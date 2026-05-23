A qué hora es el GP de Canadá de la F1 2026

Este domingo, desde las 17 (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La séptima fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito Gilles Villeneuve y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Será la quinta carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la temporada (los GPs de Bahréin y Arabia Saudita se suspendieron por la guerra en Medio Oriente). En la primera jornada, en Australia, finalizó en el 14° lugar. Luego, en China, terminó 14° en el sprint y 10° en la carrera principal, en la que sumó su primer punto en la escudería francesa. En Japón quedó 16°, en la sprint de Miami 10° y en la carrera principal en la Ciudad Mágica finalizó 7°, su mejor resultado desde que irrumpió en el Gran Circo. Por último, en la carrera corta de este fin de semana en Canadá, llegó 9°.

Franco Colapinto quedó al borde de los puntos en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica 1 : No registró tiempo por un problema en el acelerador

: No registró tiempo por un problema en el acelerador Clasificación para la carrera sprint: 13°

Sábado 23 de mayo

Carrera sprint : 9°

: 9° 17: Clasificación.

Domingo 24 de mayo

17: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputa este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve, con la carrera principal programada para el domingo a las 17. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

Franco Colapinto en el Circuito Gilles Villeneuve; de fondo, el Montreal Biosphere, uno de los íconos de la capital de Canadá Andy Hone - LAT Images

Cronograma y ganadores de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de Miami; lidera la tabla de posiciones CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.