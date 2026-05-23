A qué hora es el GP de Canadá de la F1 2026

La quinta carrera de Franco Colapinto en este 2026 se disputa en la tarde argentina de este domingo
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Este domingo, desde las 17 (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La séptima fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito Gilles Villeneuve y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.
Será la quinta carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la temporada (los GPs de Bahréin y Arabia Saudita se suspendieron por la guerra en Medio Oriente). En la primera jornada, en Australia, finalizó en el 14° lugar. Luego, en China, terminó 14° en el sprint y 10° en la carrera principal, en la que sumó su primer punto en la escudería francesa. En Japón quedó 16°, en la sprint de Miami 10° y en la carrera principal en la Ciudad Mágica finalizó 7°, su mejor resultado desde que irrumpió en el Gran Circo. Por último, en la carrera corta de este fin de semana en Canadá, llegó 9°.
Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de Canadá
Viernes 22 de mayo
- Práctica 1: No registró tiempo por un problema en el acelerador
- Clasificación para la carrera sprint: 13°
Sábado 23 de mayo
- Carrera sprint: 9°
- 17: Clasificación.
Domingo 24 de mayo
- 17: Carrera.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Cómo ver online el Gran Premio de Canadá
El Gran Premio de Canadá se disputa este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve, con la carrera principal programada para el domingo a las 17. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+.
Cronograma y ganadores de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
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