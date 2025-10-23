Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de México

Con el anhelo de sacarse la espina de sumar puntos por primera vez en la temporada 2025, Franco Colapinto (Alpine) competirá este fin de semana en el Gran Premio (GP) de México de la Fórmula 1 que se realizará en el autódromo Hermanos Rodríguez y corresponderá a la vigésima fecha del calendario de la Fórmula 1.

La actividad para el argentino, y los otros 19 pilotos de las 10 escuderías, comienza este viernes con dos entrenamientos. El sábado, en tanto, se realizará la última práctica y, luego, la clasificación en la que intentará obtener un buen tiempo para ordenarse lo más adelante posible en la grilla de partida de la final del domingo a las 17 (hora argentina).

Cronograma del Gran Premio de México

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 24 de octubre

15.30: Práctica 1.

19: Práctica 2.

Sábado 25 de octubre

14.30: Práctica 3.

18: Clasificación.

Domingo 26 de octubre

17: Final.

IT'S RACE WEEK AGAIN! 🙌



This time we're heading to the buzzing metropolis of Mexico City! 🇲🇽💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/SI50YsK5jd — Formula 1 (@F1) October 20, 2025

Todas las instancias del GP se podrán ver en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Colapinto disputará su GP número 14 con la escudería francesa, luego de la polémica en Austin donde deshoyó una orden del equipo de no sobrepasar a Pierre Gasly. El pilarense es uno de los conductores que todavía no terminó una prueba del décimo puesto hacia adelante -el otro es su compañero Jack Doohan, a quien reemplazó desde el GP de Emilia Romagna-.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°

GP de Estados Unidos: 17°

En México, Franco Colapinto contará con el apoyo del mundo hablahispana en el GP de la Fórmula 1 Glenn Dunbar - LAT Images

Con la victoria de Max Verstappen (Red Bull) en el Circuito de las Américas en Estados Unidos, el torneo está que arde con tres pilotos pujando por ansiado título que ostenta, justamente, el neerlandés. El tetracampeón vigente sigue tercero en la general, pero le descontó puntos en la tabla de posiciones a los McLaren Oscar Piastri y Lando Norris y está cada vez más cerca. Con tres triunfos en los últimos cuatro GP, acumula 306 unidades contra las 346 del australiano y las 332 del británico a falta de cinco GP para concluir la temporada.

El campeonato de constructores ya se definió en la fecha 18 en el GP de Singapur con título para McLaren, ganador de 12 de las 19 carreras. La escudería británica acumula 678 puntos y la persigue Mercedes con 341. Ferrari suma 334 y Red Bull, 331.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin: Max Verstappen (Red Bull).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.