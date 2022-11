Fórmula 1: sin Mick Schumacher, Haas juntará a dos pilotos que no se hablan desde 2017

escuchar

“El fuego de la Fórmula 1 arde dentro de mí y lucharé duro para volver”, señaló Mick Schumacher, una vez que la escudería Haas comunicó que el hijo de Michael no continuará en el equipo en 2023. La suerte del piloto, de 23 años, estaba echada antes de que el Gran Circo pisó Abu Dhabi, donde terminará la temporada. La imagen era difusa, pero si se ensamblaban cada una de las piezas se podía vislumbrar que su futuro estaría fuera de la grilla el próximo año. El enojo de Gene Haas, propietario de la estructura por la pérdida de millones de dólares que ocasionaron los accidentes de Schumacher, puntuar en apenas dos carreras del calendario y no tener como en el pasado el respaldo de Ferrari, fue la combinación que empujó a la desvinculación. Nico Hulkenberg, que desde hace dos semanas rompió el silencio y se enseñó optimista con las negociaciones que entablaba con la estructura con sedes en Banbury, Reino Unido, y Kannapolis, en los Estados Unidos, retomará como piloto titular: Su última experiencia en la Fórmula 1 fue este año, en Aston Martin, cuando reemplazó a Sebastian Vettel en los GPs de Bahréin y Arabia Saudita, aunque no completa una temporada desde 2019, con Renault.

El despiste en el primer entrenamiento en Suzuka, Japón, bajo la lluvia, terminó de derrumbar la aventura de Schumacher en la F.1. El hijo del séptuple campeón del mundo llegó a la cita asiática con la presión de resultados, después de enlazar seis grandes premios sin puntos –ahora se extendió a diez- y con las declaraciones de Gene Haas como premonición: “Tiene mucho potencial, pero cuesta una fortuna y destrozó muchos autos, lo que nos costó mucho dinero que no tenemos. Si estás en los puntos, sos [Max] Verstappen y destruís autos, nos ocupamos de eso. Pero cuando estás atrás y destruís los autos es muy difícil de aceptar”, aventuró el patrón, en referencia a los accidentes anteriores en Arabia Saudita, Mónaco y Miami. Mientras las butacas libres para 2023 se reducían y los comentarios de Hulkenberg también eran un peso extra: “No es mi decisión. Las negociaciones están en curso y soy optimista, pero hay que tener un poco más de paciencia”.

Las calles de Mónaco, una trampa para Mick Schumacher; los accidentes del alemán provocaron costosos gastos en la escudería Haas Christian Bruna - EPA

El anuncio de que Stoofel Vandoorne será el piloto de reserva de Aston Martin alimentaba la veracidad de las conversaciones entre Hulkenberg y Haas, y en la pista Schumacher no lograba imponer su sello. Decimoquinto en Austin y decimosexto en México, el golpe de Kevin Magnussen en Brasil, logrando la pole para la carrera Sprint resultó devastador para el germano, que se clasificó en el otro extremo de la grilla: último. Los ocho puestos que logró avanzar en 24 giros lo recompusieron, aunque en la carrera no logró entreverarse en los puntos –terminó 13ro, porque Pierre Gasly fue penalizado con cinco segundos- y ni el abandono en el giro inicial de su compañero de garaje, tras ser impactado por Daniel Ricciardo (McLaren) le devolvió la sonrisa.

“No fue una decisión fácil, pero debíamos elegir lo que era mejor para el equipo y esperamos hasta último momento: el contrato con Nico [Hulkenberg] se firmó el miércoles”, comentó Guenther Steiner, el jefe de Haas. Y agregó: “Muchos piensan en los accidentes de Mick, que costaron mucho dinero, pero también tuvo algunas actuaciones brillantes. Creo que lo apoyamos lo suficiente y sería injusto decir que es culpa suya que no estuviéramos a la altura de lo que esperábamos. Como equipo no fuimos lo suficientemente rápidos y tenemos que hacerlo mejor, pero ni haciendo la pole en Brasil se hubiera salvado”.

