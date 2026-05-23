Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, minuto a minuto

El equipo Alpine felicitó al piloto argentino por la novena posición en la carrera sprint. El resultado tiene aún más valor si se toma en cuenta que el pilarense no había podido girar ni una sola vuelta completa el viernes, debido a un problema con la unidad de potencia. “Contento con este resultado, Franco Colapinto. Aunque no conseguimos ningún punto, hubo buen ritmo en la pista. Hay mucho que podemos aprovechar para el resto del fin de semana”, dice el mensaje publicado en las redes sociales del equipo.

Happy with that one @FranColapinto 😏



Despite not coming away with a point, there was some good pace out there. Plenty we can take into the rest of this weekend. pic.twitter.com/UKgMfVfBY6 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 23, 2026