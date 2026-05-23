Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, minuto a minuto
El piloto argentino vuelve a salir a la pista con su Alpine luego del noveno puesto en la carrera sprint
Final de la Q1: Colapinto, 13º
El argentino es el mejor de los Alpine y termina en el puesto 13. Gasly queda 15º y ambos estarán en la Q2. Adelante, primero Antonelli (Mercedes), segundo Norris (McLaren) y tercero Piastri (McLaren). Hadjar (Red Bull), en el cuarto puesto, y Lindblad (Racing Bulls), en el séptimo, son las sorpresas.
Quedan eliminados Ocon (Haas), Albon (Williams), Alonso (Aston Martin), Pérez (Cadillac), Stroll (Aston Martin) y Bottas (Cadillac).
Colapinto sube dos puestos
Para no tener problemas con el corte, Colapinto hace un mejor registro (1.14:466) y queda en el puesto 12, a algo más de un segundo del líder, Antonelli.
Gasly pasa a Colapinto
El francés consigue una muy buena vuelta y supera a Colapinto por 29 milésimas. El francés es undécimo y el argentino está 12º. Lidera Antonelli.
Colapinto, con neumáticos nuevos
El argentino sale del pit y va hacia la vuelta de formación. Buscará otro giro rápido para seguir subiendo en la grilla. Es décimo y, por ahora, no tiene problemas para meterse en la Q2.
Acelera Lindblad y sube al tercer puesto
El único novato de la parrilla también va muy rápido. Después de su octavo puesto en la carrera sprint, el Racing Bulls se coloca tercero en la clasificación de la Q1.
Vuela Hadjar y es segundo
El piloto de Red Bull hace un gran giro y se cuela en el segundo puesto. Sólo lo supera George Russell, dispuesto a continuar con la estela triunfal que comenzó con la carrera sprint. La mejora de los pilotos de punta retrasa a Colapinto al octavo puesto. Por ahora, en zona segura de clasificación a la Q2.
El argentino está sexto
Franco Colapinto se ubica sexto en la clasificación, medio segundo por detrás del líder, Max Verstappen. Y mucho mejor que su compañero de equipo, Pierre Gasly, que es penúltimo (21º).
¡Gran vuelta de Colapinto!
El argentino tiene un par de microsectores en violeta (el más rápido de todos) y cierra su vuelta con 1.14:727. ¡Queda quinto! Lo anteceden todos pilotos de punta: Norris, Antonelli, Russell y Verstappen. Luego de ese gran giro, el argentino va a boxes.
¡Bandera verde!
Salen los autos a la pista en Canadá y empieza la clasificación para el Gran Premio de F1 de ese país.
Colapinto debe bloquear en boxes
Cuando iba rumbo a la pista, el argentino tiene que clavar los frenos al ver a Fernando Alonso. El español salía del garaje y se encontró con Colapinto. Los comisarios de la prueba toman nota del incidente.
Varrone, 16º en la sprint de la F2
El argentino Nicolás Varrone largó en el décimo puesto la carrera sprint, escaló posiciones y llegó a estar séptimo. Sin embargo, recibió una penalización (stop & go por no respetar la posición en la línea de Safety Car) en la largada y concluyó en el puesto 16. Se impuso el mexicano Noel León.
Lo mejor de la carrera sprint en Canadá
Hulkenberg y "Checo" Pérez, penalizados
El alemán Nico Hulkenberg (Audi) y el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) fueron penalizados por sendas maniobras antideportivas durante la carrera sprint. En ambos casos, el perjudicado fue Liam Lawson (Racing Bulls). Tanto Hulkenberg como Pérez recibieron un castigo de diez segundos, que no afectó la zona de puntos de la clasificación: ambos terminaron por debajo del octavo puesto. El mexicano concluyó 14º y el alemán, 15º.
El aliento de Alpine para Colapinto
El equipo Alpine felicitó al piloto argentino por la novena posición en la carrera sprint. El resultado tiene aún más valor si se toma en cuenta que el pilarense no había podido girar ni una sola vuelta completa el viernes, debido a un problema con la unidad de potencia. “Contento con este resultado, Franco Colapinto. Aunque no conseguimos ningún punto, hubo buen ritmo en la pista. Hay mucho que podemos aprovechar para el resto del fin de semana”, dice el mensaje publicado en las redes sociales del equipo.
Happy with that one @FranColapinto 😏— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 23, 2026
Despite not coming away with a point, there was some good pace out there. Plenty we can take into the rest of this weekend. pic.twitter.com/UKgMfVfBY6
"Peligro de lluvia" para la carrera del domingo
La Federación Internacional del Automóvil avisó a las 11 escuderías de la F1 que la probabilidad de precipitaciones para el domingo en el horario de la carrera supera el 40%. Por lo tanto, se trata ya de un “peligro de lluvia”. La incógnita pasa por saber si, al igual que sucedió en Miami hace tres semanas, la organización vuelve a decidir anticipar la largada para evitar el riesgo que encarna correr con lluvia.
En busca de la Q3
Luego de su gran actuación en la carrera sprint (fue noveno luego de largar en el puesto 13), Franco Colapinto busca llegar a la Q3 en la clasificación para el Gran Premio de Canadá. El pilarense saldrá a la pista del circuito Gilles Villeneuve desde las 17 (hora de la Argentina), y su actuación podrá verse en vivo a través de Fox Sports y Disney+.
- 1
El fuerte incidente que sufrió Alex Albon en el Gran Premio de Canadá tras atropellar a una marmota
- 2
Franco Colapinto en la Fórmula 1: el argentino no pudo dar ni una vuelta en la práctica del GP de Canadá
- 3
Colapinto habló tras la clasificación para la carrera sprint de Canadá: “Fue difícil, hubo que ponerle mucho huevo”
- 4
Franco Colapinto tuvo pericia para rescatar algo cuando crece la amenaza de los rivales cercanos