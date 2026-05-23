Qualy del GP de Canadá de la F1 2026: resultados y cómo larga Franco Colapinto este domingo

Franco Colapinto afrontó este sábado su quinta clasificación en la temporada 2026 de la Fórmula 1, correspondiente al Gran Premio de Canadá. El argentino tuvo un rendimiento excepcional: avanzó a Q3, superó a su compañero Pierre Gasly y largará 10°. Su mejor tiempo fue de 1:13.697, lo que lo dejó en una posición que ilusiona en la parrilla de salida de la carrera, que está programada para este domingo a las 17 (hora argentina).

Los Mercedes siguen siendo los más rápidos. George Russell se quedó con la pole position al igual que en la qualy del sprint, que luego ganó, tras ganarle la pulseada a su compañero de escudería y líder de la tabla de posiciones de pilotos, Kimi Antonelli, por apenas 0.068s, con un tiempo de 1:12.578. Lando Norris (McLaren) quedó tercero y ocupará la segunda fila en la largada junto a Oscar Piastri (McLaren), que terminó cuarto.

George Russell, de Mercedes, se quedó con la pole position en el GP de Canadá 2026 GEOFF ROBINS - AFP

El británico habló con la prensa oficial de la F1 al quedarse con la pole. “Hicimos algunos cambios como equipo y teníamos que revisar si fue la decisión correcta. Mi última vuelta (con la que superó a Antonelli) llegó de la nada y fue una sensación genial después de una sesión tan desafiante”, afirmó, sorprendido. “Lograr que todo saliera bien en esa última vuelta y escalar posiciones en la clasificación fue épico”, cerró.

Por el lado de Colapinto, se ilusiona con volver a sumar puntos al igual que en China y Miami. “La qualy fue perfecta. Muy feliz con mi performance. Estoy bastante orgulloso después de un comienzo de año complicado. Lo dimos vuelta muy bien y estoy contento con el esfuerzo de todo el equipo. La verdad que me ayudaron y me acompañaron más allá de haber sido un arranque difícil“, dijo el argentino en diálogo con ESPN.

"TODO EL AÑO TUVE CONFIANZA PERO NO TENÍA LOS RESULTADOS. MUY FELIZ"



La palabra de Franco Colapinto tras asegurar el 10° lugar de largada para el #CanadianGP



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Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica 1 : No registró tiempo por un problema en el acelerador

: No registró tiempo por un problema en el acelerador Clasificación para la carrera sprint: 13°

Sábado 23 de mayo

Carrera sprint : 9°

: 9° Clasificación: 10°.

Domingo 24 de mayo

17: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Parrilla de salida del GP de Canadá

George Russell (Mercedes)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Isack Hadjar (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Arvey Lindblad (Racing Bulls)

Franco Colapinto (Alpine)

Nico Hulkenberg (Audi)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Pierre Gasly (Alpine)

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Oliver Bearman (Haas)

Esteban Ocon (Haas)

Alexander Albon (Williams)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Sergio ‘Checho’ Pérez (Cadillac)

Lance Stroll (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)