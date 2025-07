Franco Colapinto con LA NACION: de su “falta de confianza” en el Alpine a su deseo para después del verano europeo

BUDAPEST (enviado especial).- Reflexivo y sin dar rodeos, fiel a su carácter. Respondiendo en inglés fluidamente cuando la pregunta llegaba de un periodista que hablaba en ese idioma, y tomándose un segundo antes de cada intervención. Franco Colapinto, en la antesala del Gran Premio de Hungría, evaluó su rendimiento en Alpine, reconoció las dificultades que le representa estar a bordo del monoplaza A525, su falta de confianza en la máquina y se explayó sobre todos los esfuerzos que debe hacer para poder mejorar su rendimiento que, acepta, está muy lejos de ser el ideal.

En la jornada de atención a los medios internacionales, Colapinto charló con LA NACION en el paddock del trazado de Hungaroring con la carrera del domingo en el horizonte, pero también mirando más allá: espera que después del receso de verano, que comenzará luego de esta carrera, aparezcan respuestas positivas. El 31 de agosto, en Países Bajos, volverá la acción, y a partir de la siguiente competencia, en Monza, desandará los circuitos en los que aceleró con Williams el año pasado.

Franco Colapinto reconoció que todavía no puede sentirse cómodo con el monoplaza de Alpine. (AP Photo/Denes Erdos) Denes Erdos - AP

-¿Qué pasa contigo, qué pasa con el equipo cuando se complican los fines de semana? ¿Qué se puede mejorar?

-Todavía no estamos haciendo todo perfectamente. Hay momentos en el fin de semana en los que estamos interpretando las cosas mal y eso está comprometiendo nuestros datos. Realmente no podemos encontrar un fin de semana en el que sienta que hemos hecho todo perfectamente en ese momento. Maximizamos todo lo que tuvimos y eso es en lo que estoy tratando de trabajar para mejorar con el equipo.

-Hemos visto a Kimi Antonelli también luchando en carreras recientes. Mercedes hizo un coche más complicado de manejar y especialmente para un piloto novato. ¿Es algo con lo que te podés identificar?

-Sí, dije desde el principio que me falta confianza en el coche y que no estoy encontrando a veces mi lugar en algunas curvas. Es como que lucho para poder entrar y llegar a las curvas y eso, simplemente, no me está dando mucha confianza. No tuve este problema el año pasado. Podía ir directo y ser rápido inmediatamente y ahora estoy luchando aún más con eso y esa es la realidad. No tengo la confianza (en el auto) que tenía el año pasado y eso es un poco costoso; estamos mejorando un poco en eso.

Explica cada detalle del momento que está viviendo: “Todavía creo que es este tema de no maximizar el fin de semana como un todo, sesión por sesión. Entiendo que que no se ha logrado un fin de semana en el que todo ha sido perfecto de mi lado o del lado de la estrategia o del lado de la configuración (del auto). Siempre ha habido algo que podríamos haber hecho mejor y creo que es sólo parte del proceso.

-Estás mencionando la confianza. ¿Qué corresponde específicamente al coche y por separado al equipo?

-Creo que hablé (de ese tema) después de Austria. Ha estado mejorando (el coche) pero es algo en lo que todavía estamos encontrando cómo mejorar aún más. Siento que Imola ha sido casi mi mejor fin de semana. Es la primera vez que manejaba (un F1) en mucho tiempo. Así que sólo estamos tratando de entender la razón para eso, por qué comencé a perder algo de confianza y hay algunas cosas con las que podemos empezar a jugar para avanzar en ese aspecto.

-Con Pierre Gasly obteniendo rendimientos y resultados más allá de lo que va el coche, ¿hay algo que puedas aprender de él y lo que él está haciendo en el coche que puedas aplicar en vos?

-Pierre ha estado haciéndolo muy bien en términos de maximizar lo que el coche puede hacer y lo que el equipo puede hacer. Creo que, probablemente, está un poco por delante de lo que realmente esperaríamos fin de semana tras fin de semana y eso es lo que el equipo necesita. Sabe los momentos en que realmente necesita poner el coche ahí arriba. Así que estoy tratando de entender cómo conseguir ese rendimiento también.

-Estuviste seis carreras y medio año sin correr, ¿eso puede haberte afectado?

-Sí, por supuesto, el parate, sabés que es una forma de reiniciar todo. Comenzar de vuelta, desde cero. Hemos trabajado duro con el equipo para entender algunos de los problemas… Es que cuando no lo ves en resultados es muy complicado seguir empujando y seguir trabajando en la misma dirección… Estamos trabajando muy bien con el equipo y sí, va a llegar la mejora, pero sólo está tomando más tiempo del que nos gustaría.

-Si bien estabas en otra escudería y con un auto diferente, ahora vendrán pistas en las ya corriste, ¿Estás pensando en las carreras que hiciste el año pasado?

-Conozco muy bien estos circuitos, porque son los que disputé las últimas carreras y por supuesto eso puede ayudarme. El año pasado estuve en circuitos que no conocía y para los que no me había preparado porque me llamaron muy tarde. Pero no fue realmente un problema. Entonces, creo que hay algo más que también significa hacer clic, porque si bien son pistas que en las que ya giré, estamos tratando de encontrar... Esta falta de confianza se da en todo el rango de velocidades o principalmente a altas velocidades, donde sé que el coche puede ser un poco más complicado. Creo que ahora tenemos una idea más clara en dónde tenemos que mejorar, y hemos traído algunas ideas para probarlas en los entrenamientos libres. Tenemos un fin de semana largo con tres sesiones, así que creo que será bueno intentar comprender un poco más dónde tenemos que seguir trabajando con el coche para que yo no esté tan confundido.

-¿Hay algo que puedas analizar o hacer afuera de la pista para aumentar ese rendimiento?

-Sí, tengo que seguir trabajando porque no estoy realmente cómodo con el rendimiento en algunas cosas. Creo que sólo hay que seguir esforzándose y seguir adelante y, por supuesto, se necesita tiempo para resetear, pero hay que aprovechar el tiempo libre para seguir aprendiendo y entendiendo lo que hay que hacer para mejorar, así que, por mi parte, por supuesto, seguiremos esforzándonos, avanzando y tratando de volver de las vacaciones de verano más fuertes.