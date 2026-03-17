Franco Colapinto analiza una escala en Buenos Aires para una exhibición mientras la Fórmula 1 viaja de Tokio a Miami

En el circuito de Shanghái recuperó el aura que lo acompañó en la temporada estreno en la Fórmula 1, en 2024. El Gran Premio de China, segundo episodio del calendario del Gran Circo, resultó una prueba que revalidó las virtudes que, desde su irrupción en la máxima categoría del automovilismo mundial, acompañaron a Franco Colapinto. Una tarea de menor a mayor en uno de los circuitos donde el argentino nunca había girado, y que coronó con la cosecha de un punto, tras el décimo puesto en el clasificador.

El modelo A526 con el que Franco Colapinto sumó con Alpine en Shanghái: para las exhibiciones, los equipos utilizan los denominados show car, coches con una antigüedad de más de dos años Vincent Thian� - AP�

Una sensación agridulce envolvió al pilarense, que debió contentarse con cerrar la lista de nombres que sumaron, aunque la ambición y la performance que desarrolló invitó a un premio más grande. El choque de Esteban Ocon (Haas) dinamitó ese plan, aunque el pilarense rompió con la racha negativa sin puntuar, que comenzó en Austin 2024, con Williams. La primera vez con puntos junto a Alpine, la satisfacción del garaje, el abrazo de Flavio Briatore, las palabras de apoyo y agradecimiento de su compañero Pierre Gasly, el pedido de disculpa del francés Ocon... todo se conjugó con la posibilidad de ejecutar una exhibición en abril en Buenos Aires.

Con las repercusiones de la destacadísima tarea en China, la mejor actuación en sus 28 grandes premios, a más de 19.600 kilómetros, las palabras del secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Fabián Turnes, agitaron al ambiente automovilístico. El mensaje despuntó una negociación, aunque recién está en una etapa de gestación, con muchísimos detalles a atar para que Colapinto desembarque en el país para girar con un Alpine. Cada voz refleja que no se trata de un acuerdo de fácil resolución, aunque el pilarense tenía intenciones de hacer una escala en la Argentina antes del Gran Premio de Miami, del 1° al 3 de mayo.

🇦🇷👀 “POSIBLEMENTE EL PRÓXIMO MES VENGA FRANCO CON ALPINE A LA ARGENTINA”



🔥 Hablamos con @ChinoTurnes, Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, sobre las obras que arrancaron en el Gálvez a la espera del MotoGP del año que viene y el sueño que ilusiona a todos los… pic.twitter.com/6gLtyiGcD7 — Marketing Registrado (@MktRegistrado) March 16, 2026

“Latinoamérica es una de las plazas sobre las que se tejen planes para realizar eventos y actividades, hay conversaciones que se establecieron para hacer algo allá y ahora, pero todavía faltan definir detalles. Creo que es muy pronto como para decir que Franco va a estar en Buenos Aires el próximo mes”, fue el mensaje que bajan desde el entorno del piloto, después de las consultas de LA NACION.

Las palabras coinciden con la posición de la Secretaría de Deportes del GCBA, que a través de Turnes promocionó las conversaciones. “Posiblemente el mes próximo venga a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con la escudería y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a la F.1”, apuntó el exPuma, durante la carrera de TC2000 que se desarrolló el fin de semana en un trazado callejero, junto al autódromo Oscar y Juan Gálvez. Hay una tercera pata, que es Renault, dueña del 76% de Alpine. La representación argentina de la marca francesa fue categórica y más escéptica con la respuesta: “No tenemos nada oficial”.

Franco Colapinto gira con un Shelby Cobra por Palermo: la presencia del pilarense fue parte del Gulf Tour, dos semanas antes de su estreno en la Fórmula 1 con Williams, en 2024 ERNESTO PAGES

La cancelación de los grandes premios de Bahréin y de Arabia Saudita, el 12 y el 19 de abril, respectivamente, por el conflicto bélico en Medio Oriente, provoca un bache en la actividad del Gran Circo, que tendrá su próxima cita entre el 27 y el 29 de marzo en el circuito de Suzuka, en Japón, y la siguiente estación será la carrera en Miami, el primer fin de semana de mayo. El mes de abril no tendrá actividad, porque la Federación Internacional del Automóvil y Liberty Media empujaron para que Imola y Portimao se posicionen como reemplazos. El calendario ahora tendrá 22 episodios, en lugar de los 24 originales.

El año pasado se intentó que, entre los grandes premios de México y Brasil, Colapinto tuviera un paso por Buenos Aires, aunque la logística y los compromisos impidieron avanzar con la negociación. En 2025, fue Renault Argentina la que tomó la iniciativa, la que ahora parece embanderar el Gobierno de la Ciudad. La cartera que tiene a Turnes como líder apunta a la zona del Monumento de los Españoles como eje de la actividad, un espacio que ya tiene antecedentes con la F.1: Red Bull hizo una presentación con Daniel Ricciardo en 2012. La marca de bebidas energizantes también visitó el país con una exhibición en el Obelisco en 2008, con la participación del escocés David Coulthard.

Daniel Ricciardo y la exhibición con Red Bull en 2012: el australiano rodó en Palermo, espacio que sería el eje de la actividad de concretarse el desembarco de Franco Colapinto en abril Rodrigo Néspolo

Los detalles de logística que se tienen que definir no son sencillos. Los autos, los denominados show car, son modelos de años anteriores, con motores y una aerodinámica que no se asemejan con las actuales.

Ese coche es acompañado por un equipo de mecánicos, que no son los que forman el equipo de F.1: son exclusivos para estos programas. Eso se traduce en un gasto económico, y por el momento no trascendió si el Gobierno de la Ciudad negociará con sponsors para que acompañen en el posible desembarco de Colapinto que, en agosto de 2024, como integrante del equipo Williams fue parte del Gulf Tour. Un par de semanas más tarde debutaba en Imola en el Gran Circo.