°, en el intento de llegar a los puestos que entregan puntos. En aquella vuelta N° 41, el auto de Verstappen asomó la trompa muy cerca del alerón trasero de Hamilton, dispuesto a superarlo. Y en la recta de la meta, el de Mercedes se vio forzado a dejar vía libre al líder de la carrera. Frente a ese panorama, el británico se rindió ante la evidencia y no hubo siquiera intento de lucha contra su máximo competidor.

Max Verstappen, eufórico, luego de ganar en Imola Alex Pantling - Getty Images Europe

Es más: Hamilton sufrió las dificultades para adelantar en Imola -no pudo superar a Pierre Gasly (AlphaTauri) y observó cómo, paradójicamente, su compañero Russell ascendió hasta el cuarto lugar al finalizar la prueba. El colmo para el multicampeón se dio en la vuelta 40, cuando recibió el mensaje más doloroso a través de la radio: “Tienes bandera azul, es Verstappen”.

Como era de suponer, el tema del sorpasso salió en la rueda de prensa posterior al gran premio, y Verstappen narró cómo pasar a Hamilton: “Los Mercedes han sido lentos todo el año, así que no tengo mucho de qué alegrarme”. Y amplió: “Fue un gran fin de semana para nosotros, y lo necesitábamos, pero no esperábamos tener tanto éxito”, explicó el vigente campeón del mundo. “Es un resultado increíble, no solo hemos hecho un doblete, sino que hemos conseguido el máximo de puntos por la vuelta rápida, dijo, también valorando la actuación de su compañero, el mexicano Sergio “Checo” Pérez.

Además de las palabras de MadMax, en una columna en la web oficial de Verstappen, su padre Jos expuso sin tapujos que le gustó ver a su hijo doblando a Hamilton. “Max tuvo un excelente fin de semana en Imola”, escribió Verstappen padre. “Lo vi increíblemente fuerte. No cometió un solo error, fue sólido y tuvo todo completamente bajo control. Red Bull claramente dio un paso en la dirección correcta. Por supuesto, sabíamos que el coche mejoraría en Italia, pero con las condiciones meteorológicas era difícil hacer una comparación. Podemos concluir que ahora es más fuerte”.

Y añadió: “Sinceramente, disfruté viendo a Max doblar a Hamilton, después de todo lo que sucedió el año pasado. Hamilton realmente lo pasó mal, mientras que su compañero de equipo, Russell, parecía más equilibrado. No es algo habitual que tengas la oportunidad de doblar a un Mercedes”.

La carrera y el momento en que Verstappen supera a Hamilton

Tras el final de la carrera en Imola se escuchó por radio a Toto Wolff, director de la escudería Mercedes, decirle al británico: “Lewis, perdón por este auto. Era inconducible y no te mereces un auto así”. La impotencia de Hamilton por un auto que limitó su talento al máximo resultó evidente, ya que ante el pedido de disculpas del austríaco, el piloto respondió: “Sí... Pero hay que seguir trabajando”. Esa frase del siete veces campeón de la Fórmula 1 no quedó como una reacción aislada, ya que en el fin de semana se habló, incluso, de fuertes cruces con Wolff, en una escena detrás de los paddocks. Así, mientras Hamilton se animó a decir que no estaban para pelear por el título este año, padeció haber observado a Verstappen pasándole por el costado en la pista, sin mayor margen de maniobra que resignarse.

¿Es éste el peor auto que manejó Hamilton en toda su trayectoria deportiva? “Hay gente que me ve y dice que nunca he pilotado un coche malo, pero les puedo asegurar que lo he hecho. El coche de 2009 de McLaren es con mucha diferencia el peor coche con el que he corrido en mi trayectoria en Fórmula 1″, aseguró Hamilton, que agregó: “El W13 no está tan cerca aún de aquella experiencia y creo que este monoplaza tiene mucho potencial, como también lo tenía el McLaren de 2009. Aquel año lo arreglamos y mejoramos, para finalmente pudimos volver a estar en la lucha. Esta vez también tengo plena confianza en que mi equipo pueda hacerlo y volvamos a la batalla”, concluyó Hamilton.