Franco Colapinto contó cómo quedó su relación con Jack Doohan tras reemplazarlo en Alpine: o recuerdo como un buen tipo”

En vísperas de lo que será su primera carrera como piloto principal de Alpine este domingo, Franco Colapinto fue entrevistado por el canal oficial de Fórmula 1 y habló sobre el circuito de Imola, su vínculo con Jack Doohan -a quien reemplazó- y el apoyo que recibe de Flavio Briatore.

Desde que Colapinto llegó a Alpine y se supo que no correría como piloto titular, y que, en cambio, sí lo haría el Doohan, los rumores sobre una posible sustitución -alimentados por los malos resultados del australiano- no hicieron más que escalar con el paso de las semanas. Entre ellos, se hablaba de un mal clima puertas adentro. Sin embargo, Colapinto se encargó de disipar aquellos rumores y habló en buenos términos de su compañero de escudería.

La confesión de Franco Colapinto sobre Jack Doohan

“Cuando él estuvo en F3, y después en F2, siempre me ayudó. Lo recuerdo como un buen tipo. No es así como me hubiese gustado volver a la titularidad, pero uno simplemente no elige cuándo es su momento. Desafortunadamente, este fue el mío. Lo aprecio y le deseo lo mejor”, comentó el pilarense de 21 años.

Por otro lado, se refirió a Briatore, jefe de equipo de Alpine y quien gestionó la llegada del piloto a Alpine, y afirmó que siente su respaldo desde el primer momento. “Me dio la increíble oportunidad de volver a manejar un Fórmula 1 y estoy muy agradecido. Fue quien descubrió a Alonso y a Schumacher, y logró el éxito con ambos. Por todo lo asombroso que hizo en el pasado, es un honor estar en su equipo. No puedo esperar para ver qué nos depara el futuro”, señaló.

En la vuelta de Colapinto a las pistas, en las primeras pruebas de Imola, ambos se dieron un abrazo como muestra de apoyo mutuo.

A poco más de un día de que el argentino pise el acelerador nuevamente en el máximo certamen de automovilismo, expresó: “La verdad no me esperaba que fuera tan temprano. Durante estas carreras me dediqué a dar el máximo. Siempre que me subía al simulador o al auto para testear, intentaba rendir al 100%. Nunca se sabe cuándo va a llegar tu momento“.

En ese sentido, sumó: “Creo que, cuando llega la oportunidad, hay que agarrarla, cueste lo que cueste. A veces los deportes de alto rendimiento son así de duros. Es la segunda vez que me toca debutar a mitad de año. Quizás no sea la mejor situación, porque el resto de la parrilla ya tiene más carreras encima y entienden mejor cómo evolucionan sus ruedas, pero creo que tengo la experiencia suficiente como para sacarle el máximo potencial al coche dentro de unas carreras, y vamos a trabajar con ese objetivo en mente”.

El monoplaza de Colapinto en la primera prueba libre de Imola ANDREJ ISAKOVIC - AFP

En un contexto similar al que transitó el año pasado durante su debut en la Fórmula 1 con Williams Racing, Colapinto, que tiene cinco carreras por delante para demostrar su potencial, se mostró paciente y sostuvo que va “paso a paso”, con lo básico y camino a buenos resultados.

“Cinco carreras no son muchas para aprender sobre el auto y maximizar todo, pero estoy seguro de que voy a ayudar al equipo haciendo el mejor trabajo posible. El año pasado tuve nueve y no fue muy distinto”, indicó y agregó: “El año pasado tuve una oportunidad increíble, por eso quería volver y me esforcé para estar a la altura de lo que tenía que hacer. Por suerte, la oportunidad llegó y estoy muy agradecido por el apoyo”.

Colapinto, a horas de debutar con Alpine en la F1

“Estoy súper entusiasmado por lo que se viene, ya quiero subirme al auto. Es la primera vez que voy a manejar esta máquina de Alpine, va a estar bueno. Todo es nuevo otra vez, pero tengo mucha más experiencia que la que tenía cuando vine a Monza el año pasado”, continuó.

Además, analizó el circuito de Imola, lo definió como “difícil” y explicó que fue trazado a la vieja escuela por las paredes y la cantidad de curvas. “Creo que es una de las jornadas más esperadas del calendario. Si el auto se muestra rápido y confortable, voy a estar bien”, prometió.