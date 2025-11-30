LA NACION
en vivo

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en vivo

La carrera puede coronar a Lando Norris; televisa desde las 13 en directo por Disney + y Fox Sports

Lando Norris partirá desde el segundo lugar, pero si gana la carrera en Qatar podrá consagrarse campeón, por primera vez, de la Fórmula 1. (AP Photo/Altaf Qadri)
Lando Norris partirá desde el segundo lugar, pero si gana la carrera en Qatar podrá consagrarse campeón, por primera vez, de la Fórmula 1. (AP Photo/Altaf Qadri)Altaf Qadri - AP

La cautela de Lando Norris

Lando Norris reconoció antes de la prueba principal que reconoce que sus posibilidades de ser campeón en Qatar no son del todo claras, pese a partir desde la segunda posición: “Es imposible seguir de cerca en este tipo de circuito. Al final, sólo entiendes cómo conducir mejor el coche y poder mantenerlo al límite”.

La autocrítica de Colapinto

“Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última... tampoco fue muy buena. Triste, porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy. Ojalá hoy pueda tener un día mejor, sentirme un poco mejor con mi trabajo”, dijo Franco Colapinto, que largará desde los boxes por modificaciones en la configuración en su monoplaza.

Qué necesito Norris para ser campeón

Lando Norris (McLaren) tendrá este domingo la chance de consagrarse por primera vez campeón de la Fórmula 1. El británico llega a Qatar con 24 puntos de diferencia respecto a su compañero de equipo, Oscar Piastri, que logró descontarle dos unidades al imponerse en la carrera sprint del sábado por delante del británico. El podio lo completó con Max Verstappen, que se ubica a 25 unidades de Norris. Sin sprint, en la última competencia que será en Abu Dhabi estarán en juego 25 puntos, por lo que Norris será campeón en Qatar si logra irse de Lusail con 26 de diferencia respecto a Piastri y Verstappen. Norris tiene 396 puntos y sabe que si gana este domingo se consagrará campeón más allá de lo que suceda detrás, mientas que si la victoria queda para Piastri (374 unidades) o Verstappen (371) la definición se trasladará al circuito de Yas Marina.

Cómo es el circuito en Qatar

Será la 4° edición del Gran Premio de Qatar, en un trazado que tiene una longitud de poco más de 5 kilómetros, el circuito de Lusail cuenta con sólo una zona de DRS, 16 curvas y una recta larga. En 2024 el neerlandés Max Verstappen celebró en Medio Oriente a bordo de su Red Bull y se aseguró su cuarto título del mundo.

La grilla de clasificación

Estos son los primeros puestos del GP de Qatar que se correrá en el Circuito Internacional de Lusail: Oscar Piastri se quedó con la pole y largará desde el primer lugar, mientras que por detrás estarán Lando Norris y Max Verstappen. Además, Franco Colapinto largará desde los boxes por modificaciones en su Alpine.

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Qatar

Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar, que tendrá la apasionante definición del campeonato de pilotos con la lucha entre Lando Norris, Oscar Piastri y max Verstappen. La competencia comenzará a las 13, hora de la Argentina, y será televisada por Disney + y Fox Sports.

Por Orlando Ríos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Piastri largará primero en la carrera sprint de Qatar, pero Colapinto no mejora: quedó otra vez último, detrás de Gasly
    1

    Franco Colapinto largará último la carrera sprint en Qatar: Oscar Piastri saldrá primero

  2. Colapinto llegó último en la sprint y también en la clasificación para la carrera del domingo en Qatar
    2

    Franco Colapinto terminó último en la clasificación del GP de Qatar: los McLaren de Piastri y Norris, adelante

  3. Colapinto largó desde los boxes y llegó último en una carrera sprint que usó para probar el auto
    3

    Franco Colapinto terminó 20° en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1: ganó Oscar Piastri

  4. En qué canal pasan el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2025 hoy
    4

    En qué canal pasan el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 2025 hoy

Cargando banners ...