Franco Colapinto dio detalles de su encuentro con Rubens Barrichello, agradeció a los argentinos que lo alientan y se ilusionó con Boca

Franco Colapinto se prepara para salir a la pista de Interlagos, sede del Gran Premio de San Pablo (Brasil) de Fórmula 1. Este jueves, el piloto argentino se dedica a las acciones de prensa con patrocinadores y medios de todo el mundo. El pilarense habló con la radio Cadena 3 y se refirió al encuentro con el paulista Rubens Barrichello, histórico corredor brasileño. Contó que lo invitó en su casa con un asado y lo hizo probar un corte desconocido para él: Denver. Todo se dio en el marco de un fin de semana trascendental: se espera que en las próximas horas Alpine anuncie la continuidad del argentino para la temporada 2026.

En rigor, se trata del Denver Steak, tal su nombre completo. “El asado de Barrichello estuvo bien, cocinó entraña. Hizo varios cortes. Uno que estuvo muuuy bueno se llama Denver. Muy bueno, muy suave, se deshacía en la boca. Algo aprendió Rubinho de la Argentina”, bromeó Colapinto. Y continuó: “Que [alguien como él] me banque y me dé consejos es un sueño hecho realidad”. El Denver Steak es un corte económico, que se puede cocinar a las brasas “vuelta y vuelta”, unos diez minutos de cada lado. Viene de la paleta de la res y suele cortarse en “lingotes”, para hacer churrascos que suelen ser muy tiernos.

“De las mejores personas que tiene el automovilismo!! Gracias rubinio por todo @rubarrichello. Un aplauso para el asadorrrrr pero falta una competencia de asado brasilero y argentino cheee”, posteó Colapinto en su perfil de Instagram tras su encuentro en la casa de Barrichello. En su historia, el pilarense elogió aún más al piloto brasileño, al que retrató en pleno trabajo de asador: “Ojo con el asador, eh. Rubens Barrichello, algo aprendiste en Argentina. La rompiste, gracias, amigo”.

El agradecimiento de Franco Colapinto a Rubens Barrichello

Más de Colapinto de cara al GP de San Pablo

“Es la carrera más cerca de casa. Tener a tanta gente de Argentina es algo muy especial para mí y me da muchísima energía“, contó el pilarense. Y agregó: “Si hay algo por lo que siempre le meto más es por todos ellos, por los que vienen acá, por los que compran una entrada o un vuelo. Sé el esfuerzo que es venir a apoyarme y se los agradezco de corazón. Es algo único lo que hacen día a día. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos ellos. Es un placer y un orgullo. Agradecido a los argentinos que vienen acá. Es un honor ser argentino. Ojalá tengamos un buen resultado”.

También habló del Superclásico que se jugará el domingo en la Bombonera desde las 16.30, y de lo pendiente que estará del partido. “Con un 2-0 estoy contento. Mientras ganemos. Mientras sea Boquita el que gane estamos bien. Voy a entrar con una camiseta de Boca, algo para bancar [al equipo]. Ojalá que sea un buen domingo para todos. Termina la carrera y veo el partido. Si la retrasan… ‘yo me bajo’ [risas]. Que me pongan en la tele el partido de Boca. Ojalá que sea un domingo para festejar".

📸 | Franco Colapinto con la camiseta “10” de Diego Maradona cuando estaba en Boca. 🥹💙🇦🇷 pic.twitter.com/4r6k1llSlL — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) November 6, 2025

Además, Colapinto también se refirió al pronóstico del tiempo en San Pablo, que anuncia lluvias como el año pasado. “Los fines de semana acá son muy cambiantes. El clima siempre es muy duro. Siempre eso genera oportunidades para los pilotos, para los equipos. Para los que no estamos más competitivos es mejor. Vamos a dar lo mejor. Estamos teniendo problemas con el auto, fines de semanas complicados. Estamos trabajando con el auto. Confío en que vamos a mejorar pronto”, se esperanzó.

Por últmo, el piloto argentino reconoció que escucha cuarteto y tiene en su playlist a la música típica de Córdoba. “Escucho mucho cuarteto, lo que tengo en mi playlist, que escucho todos los días. Rodrigo, más vale. Ahora estoy con la de Daddy Yankee y Bizarrap. Estamos todos con esa. La rompió. Ojalá que le vaya muy bien”.