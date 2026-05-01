Horario de la qualy del GP de Miami de la Fórmula 1 2026

Este sábado, a partir de las 17 (hora argentina), Franco Colapinto afrontará su cuarta clasificación en la Fórmula 1 2026. El argentino ya se encuentra en Estados Unidos para el Gran Premio de Miami, el sexto de esta temporada (el cuarto, en Bahréin, y el quinto, en Arabia Saudita, fueron cancelados por la Guerra de Medio Oriente). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV.

Es su primera temporada como piloto titular desde el comienzo del año en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional. Al igual que en 2025, es compañero del francés Pierre Gasly en Alpine, aunque esta vez tiene la ilusión de ser mucho más competitivo que el año pasado. El pilarense, que el fin de semana pasado realizó un Road Show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intentará mejorar lo hecho en el GP de Japón, donde finalizó en el 16° lugar muy lejos de Gasly, que sumó seis puntos al terminar séptimo.

Franco Colapinto llego con buena energía a Miami después de brindar un Road Show en la Argentina CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cómo ver online el Gran Premio de Miami

El Gran Premio de Miami se disputa este fin de semana en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica, con la clasificación programada para este sábado a las 17 (horario argentino) y la carrera para el domingo a la misma hora. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Miami 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.75. Más atrás aparece el británico George Russell (Mercedes), con 4.00, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 5.00.