Guenther Steiner y Gene Haas, jefe y dueño de la escudería estadounidense; el equipo apuntó a la experiencia de Nico Hulkenberg para reemplazar a Mick Schumacher en 2023 Jared C. Tilton - Getty Images North America

El progreso, Haas batalla por el octavo puesto entre los Constructores con Alpha Tauri -aventaja a los de Faenza por dos unidades; recuperar las 13 unidades que le lleva Aston Martin sería un golpe de efecto- es el objetivo para la siguiente temporada y ahí la figura de Hulkenberg encaja mejor que la de Schumacher. “Tiene experiencia, estuvo en muchos equipos de mitad de tabla, los hizo avanzar, logró resultados. La única forma de progresar es recurriendo a un piloto con experiencia”, afirmó Steiner, que le quitó trascendencia a que la nueva pareja no tiene diálogo. “Hablé con Kevin brevemente, pero no le pregunté ¿te gusta o no? Necesitamos que se lleven bien, aunque creo que sí se llevan bastante bien. Se pueden ir de vacaciones juntos: tienen niños de más o menos la misma edad”, relató, entre risas.

Los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita de 2022, las dos últimas presentaciones de Nico Hulkenberg en la Fórmula 1; el alemán compitió en 181 carreras desde Bahréin 2010 y manejó para seis escuderías en 12 años: Williams, Force India, Sauber y Renault, como piloto titular; Racing Point y Aston Martin, en calidad de suplente

El destino y Steiner volverán a unir a Magnussen y a Hulkenberg, que deberán dejar las tensiones del pasado. Fue el danés quien confirmó que el alemán no le habla desde 2017, tras el incidente en Hungaroring. Batallaban por el undécimo lugar cuando Magnussen estiró la frenada y provocó el despiste del rival en la Curva 2: la maniobra le valió una sanción de cinco segundos y la quita de dos puntos en la licencia. Durante la atención a los medios, Hulkenberg interrumpió una entrevista de Magnussen y lo trató del rival más antideportivo que conocía. “Cuando se trata de competir es muy sucio. Está bien defender con dureza, pero no tiene miramientos y manda los rivales contra el muro. Lo que me hizo en la pista es básicamente comportarse como un pelotudo”, aventuró. El danés esperó y respondió “chupame las p..”.

Kevin Magnussen, con Mick Schumacher; el danés se anotó la primera pole de su historial en Brasil MAURO PIMENTEL - AFP

En un podcast de la Fórmula 1, Beyond the grid, Magnussen explicó el exabrupto. “No pensé en lo que iba a decir, pero quería que se fuera y fue lo que me ocurrió. Nico se ofendió mucho y desde entonces no me habla. Lo respeto mucho como piloto. Mucha gente y aficionados de la F.1 piensa que pasó algo malo entre nosotros, pero no es real”, comentó quien duplica en puntos a Schumacher, en Brasil anotó su primer pole en 140 grandes premios y suma un único podio en el Gran Circo: en su debut, en Melbourne 2014, con McLaren.

Los autos de la escudería Haas, que en el Gran Premio de Abu Dhabi intentará conservar el octavo puesto en el Mundial de Constructores; los 37 puntos son producto de 25 unidades que sumó Kevin Magnussen y 12 de Mick Schumacher EVARISTO SA - AFP

“No oculto que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovar nuestro contrato. No obstante, quiero dar las gracias a Haas y a Ferrari por darme esta oportunidad. Estos años juntos me ayudaron a crecer técnica como personalmente y, sobre todo, cuando las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de lo mucho que me gusta este deporte. A veces fue duro, pero progresé y ahora sé con certeza que merezco un lugar en la F.1. Los reveses sólo te hacen más fuerte”, termina el comunicado de Schumacher, que en Abu Dhabi tendrá su carrera número 43 en el Gran Circo, ese espacio de 20 butacas del que se despedirá, mientras ya piensa los mecanismos para volver.