Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en vivo

Lando Norris (McLaren) tendrá este domingo la chance de consagrarse por primera vez campeón de la Fórmula 1. El británico llega a Qatar con 24 puntos de diferencia respecto a su compañero de equipo, Oscar Piastri, que logró descontarle dos unidades al imponerse en la carrera sprint del sábado por delante del británico. El podio lo completó con Max Verstappen, que se ubica a 25 unidades de Norris. Sin sprint, en la última competencia que será en Abu Dhabi estarán en juego 25 puntos, por lo que Norris será campeón en Qatar si logra irse de Lusail con 26 de diferencia respecto a Piastri y Verstappen. Norris tiene 396 puntos y sabe que si gana este domingo se consagrará campeón más allá de lo que suceda detrás, mientas que si la victoria queda para Piastri (374 unidades) o Verstappen (371) la definición se trasladará al circuito de Yas Marina.

